«Клычков-пикчерс» представляет

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

Орловская область вступила во второй год пандемии с грузом социально-экономических и финансовых проблем прежних лет, помноженных на новые.

Катастрофическая убыль населения региона – разница между рождаемостью и смертностью – в первые месяцы 2021 года оказалась самой высокой за последние годы. Все списывается на Covid-19, но официальные цифры смертности от коронавирусной инфекции существенно ниже общих потерь человеческих жизней. Похоже, всю правду о происходящем нам узнать так и не удастся по причине того, что системным анализом социально-экономических и демографических проблем в регионе никто не занимается.

Экономику с её ведущими отраслями: сельским хозяйством, промышленностью, торговлей, а также социальное и культурное развитие региона в последнее время «формируют» фильмы, где главные роли «исполняет» Андрей Клычков, его «посиделки» в Инстаграм и пиар-кампании, которым придается чересчур важный событийный характер. Однако фактическое состояние дел во всех сферах социально-экономической жизни Орловского региона несколько иное, чем его «представляют» Андрей Клычков и его команда.

Свёкла по цене апельсинов

Специалисты отмечают: даже сельское хозяйство в его нынешнем виде уже не имеет никакого отношения к социально ориентированному сектору экономики, обеспечивающему постоянное увеличение производства основных видов высококачественного сырья и продовольствия, создания безопасных полезных продуктов для правильного и здорового питания, рост занятости и увеличение доходов простых жителей на селе.

Сегодня это всего лишь бизнес, зачастую высокомонополизированный в отдельных сегментах сельскохозяйственного производства, таких, к примеру, как выращивание сахарной свеклы и производство сахара, производство и переработка свинины, мяса КРС и птицы, переработка зерновых и масличных культур, тепличное овощеводство. Наряду с этим наблюдается противоположное явление, когда товарное производство преимущественно сосредоточено не в сельскохозяйственных предприятиях и даже не в малых формах хозяйствования, а в личных подсобных хозяйствах граждан: производство овощей и картофеля, плодов и ягод, куриных яиц.

Нас долго убеждали, что новые инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе принесут дополнительные рабочие места, однако уже в первом полугодии 2020 года общая численность занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составляла всего 16,1 тысячи человек. Для сравнения: в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении региона численность занятых на тот момент была существенно выше и составляла 19,9 тысячи человек.

Однако и это не дает ответа на вопрос, почему беспрецедентный рост цен на продовольственные товары в 2020 году, спровоцировавший увеличение общего уровня годовой инфляции в Орловской области (5,2%), был выше, чем в среднем по России (4,9%), а в начале 2021 года он лишь ускорился. Почему так происходит в регионе, где, по заявлениям чиновников, собираются рекордные урожаи сельскохозяйственных культур и достигаются высокие привесы скота, не может объяснить ни один экономист. По факту произведенные и привезенные из других регионов продукты оказываются дешевле своих, орловских.

По отдельным отраслям четко прослеживается недостаток производства региональной продукции. К числу значительно подорожавших продуктов в 2020 году и в январе-феврале 2021 года относятся овощи и фрукты. Орловские чиновники не только не предпринимают мер к развитию данных производств, но, как мы наблюдаем в последние годы, — пытаются эти отрасли окончательно загубить.

Банкротство специализированного плодоовощеводческого предприятия ООО «Виннер», которое произошло вскоре после первого визита в Мценский район Андрея Клычкова, привело к тому, что в так называемом организованном секторе экономики полностью исчезло овощеводство. Не стало не только кольраби, брокколи, пекинской и савойской капусты, многочисленных салатов и овощей, но и обычной моркови и столовой свёклы.

Средние потребительские цены на морковь в феврале 2021 года в Орловской области бьют рекорды: 35,4 рубля за килограмм, и это вовсе не сезонное повышение цен, как нам пытаются представить; высокий сезон цен для моркови обычно июнь-июль. Если сравнивать цены на морковь в феврале 2021 года с ценами 2017 года, когда Клычков только пришел в регион в качестве врио губернатора, то морковь выросла в цене на 60,4%. Не лучше обстоят дела и с обеспечением населения красной свеклой, стоимость которой в феврале составила 38,15 руб/кг (+87,7% к февралю 2017 года). Сейчас в сетевых магазинах её продают по цене апельсинов.

