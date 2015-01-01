Клумбы на улице Ленина отремонтируют по гарантии

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

С наступлением тепла развалившиеся клумбы на главной пешеходной улице города отремонтируют по гарантии. Об этом на рабочем совещании рассказал начальник «УКХ Орла» Дмитрий Зуев. При этом чиновник уточнил, что были обследованы клумбы, с которых плитка обвалилась, а местами просто рассыпалась на кусочки. По мнению Зуева, определено два направления предстоящей работы. Первое – гарантийный ремонт. Подрядчик приступит к работам с наступлением тепла. Во-вторых, по словам Дмитрия Зуева, было зафиксировано механическое воздействие на плитку. Поэтому в полицию направлено соответствующее заявление, чтобы люди в погонах нашли вандалов.

Между тем, напомним, тема рассыпающихся клумб была поднята в СМИ на минувшей неделе. Внимание орловцев привлекли рассыпающиеся «гробницы» – как в народе прозвали клумбы на улице Ленина. На снимках, опубликованных в прошлом номере нашей газеты, видно, что часть плиток отвалилась из-за некачественного раствора, а часть именно расслоились, что наводит на мысли о качестве используемых в ходе строительных работ материалов. Наше издание вернется к этой теме в следующем номере.