Клычков передумал выплачивать деньги всем «детям войны»

Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что возвращается к своему изначальному решению, согласно которому по 5000 рублей получат только те «дети войны», которые не получают никаких иных выплат, информируют «Орловские новости».

«У нас 47 тысяч детей войны. По 5 тысяч рублей уже выплатили несовершеннолетним узникам концлагерей. Понимая, что значительная часть людей – это несовершеннолетние узники, и те, кто попал в другие льготные категории – получают другие льготы и хоть какие-то средства получили. И решение, которое я буду подписывать — по 5 тысяч рублей для тех, кто не получает других льгот. Выплаты будут осуществлены до 15 мая», — сказал Клычков 29 апреля в ходе прямого эфира в соцсетях.