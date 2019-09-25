25 сентября 2019



Клычков попал в рейтинг губернаторов-ботоводов

Средний процент ботов в аудитории Instagram-аккаунтов российских губернаторов составил 30,4%. У Орловского губернатора фейковый каждый четвертый подписчик. Это следует из расчетов, приведенных Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram» (с выдержками из этого документа познакомило читателей издание РБК).

В пятерку губернаторов — лидеров по доле ботов среди подписчиков в Instagram вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (52%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%), руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).

«Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8%. Кроме того, в ЦПК учитывали соотношение подписчиков и количества лайков и анализировали некоторые аккаунты подписчиков. Другим показателем, свидетельствующим о накрутках, ЦПК указывает соотношение подписчиков и количества лайков. Например, если на аккаунт губернатора подписаны почти 100 тыс. тыс. человек, но каждая публикация собирает в среднем только 700–800 лайков (менее 1% вовлеченности), относительно реальности подписчиков также возникают сомнения. Опрошенные РБК эксперты сочли, что приведенные ЦПК подсчеты реалистичны. Сервис, с помощью которого анализировались аккаунты, обладает допустимой погрешностью, и приведенные данные сопоставимы с реальными, но, чтобы быть в этом полностью уверенными, нужно вручную проверять аккаунты» – пишет РБК.

Кстати, чуть ранее советник орловского губернатора Сергей Лежнев похвастался в своем Телеграм-канале, что Андрей Клычков входит в десятку губернаторов, чьи сообщения в соцсетях активнее всего лайкают. Учитывая все вышеизложенное насчет фейковых аккаунтов, картина значительно проясняется.

 

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Опубликовано 25 Сен 2019 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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