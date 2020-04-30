30 апреля 2020



Клычков передумал выплачивать деньги всем «детям войны»

Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что возвращается к своему изначальному решению, согласно которому по 5000 рублей получат только те «дети войны», которые не получают никаких иных выплат, информируют «Орловские новости».

«У нас 47 тысяч детей войны. По 5 тысяч рублей уже выплатили несовершеннолетним узникам концлагерей. Понимая, что значительная часть людей – это несовершеннолетние узники, и те, кто попал в другие льготные категории – получают другие льготы и хоть какие-то средства получили. И решение, которое я буду подписывать — по 5 тысяч рублей для тех, кто не получает других льгот. Выплаты будут осуществлены до 15 мая», — сказал Клычков 29 апреля в ходе прямого эфира в соцсетях.

 

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Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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