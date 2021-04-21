Клычков и «простой деревенский парень»

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

На прошлой неделе в Москве прошли десятые юбилейные «Молочные сессии», где владельцы и руководители крупнейших молочных предприятий обсудили ситуацию на рынке, спрос на молочные продукты и прогнозы производства до конца года.

Как отметил в своем докладе генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, производство сырого молока сохраняет положительную динамику, однако повышение себестоимости производства способствует замедлению темпов роста сырьевого сектора и обуславливает необходимость расширения мер и объемов поддержки всей отрасли.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что оптимизация затрат и снижение себестоимости остаются ключом к успеху для работы в секторе.

Орловские товаропроизводители в этом мероприятии не участвовали, что, собственно, и не удивительно: уже несколько лет правительство Клычкова работает под девизом «Мы больше свиной регион». И действительно, показатели производства свинины на душу населения ежегодно растут, а вместе с ними растет и производство свежего свиного навоза – отхода третьего класса опасности.

Губернатор нашел «смысл»

Подозреваем, Андрей Клычков так редко видит коров во время посещения орловских сельхозорганизаций, что воспоминания о них не находят отражения в его сознании и не вызывают человеческих эмоций, которые бы сподвигли его к сохранению и развитию молочного животноводства в Орловской области.

Впрочем, 7 апреля текущего года, вручая Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ доярке СПК «Ленинский» Ирине Васильевне Смирновой, наш губернатор все-таки расчувствовался. По итогам поездки в село в своем традиционном прямом эфире в соцсетях Андрей Клычков рассказал, что его особенно воодушевила встреча с «простым деревенским парнем» Михаилом Захаровым. Он руководит местным сельхозкооперативом (СПК).

«…Именно благодаря ему во взаимодействии с местной властью и школа получает дополнительную поддержку, и Дом культуры. Всё живёт. Это то, о чём так долго говорится — о взаимодействии власти и бизнеса», — подытожил Клычков.

«Если у него средняя зарплата в Богодухово тридцать пять тысяч рублей, и восемь доярок у него ушли в декрет; люди рожают, детский сад есть, школа замечательная… Это, наверное, тот смысл», — заявил губернатор. Он сообщил также, что через две недели договорился встретиться с Захаровым и обсудить, чем область может помочь. Две недели истекают 21 апреля. В этот день губернатор Клычков будет находиться в Москве, на заслушивании послания президента РФ В. Путина Федеральному Собранию. Маловероятно, что и до конца текущей недели Клычков сможет встретиться с Михаилом Захаровым, чтобы предложить реальную финансовую помощь его хозяйству. Если за три с небольшим года правительство Орловской области не смогло не только выправить, но и удержать ситуацию в молочном животноводстве на прежнем уровне, что можно сделать за две недели?

Разве что подставить очередную подножку производителям молока, чем на протяжении последних лет областные чиновники и занимаются?

Немного о «великих свершениях»

Если брать во внимание все сферы и отрасли экономики, социальной политики, транспорта и ЖКХ, то молочное животноводство можно считать одной из самых провальных сфер для губернатора Клычкова.

О чем может сказать при встрече губернатор Орловской области простому русскому парню, руководителю хозяйства, сохранившему более тысячи коров? О том, как закрывал глаза на то, что его предшественник Вадим Потомский и экс-руководитель агропромышленного блока Дмитрий Бутусов благоволили некоему ООО «Терра Нова Центр», и ООО достались плодородные земли во Мценском районе, выделенные якобы под строительство молочного комплекса на 2400 стойло-мест?

Ни комплекса, ни коров, ни молока от этой компании Орловская область так и не увидела. Зато благодаря таким «великим» специалистам в животноводстве, как Дмитрий Бутусов и его последователь на посту куратора АПК Сергей Борзенков, загублены два молочных комплекса: ООО «Юпитер» в Болховском районе и ООО «Добрая Вода» в Мценском районе. В «Юпитере», как мы помним, туберкулез выкосил стадо высокопродуктивных коров. При этом ООО являлось племенным репродуктором по разведению голштинского скота. Общая численность КРС составляла 2127 голов, в том числе 1063 головы – дойное стадо.

За распространение туберкулеза с племенным скотом должностных лиц должны были как минимум отправить в отставку, но оба – и Бутусов, и Борзенков – с подачи Клычкова …пошли на повышение. Высокий пост занял и Александр Шалимов — нынешний руководитель регионального департамента АПК, бывший глава Новосильского района, при котором так много рассказывали о масштабном проекте «Строительство молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов дойных коров замкнутого цикла» «НОБЕЛЬ-МОЛ». Напомним, в реализацию проекта собирались вложить 2,25 млрд рублей с 2018 по 2020 годы. Предполагалось создание 98 рабочих мест. Нетрудно догадаться, что и этого не произошло.

