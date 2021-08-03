3 августа 2021



Клычков разрешил убить 8 благородных оленей и свыше 700 косуль

В Орловской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. Указ подписал губернатор Андрей Клычков. Лимиты установлены на добычу лося, оленя благородного, косули европейской и барсука.

Так, например, лимит на добычу лося установлен в размере 50 особей или 4,2% от общей численности лосей, обитающих в регионе (1190 особей). Лимит на добычу оленя благородного составил 8 особей или 3,2% от их численности (251 особь).

Лимит на добычу косули европейской установлен в размере 742 особей или 7% от общей численности этих животных в нашей области (10 504 косули). Лимит на добычу барсука – 56 особей или 8,2% от общей численности в регионе (679 барсуков).

 

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Опубликовано 03 Авг 2021 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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