Капуста белокочанная, самая доступная и дешевая, и та в феврале 2021 года подорожала до 21,15 руб/кг (+37,4 % к февралю 2017 года). Даже картофель, всегда считавшийся «вторым хлебом» и потреблявшийся населением в большем количестве, чем зерновой хлеб, в феврале 2021 года в Орловской области стоил 27,7 руб/кг, на 74,5 % дороже, чем в феврале 2017 года. Вклад орловских картофелеводческих организаций в обеспечение населения картофелем в январе-феврале 2021 года составил 1344 тонны, было отгружено всего 71,6 % к аналогичному периоду 2020 года.

А вот овощей открытого и закрытого грунта крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации Орловской области в январе-феврале 2021 года отгрузили 0,0 тонны (!!!). Понятно, по какой причине нет овощей открытого грунта: в регионе не осталось ни одной сельхозорганизации, занимающейся этим бизнесом.

Губернатор Андрей Клычков и его заместитель по АПК Сергей Борзенков уверяли нас, что в Орловской области успешно работают три крупных тепличных предприятия. Так почему же Орловская область оказалась единственным регионом Центрального федерального округа, где тепличные предприятия в январе-феврале 2021 года не смогли поставить в торговые сети и на рынки ни одного килограмма овощей? Рост цены на огурцы составил 29,8% к аналогичному периоду 2017 года. В феврале 2021 года орловчане были вынуждены покупать свежие огурцы по 205,99 руб/кг, тогда как в среднем по России они стоили 201,03 рубля, а в соседней Липецкой области и вовсе 186,49 руб/кг. Помидоры свежие в этот период в Орловской области стоили 176,71 руб/кг (+17,50% к уровню февраля 2017 года) и дороже на 25,32 руб/кг (16,7%), чем в феврале 2021 года в Липецкой области.

Что говорить о тепличных овощах, когда чеснок, растущий в каждом огороде, стоил в Орловской области в феврале 262,92руб/кг: на 14,3% дороже, чем в среднем по России и на 19,5% дороже, чем в соседней Липецкой области. Впрочем, это неудивительно. В «аграрных» докладах губернатора Клычкова и его высказываниях в прессе явно прослеживается, что за три с лишним года пребывания в Орловской области он выучил лишь несколько сельскохозяйственных терминов, которыми оперирует на всех уровнях: зерно, масленичные, свиньи. Более хвастаться нечем.

Ищи, кому выгодно

Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» не выполняется по большинству пунктов. Годом ранее на душу населения в Орловской области было произведено всего 77 кг овощей и 20 кг плодов. Вместо того, чтобы обеспечивать население региона качественными продуктами, которые производятся не только в сельскохозяйственных организациях, но и в малых формах хозяйствования, личных подсобных хозяйствах граждан, орловские чиновники — областные и городские – чинят производителям препоны, а значит бойкотируют распоряжения свыше. Чего стоит одна только «эпопея» с ярмарками выходного дня.

Многие селяне не имеют возможности возделывать овощи в обогреваемых зимних теплицах, но вырастить морковь, столовую свеклу, капусту, огурцы и помидоры, бахчевые и зеленые культуры в открытом грунте они вполне в состоянии. Так почему бы не помочь гражданам продать излишки продукции на ярмарках «шаговой доступности», организовать конкурентные рынки с дешевыми, качественными овощами? Сбыт овощей – серьезная проблема для наших производителей. Только очень крупные компании продают свою продукцию напрямую розничным сетям, которые закупают ее в больших количествах. Мелкие и средние производители поставляют продукцию малочисленным производственным кооперативам или продают её непосредственно в фермерских магазинах, а также на мелких рынках. Почему не работают потребительские кооперативы так, как существовавшие ранее заготконторы? Кому такая ситуация выгодна?

Чиновники полагают: если прилавки магазинов ломятся от продуктов в ярких обёртках, то с обеспечением продовольствием населения проблем нет. Но что скрывается под этими упаковками?