Свидетельством «эффективного» руководства правительства Клычкова стал еще один нереализованный проект в молочном животноводстве: ООО «Интерфинанспроект» (ООО «Предприятие АПК «Русь») в Знаменском районе по строительству современной молочно-товарной фермы на 1199 голов КРС. Ферму собирались построить на базе ООО АПК «Русь», где «имеются все виды инженерных коммуникаций, включая современную дорожную сеть, мощности электроснабжения, газоснабжения». В 2018-2019 годах в проект планировалось направить около 1 млрд руб. Проектом были предусмотрены возведение доильного зала и кормового центра, а также организация внутренней селекции. При выходе на проектную мощность на комплексе планировалось содержать 2,5 тыс. голов КРС с учетом молодняка. Обещали создать 75 рабочих мест. Сколько лет прошло с подписания соглашения? Три. Где ферма? Нет фермы.

Чиновники, не справившиеся с реализацией проекта, как школьники, используют всяческие отговорки. Из последних – нехватка рабочей силы для строительства молочно-товарной фермы. Однако, несмотря на пандемию Covid, той же компании «Мираторг» удается находить и привлекать рабочую силу для строительства свинарников в юго-западных районах области, и растут они, как грибы после дождя.

Что помешало правительству области привлечь строителей и подсобных рабочих из числа жителей региона, оставшихся без работы в пандемийный период?

Кадры решают всё?

Как объясняли дефицит и старение кадров агропромышленного комплекса на заседании координационного совета по кадровому обеспечению экономического роста в Орловской области руководители профильных служб и департаментов?

По озвученной информации, на сегодняшний день регион испытывает дефицит специалистов по охране труда – 73 человека на 199 организаций, специалистов юридической службы – 55 человек, работников маркетинговых, снабженческих служб – 30 человек, а также специалистов по информационным технологиям – 28 человек.

Орловские вузы готовят и юристов, и экономистов, у нас есть базовый опорный вуз, ежегодно выпускающий более сотни специалистов, связанных с IT технологиями, молодежь не знает, где найти работу, и при этом у нас в сельском хозяйстве дефицит именно этих специальностей?

Если эти специальности вполне себе предполагают работу по принципу аутсорсинга, для чего даже не требуется переезд в село на постоянное место жительства маркетологов, юристов, IT-специалистов, то без доярок, животноводов и механизаторов на селе не обойтись. Без преувеличения, их присутствие необходимо, особенно в животноводстве, в режиме «24 на 7». Следствием отсутствия кадровой и социальной политики является деградация человеческого потенциала сельских территорий, а при привлечении рабочей силы вахтовым методом – рост социальной напряженности. Почему это не беспокоит руководителя регионального департамента АПК Александра Шалимова, непонятно. Кстати, губернатору области об этом говорил и Михаил Захаров.

А еще в животноводстве катастрофически не хватает ветеринарных врачей высокой квалификации, зоотехников, специалистов племенного дела. Эти люди должны непосредственно работать в хозяйствах и жить на селе. Они обеспечивают не просто производство мяса, молока, яиц и прочей животноводческой продукции, повышают удои и привесы, а в первую очередь являются гарантами сохранения биобезопасности и повышения экологичности производств. Получается, история с ООО «Юпитер» никого ничему не научила.

При этом уже сегодня очевидно, что при сохранении сложившихся тенденций в неравномерном развитии отраслей агропромышленного комплекса Орловщине уже через пять-семь лет грозит экологический кризис. Объясним почему.

При увеличившемся интенсивном ведении растениеводства проблема загрязнения почвы, воды и воздуха в результате применения удобрений и пестицидов год от года только усугубляется. Еще более стремительно развивающееся свиноводство с крупными свинокомплексами и высокой токсичности отходами (напомним, третий класс опасности) представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды.

На коровах сэкономят

Традиционное молочное животноводство во всех отношениях преимущественнее для нашего региона. Как успел заметить Клычков, там, где есть молочно-товарные фермы, сохранены хозяйства, сохранено и село. И, если мы говорим о сохранении и развитии сельских территорий, то поддержка молочного животноводства, основного фундамента, сохраняющего и укрепляющего деревни, должна быть кратно увеличена.

Однако отрасль, похоже, добивают окончательно. В 2020 году областная программа развития молочного животноводства была недофинансирована. Часть денег с плана финансирования этой программы в связи с пандемией коронавируса чиновники перераспределили по другим направлениям. Наивно полагать, что в этом году что-либо изменится в лучшую сторону.

