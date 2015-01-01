Клумбы на улице Ленина в Орле разрушились строго по проекту

Ситуация с разрушением клумб на главной пешеходной улице города была рассмотрена на заседании профильного комитета облсовета. Депутатов интересовал вопрос — соблюдали ли строители проект, так как сейчас на клумбах рассыпалась облицовочная плитка. Депутатов заверили, что все работы на улице сделаны строго по проекту.

В частности облицовка ракушечником, которые превратился в песок, также соответствует проекту. По словам начальника управления строительного надзора Олега Козлова был нарушен не проект, а уборка улицы — не надо было допускать, чтобы на клумбах образовывалась наледь.

Вероятно, проектировщики были не в курсе, что в Орле бывает зима. И что самое кошмарное — зимой выпадает столько снега, что очистить от него не только клумбы, но даже проезжие части порой удается на третий-четвертый день. Так что орловцы теперь могут быть спокойны — клумбы разрушились строго по проекту.

Кстати, стоит уточнить, что клумбы на Ленинской еще могут измениться — предполагается сделать их не одного уровня, а «ступеньками». Несколькими днями ранее сам главный архитектор области Ваагн Вермишян в ходе «Школы урбанистики» показал эскизы, которые были разработаны накануне переделки улицы. На эскизах действительно верхняя часть каждой клумбы сделана не на одном уровне, а уступами.

 

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Опубликовано 17 Мар 2017 в 15:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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