Большая часть молочных продуктов – это суррогат с добавлением пальмового масла и прочих заменителей, то же самое можно сказать и о кондитерской продукции. Кого-нибудь из орловских чиновников волнует проблема здорового питания населения? Как видим из медицинской статистики, нет. Число орловчан с выявленными и установленными впервые заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в 2014 году было 14,8 на 1000 человек населения, а в 2018 году — уже 20,1 на 1000 человек населения. Разве это нормально? Регистрируется рост болезней системы кровообращения. В 2019 году на тысячу человек зарегистрированы 36,8 случаев заболевания. В 2017 году этот показатель составлял 30,9. Кроме прочих факторов, орловчанам «помогают стать здоровыми» неправильное питание, злоупотребление жирными продуктами, нехватка овощей и фруктов.

На садоводстве поставили крест?

Актуальность темы развития садоводства на Орловщине с её прекрасными природными, научными и человеческими ресурсами, казалось бы, неоспорима. Но и тут наши чиновники не в состоянии что-либо изменить. Сделать фотосессию в цветущем саду, в Москве – с корзиной яблок, отвезти две коробки плодов на выставку – вот предел их способностей. Как и в случае с овощами, Клычков старается в своих выступлениях этой темы не касаться. Что ж, если Борзенков и многочисленные советники Клычкова не могут представить ему сравнительную аналитику, мы поможем. Тем более, что сегодня все необходимые данные есть в свободном доступе.

Так вот, возвращаясь к пресловутым двадцати килограммам плодов на одного жителя, полученным в минувшем году: не факт, что все они оказались товарными и могли храниться длительное время. По стране в среднем их было собрано больше, по 24 кг на душу населения. Не лишне также напомнить, что Орловская область – одна из малочисленных в Российской Федерации, на 1 января 2021 года нас оставалось всего 725 725 человек.

Итак, вот о чем сообщали СМИ в начале 2021 года: «В России собран рекордный урожай плодов и ягод». «По данным Минсельхоза, в 2020 году в России собрано 3,6 млн тонн плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, валовой сбор в промышленном секторе также достиг рекордных 1,2 млн тонн.

Увеличение объемов производства, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Регионы-лидеры по данному направлению – Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника.

В настоящее время садоводство выступает одним из наиболее перспективных направлений растениеводства, обладая значительным потенциалом импортозамещения. Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК».

Сразу задаешься вопросом, где же были наши аграрные чиновники и чем они были заняты в 2020 году, если производство яблок в сельскохозяйственных организациях региона, осуществляемое с научной поддержкой уникального научного института ВНИИ СПК, оказалось на одном из самых низких уровней за последние годы?

При общем объеме производства плодов и ягод в 20,8 тыс. тонн сельскохозяйственные организации собрали 0,87 тыс. тонн (4,12% от общего валового сбора), даже крестьянские хозяйства заготовили плодов и ягод больше – 1,3 тыс. тонн (6,25% от общего валового сбора в регионе).

Как видим, почти 90% плодово-ягодной продукции производится в личных подсобных хозяйствах граждан. У кого-то еще возникают вопросы, зачем нужны ярмарки и торговые места для малых форм хозяйствования? Разве губернатору Клычкову, его заму по АПК Борзенкову и многочисленным советникам и помощникам не стыдно, что в области, которая исторически была ведущим садоводческим регионом, эту отрасль низвели до почти полного уничтожения, а цены на яблоки в феврале 2021 года превысили сторублевую отметку и составили 101,28 руб/кг? Сразу оговоримся, что о сезонности здесь говорить не очень корректно, так как мы приводим цифры, сравнимые с 2017 годом: в феврале 2017-го яблоки стоили на 24,3% дешевле. Можно, конечно, все списать на возросший курс доллара, но апельсины в феврале 2021 года в Орловской области можно было купить по 88,66 руб/кг (на 12,62 руб/кг дешевле, чем яблоки), бананы продавались по 83,61 руб/кг (на 17,57 руб/кг дешевле, чем яблоки).

Может ли быть по-другому? Может. Там, где экономикой управляют не пиарщики, а специалисты, там, где стараются думать о развитии региона и о людях на селе. Характерен пример всё той же соседней Липецкой области, где земельные ресурсы используются эффективно и рационально, где развиты не только производство, но и переработка, экспорт.

Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств Липецкой области составил 88,7 тыс. тонн в 2020 году (в 4,3 раза больше, чем в Орловской области). «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России», — отмечает глава региона Игорь Артамонов. На поддержку отрасли плодоводства в 2020 году в регионе выделили более 374 миллионов, 285 миллионов из них — средства федерального бюджета. Производители получили субсидии на закладку, уход и полив садов, а также на создание и переоборудование хранилищ. Начинающие фермеры получили 23,8 миллиона рублей с помощью грантов, еще 23,1 миллиона выдали на создание и развитие хозяйств, которые занимаются плодоводством.

Как отмечает Lipetskmedia, расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приоритетов развития АПК. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на конец прошлого года составила 11 тыс. га. До конца 2024 года планируется заложить еще 1,6 тыс. га садов, из них 1,2 тыс. га — интенсивных.

Мощность плодохранилищ увеличится к 2024 году до 50 тыс. тонн. Инвестиции в садоводство позволят нарастить сбор яблок в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона с 54,6 тыс. тонн в 2020 году до 65,5 тыс. тонн семечковых к 2024 году при 100-процентной обеспеченности хранилищами. Специализированные хозяйства региона – ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», «Агроном-сад», «Сельхозинвест», «Сады де Болье», «Ус-Агро», «Распространитель» и другие – большое внимание уделяют и расширению мощностей для хранения плодов, отмечает пресс-служба. Восемь плодовых хозяйств региона в настоящее время располагают 29 плодохранилищами общей емкостью 48,7 тыс. тонн. Спецхозяйства осенью прошлого года заложили на длительное хранение 38,5 тыс. тонн из 54,6 тыс. тонн собранных плодов, остальные плоды переработаны или реализованы в свежем виде. В перспективе на хранение будет закладываться до 60 тыс. тонн яблок.

По итогам 2020 года в регионе было собрано 1,35 тыс. тонн садовой земляники, малины, смородины. В планах на ближайшие годы — увеличение производства ягод до 3–3,5 тыс. тонн и расширение ассортимента — помимо садовой земляники, малины, аронии (черноплодная рябина) и смородины в крупных хозяйствах и крыжовника, жимолости, годжи в малом бизнесе, будут выращиваться голубика и облепиха.

Для сравнения, в феврале 2021 года цена на яблоки в Липецкой области составляла 75,21 руб/кг (на 26,07 руб/кг, то есть на четверть, дешевле, чем в Орловской, и существенно, на 32%, дешевле, чем в среднем по России).

Куда подевались пчёлы

Удивительно, как правительство Орловской области до сих пор не поддержало инициативу проектов кампусных решений и развития IT-кластера на землях ВНИИСПК в д. Жилина, о чем еще несколько лет назад ходатайствовали руководители ведущих IT-компаний региона на встрече с губернатором. Вот тогда на развитии садоводства в регионе можно было окончательно поставить крест. Впрочем, с объединением района, предполагаемой отменой статуса загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС территории и это не исключается. Ломать – не строить.

Ведь уничтожили же один из крупнейших и старейших пчелопитомников Орловской области – ОНО ОСП «Орловская ГНУ НИИП «Россельхозакадемии» (Орловская пчелостанция), который находился в посёлке Садовый Орловского района, со всей необходимой инфраструктурой, включая сотохранилище, цеха по переработке меда и плодов. Земельные участки пчелостанции давно заросли бурьяном.

Говоря о садоводстве, производстве плодово-ягодной продукции, мы не случайно затронули вопрос развития пчеловодства в регионе. При прочих условиях без опыления насекомыми хороших урожаев яблок, смородины, крыжовника, малины и прочих плодово-ягодных культур не получить. Список энтомофильных растений не ограничивается только садовыми культурами, среди них много полевых, включая полюбившийся Андрею Евгеньевичу и его советнику по СМИ Сергею Лежневу рапс. Пчёлы опыляют фруктовые деревья, горох, фасоль, перец, помидоры, ароматические травы, виноградные лозы и злаки. Как бы странно это ни звучало, помимо крупного рогатого скота и свиней, пчелы входят в число наиболее важных сельскохозяйственных животных.

Подсолнечник, луговые травы, и, конечно же, гречиха нуждаются в пчелоопылении. Не случайно летом на обочинах полей с гречихой в «НобельАгро» можно было увидеть целые фабрики меда «на колесах», перевозимые на больших тягачах.