Более того, на официальном интернет-портале правовой информации мы с удивлением обнаружили Приказ Департамента сельского хозяйства Орловской области от 15.02.2021 № 15 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» (зарегистрирован 16.02.2021 № 53/2021). Так вот, из этого документа следует, что государственная поддержка племенного животноводства в Орловской области снижается, а не повышается, как заявляет Клычков.

К примеру, на содержание одной головы племенного маточного поголовья КРС выделяется всего 9500 рублей вместо 14 000 рублей в предыдущие годы. Чиновники департамента сельского хозяйства посчитали, что и на содержании быков-производителей, основы генофонда в молочном животноводстве, можно сэкономить. Вместо 300 000 рублей в 2021 году выделено по 280 000 рублей на голову каждого быка-рекордиста, очевидно, чтобы «не жирели».

Значительно снизилась поддержка на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. К примеру, если хозяйство захочет приобрести племенную телку живой массой от 280 до 350 кг, то ему компенсируют лишь 50 000 рублей за каждое такое животное вместо 75 000 рублей, как было ранее. На покупку телки «посправнее», от 350 кг живой массой, хозяйству добавят 55 000 рублей за каждую вместо 80 000 рублей. Компенсация на покупку нетелей живой массой 450-500 кг составит всего 60 000 рублей за голову вместо прежних 85 000 рублей. Даже если кто-то надумает приобрести нетелей поупитаннее, живой массой от 500 кг, ему заплатят меньше — 65 000 рублей, тогда как ранее платили 95 000 рублей.

Вот такая «щедрая» поддержка молочного и мясного скотоводства от губернатора Андрея Клычкова.

Наверное, об этом он хотел поговорить с Михаилом Захаровым, из последних сил сохраняющим фактически убыточное животноводство без дотаций с сотней работающих на предприятии людей? О том, что предприниматели, которые в своё время вырезали скот, сегодня превратились в «зерновых» и «масличных» королей, получающих 200-процентную рентабельность в условиях роста цен на растениеводческую продукцию? Или, может, о том, что на высокомаржинальные масличные культуры деньги находятся, а на достойную поддержку производства трав и кормовых культур их нет?

Стоило бы поговорить и о стоимости жмыхов, шротов, прочих премиксов и кормовых добавок, которая увеличилась в 2-2,5 раза, и о цене на молоко, которая осталась практически прежней. О том, что орловский завод растительных масел в 2020 году в четыре раза увеличил свою прибыль, а ближайший к хозяйству Захарова глазуновский маслозавод, принимающий на переработку молоко, может стать банкротом.

По сообщению сразу нескольких информационных источников, в числе которых газета «Коммерсантъ», в Арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве ОАО «Глазуновский маслодельный завод», расположенного в одноименном райцентре. Иск подала Федеральная налоговая служба (ФНС) в лице межрайонной инспекции №4 по области. Сумма требований ФНС составляет 7,69 млн руб. Иск пока не принят к производству, поэтому другие подробности не раскрываются. Завод также несвоевременно расплачивается со сдатчиками молока.

Сводки с молочного «фронта»

О чем еще может сказать губернатор сельскохозяйственного региона, глядя в глаза молодому руководителю хозяйства Михаилу Захарову, продолжившему дело своего отца и не просто связавшему свою жизнь с орловским селом, а занимающимся настоящим, традиционно трудным делом – развитием молочного животноводства? Признается ли в том, что, доверившись многочисленным помощникам и советникам по вопросам развития АПК, своим бездействием фактически развалил молочную отрасль и не смог обеспечить население Орловской области собственным молоком и качественными продуктами его переработки?

По данным Орелстата, потребление молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Орловской области за последние пять лет сократилось с 205 до 196 кг на душу населения при рекомендуемой медицинской норме 325 кг.

Как известно, потребность в белке – эволюционно сложившаяся доминанта в питании человека. Не секрет, что основными источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых аминокислот в нужном количестве, являются продукты именно животного происхождения (молоко, молочные продукты, яйца, мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты). Белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%. Для взрослых рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества белков – 50%. Для детей – 60%.

Что сделали чиновники Орловской области, чтобы жители региона, в первую очередь, дети пили настоящее живое молоко? Ничего. Данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора уже звучат как сводки с фронта, с войны, объявленной недобросовестным поставщикам молочной продукции в школы, детсады, социальные учреждения региона.

Как отмечают специалисты, самая большая проблема этой порочной системы — рамки 44 и 223 федеральных законов, которые мешают качественному продукту «зайти» в учреждения. Почему в таком случае депутаты областного совета не выступают с инициативой введения поправок, которые обеспечат поставки качественных продуктов?

