«Клычков разочаровал людей»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередной «Национальный рейтинг» губернаторов – исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, за июль-август 2021 года. Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял в нем 84-е место из 85. Хуже нашего только глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как сообщают составители рейтинга, «политическая устойчивость Андрея Клычкова (Орловская область), по мнению подавляющего большинства экспертов «Национального рейтинга», исключительно слаба.

Между тем, региональные власти могут поставить себе в заслугу одобрение федерального кредита на 8,9 млрд рублей под 0,1% годовых. Это позволит отчасти заместить дорогие коммерческие кредиты бюджетными. Ещё одна позитивная новость – выделение региону федеральным центром дополнительного миллиарда рублей: 900 млн рублей из него достанется городу Орлу, а остальное распределят между муниципалитетами.

Положительной оценки наблюдателей заслужила работа властей региона в сфере АПК. На середину августа в области намолочено свыше 2,3 млн тонн зерна при урожайности 41,8 ц/га. На этот финансовый год на развитие АПК региона предусмотрено более 1,6 млрд рублей господдержки».

(При все уважении к экспертам заметим, что ни в одном из перечисленных «достижений» прямой заслуги губернатора нет: деньги региону выделяет Москва, а хорошие урожаи орловские труженики полей получают при любых губернаторах – независимо от их фамилий и партийной принадлежности).

«Что касается политических перспектив главы региона, то здесь мнение многих экспертов почти солидарно: после выборов в Госдуму Андрей Клычков (он – на 5-й строчке в федеральном списке кандидатов КПРФ) покинет губернаторский пост, и расстанется он с ним, насколько можно судить, с чувством облегчения, — отмечают составители рейтинга. — Ряд экспертов полагают, что застой в экономике, провалы в социальной сфере, коррупционные скандалы делают переход губернатора в нижнюю палату парламента более чем вероятным. Некоторые наблюдатели обратили внимание и на аккаунты орловского губернатора в соцсетях, судя по которым федеральная политическая повестка его занимает куда больше, чем региональная.

Среди экспертов широко распространено представление, что эпоха КПРФ на Орловщине, входившей в «красный пояс» ещё на заре современного периода российской истории, на Андрее Клычкове завершается, и следующим губернатором будет либо беспартийный технократ, либо «единоросс». Сентиментальные опусы губернатора в социальных сетях о сложности поиска сверчков для пропитания подаренного сыну хамелеона совершенно не влияют на его политические и аппаратные позиции. В отличие от громких уголовных дел, открытых в последнее время против его сподвижников. Например, мэра Орла Юрия Парахина или бывшего начальника орловского облздрава Ивана Залогина».

Итоги рейтинга прокомментировал депутат Орловского горсовета Руслан Перелыгин:

«Красный губернатор Андрей Клычков – яркий пример разочарования людей.

За весь свой срок человек так и не сформировал команду профессионалов. Вместо этого его окружение – люди с сомнительной репутацией.

Человек Клычкова – Залогин, развалил региональное здравоохранение, сейчас на него заведено уголовное дело.

Человек Клычкова – Блохин, осуждён за превышение полномочий в сфере строительства.

Человек Клычкова – Парахин, мэр областного центра, сейчас под следствием по тяжкой статье и при этом продолжает спокойно работать.

Результаты такой кадровой работы – один из самых высоких уровней смертности по ЦФО от коронавируса, провалы по нацпроектам, скандалы с экологической повесткой и тотальная разруха и бедность населения».

Источник: http://russia-rating.ru/info/19570.html

От редакции:

Добавим, что упоминаемый в антирейтинге Клычкова Иван Залогин по решению суда находится сейчас под домашним арестом. Надо сказать, что пребывает «арестант» в весьма комфортных условиях, на госдаче, которые занимают чиновники обладминистрации. Вот, правда, Залогин таковым уже не является. Тем не менее, по нашей информации, по ходатайству начальника департамента госимущества Ольги Платоновой, суд поместил его под домашний арест именно на даче в привилегированном дачном поселке. Более того, по неподтвержденной информации, питается Залогин тоже на льготных условиях, опять же, как действующие чиновники облАда, получая продукты со значительными скидками. Так это или нет, мы утверждать не можем. Но если так, то возникают вопросы к госпоже Платоновой. Например, на каком основании орловские налогоплательщики должны оплачивать пребывание арестованного Залогина в элитном поселке, а не в сизо? Да еще и подкармливать его? Надеемся, госпожа Платонова развеет все наши сомнения и даст ответ по существу.