80 процентов из 800 домашних и диких растений «выращиваются» медоносными пчелами. Поэтому их значение для биоразнообразия и аграрной экономики огромное. На 500 граммов меда опыляется около 75 000 000 цветов. Орловщина всегда славилась мёдом, он был вполне доступным продуктом, точнее, даже лекарством от многих болезней. Но в последние годы в связи с интенсификацией сельского хозяйства возникла проблема резкого снижения численности пчел. Как заявили чиновники департамента сельского хозяйства Орловской области в ходе тематического круглого стола 11 марта, в 2019 году на территории региона погибли 1 624 пчелосемьи, а в 2020 году — 384. Речь идет только о зафиксированных случаях гибели пчел легитимно зарегистрированных владельцев пасек. Об ущербе окружающей среде не было сказано ни слова.

Не секрет, что в последние годы пчелы гибнут не только по причине вирусных болезней, но, в большей степени, от неправильного применения токсичных пестицидов. Камнем преткновения в развитии пчеловодства стал рапс. Сельхозтоваропроизводители чаще всего злоупотребляют опасными инсектицидами в борьбе именно с вредителями этого растения, одновременно убивая полезных насекомых.

Известно, что пчелы – своего рода экобарометр, они первыми принимают на себя химический удар токсинов и сообщают нам об опасности, таящейся в продуктах и окружающей среде. В Европе давно запрещены неоникотиноиды, крайне ограничено применение глифосата. Применение глифосат-содержащих препаратов, практикуемое некоторыми сельхозтоваропроизводителями региона на гречихе, не выдерживает никаких этических норм. Мало того, что убиваются пчелы, берущие взяток на еще не отцветшей гречихе, так еще происходит накопление вредного препарата, обладающего канцерогенными свойствами в плодах гречихи и даже в мёде. С медом, пчелиным воском и маточным молочком мы рассчитываем получить ценные природные вещества, укрепляющие иммунитет, а получаем вредный продукт? Кто-нибудь знает, где в Орловской области находятся лаборатории по определению качества меда? Могут ли граждане быть уверенными, что продаваемый в области мёд, собранный с полей и лугов Орловщины, соответствует высоким стандартам — как с точки зрения возможных остатков пестицидов, так и соответствия виду растений, с которых собрана пыльца? На эти вопросы участники круглого стола почему-то не ответили.

«Орловщина – эффективный регион»

«Орловщина – эффективный регион» — этот навязчивый штамп мы слышим из всех утюгов: он не сходит со страниц провластной прессы, официального портала Орловской области. Апофеозом этой самой «эффективности» стал практически одноименный форум, состоявшийся в Орле на прошлой неделе. Это, с позволения сказать, мероприятие очень точно осветил сайт «Орлец». От себя добавим: несколько лет назад орловские чиновники практически в таком же составе учились азам проектного управления, создавали проектные офисы, разрабатывали стратегии. Одним из направлений орловской команды была совместная разработка по внедрению в регионе органического земледелия, производства органической продукции. Так вот, итогом всей «бурной» деятельности проектной команды орловских чиновников стало создание 0,0 органических хозяйств, сертифицированных по международным принципам, зато применение химических пестицидов за три последних года увеличилось на 20,6%. Внесение химических минеральных удобрений возросло, по сравнению с 2017 годом, на 29,2%. Удельный вес площади посевов с минеральными удобрениями достиг 90,5%, а органические удобрения вносились на площади менее 10%. Не правда ли, весьма очевидно, из каких сфер деятельности «произрастают» советники по развитию агропромышленного комплекса губернатора Клычкова?

И еще немного об эффективном аграрном регионе. Порядка 12% земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области, а это ни много ни мало, порядка 200 тысяч гектаров, ежегодно либо не используются, либо частично выведены за рамки юридического оборота, принадлежат абстрактным фермерам, возможно, даже библиотекарям. Факт остается фактом: Орелстат свидетельствует, что посевами сельскохозяйственных культур в области занимаются ежегодно порядка 800 крестьянских фермерских хозяйств; а департамент сельского хозяйства заявляет, что в регионе работают почти 1500 фермеров. Даже если кто-то из них занимается исключительно животноводством, либо садоводством и не работает в полях, 700 человек ну никак не наберется плюсом к 800.

Так что у товарища Клычкова своё понятие эффективности. «Зерно, масленичные, свиньи» — наше всё.

Подготовила Наталья Зарубина

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