О доступности молока для местного производства и говорить не приходится. Откуда ему взяться, если сокращается не только его валовое производство, но и то малое, что производится в области, «утекает» в другие регионы.

По данным Росстата, в 2018 году сельскохозяйственные организации вывезли за пределы Орловской области 22,4% произведенного в регионе молока, в 2019 году еще больше – 31,7%, в 2020 году этот показатель снизился до 28,5%. Вероятнее всего, на это повлияли закрытие и уход с рынка крупных животноводческих комплексов.

Обращают ли внимание губернатор Клычков, его отраслевые замы Сергей Борзенков, Александр Шалимов и Максим Петров на динамику промышленного производства питьевого молока в регионе? Оно падает год от года. Если в 2017 году молокоперерабатывающие предприятия области произвели 27679,4 тонны молока питьевого, в 2018 году – 18444,3 тонны, в 2019 году – 16798,5 тонны, в 2020 году – всего 15186,3 тонны. Тогда какое молоко пьют орловчане? Где молоко наших известных сельскохозяйственных предприятий: АО «ПЗ им. А.С. Георгиевского», АО «ПЗ Сергиевский», АО ОПХ «Красная Звезда»? Для чего акции этих племенных предприятий, исторически занимающихся молочным производством, приобретались в собственность области? Произошло ли укрепление их материально-технической базы, восстановление племенного поголовья? Улучшилось ли качество молока? Сохранены ли рабочие коллективы, и насколько они укомплектованы отраслевыми специалистами и рабочими кадрами? Насколько увеличилась заработная плата и условия труда работников племенных предприятий? Куда уходит молоко, декларируемое высшим сортом? Покупают ли его жители области, бюджетные учреждения региона? Что сделало правительство Орловской области, чтобы молоко из подведомственных ему хозяйств было качественным и доступным для орловчан?

Мы надеемся, что эти секреты Андрей Клычков раскроет хотя бы Михаилу Захарову при личной встрече. А там, глядишь, поделится этими тайнами и со всеми нами — через Инстаграм.

Ольга Рождествина

Врезка1

Пока Орловская область продолжает минусовать по всем показателям, связанным с производством и переработкой молока, по данным Росстат, в стране:

молока выпущено 484,8 тыс. т, что превышает показатели марта прошлого года и февраля 2021 года на 1,4% и на 10,6% соответственно. Производство молока в I квартале 2021 года составило 1,4 млн т, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

масла сливочного произведено 23,34 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем в марте 2020 года, но на 12,9% больше, чем в феврале 2021 года. В I квартале 2021 года его выпущено 65,4 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года;

Сметаны изготовлено 44,78 тыс. т, что больше объемов производства в марте 2020 года и в феврале 2021 года на 2,9% и на 8,7% соответственно;

творога – 43,96 тыс. т (рост к показателям марта 2020 года и февраля 2021 года на 0,7% и на 8,0% соответственно);

сыров – 49,17 тыс. т (рост к показателям марта 2020 года и февраля 2021 года на 2,2% и на 17,0% соответственно).

Врезка2

В марте при анализе работы уполномоченных лиц молокоперерабатывающего предприятия ООО «7 Утра» (Воронежская область), являющегося производителем продукции, поставляемой в бюджетные учреждения Орловской области, установлен факт оформления производственного сертификата на сливочное масло «Крестьянское Приволье» (82,5%) без указания сырья, из которого оно изготовлено.

В первом квартале 2021 года в бюджетных учреждениях г. Орла и области отобрано 69 проб продукции, в 18 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности.

Так, в отношении одного курского и двух орловских производителей, чья продукция поступает в бюджетные учреждения Орловской области, составлено 5 протоколов об административном правонарушении. В отношении производителей других регионов документы направлены в соответствующие территориальные Управления Россельхознадзора для принятия мер.

Что касается поставщиков продукции в бюджетные учреждения области, то с начала года в отношении них составлено 4 протокола об административном правонарушении. По фактам выявления недоброкачественных пищевых продуктов прекращено действие трех деклараций о соответствии продукции, еще шести производителям выданы предписания об отзыве деклараций.

По результатам лабораторных исследований в январе — феврале 2021 года в твороге с массовой долей жира 9%, произведённом ООО «Злынковский молочный комбинат» (Брянская область), обнаружена массовая доля микробной трансглутаминазы, что не соответствует требованиям технических регламентов.

Микробная трансглутаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков, производимый с использованием мутантных микроорганизмов, который на сегодняшний день отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок.

Всего с начала года выдано 24 предписания о прекращении действия деклараций, выданных на продукцию животного происхождения, прекращено действие 14 деклараций, остальные — в работе.

По информации Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям