Клычкову нужен подконтрольный контролер?

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

Контрольно-счетная палата Орловской области – один из наиболее эффективно работающих органов областной власти – в скором времени может лишиться своего руководителя. Иван Левин, возглавляющий региональную КСП с 2016 года, оказался чем-то неугоден губернатору Клычкову. Последний предложил депутатам облсовета, которые на февральской сессии должны будут утвердить председателя КСП, свою кандидатуру – нынешнего начальника главного контрольного управления губернатора Константина Паршина. Депутатский корпус воспринял эту инициативу без энтузиазма – региональных парламентариев более чем устраивала деятельность КСП под руководством Левина. И, надо сказать, не только их. В течение всех этих лет материалы проверок КСП становились не только поводом для журналистских публикаций, но и основанием для прокурорских проверок и возбуждения уголовных дел. Например, только за последний год Контрольно-счетная плата Орловской области обнародовала нелицеприятные отчеты о деятельности таких областных структур, как Корпорация развития Орловской области, «Орелгосзаказчик», департамент госимущества и земельных отношений, ветсанутильзавод «Орловский», ГУП «Дорожная служба» (в ее работе были выявлены нарушения на сумму 365 миллионов рублей). Неудивительно, что депутаты облсовета были готовы продлить полномочия Ивана Левина еще на пять лет и даже внесли его кандидатуру на рассмотрение в ходе предстоящей сессии. Однако буквально на днях, накануне заседаний профильных комитетов, фамилия Левина исчезла из повестки. Как выяснилось, спикер облсовета Музалевский, который, собственно и вносил кандидатуру Ивана Левина, передумал – и отозвал свою инициативу. На эту новость оперативно отреагировала депутат Орловского облсовета Валентина Остроушко (фракция КПРФ), а также депутаты от «Справедливой России». Их позицию по вопросу о председателе КСП «ОС» публикует ниже.

Валентина Остроушко: ГУБЕРНАТОР ОТОМСТИЛ ЗА БЛОХИНА?

«Сегодня Орловскую область избавили от боевого председателя Контрольно-счётной палаты области И.И. Левина. Я считаю, что это своеобразная «месть» за отставку Блохина.

… У Левина заканчивается срок полномочий. И несколько дней назад губернатор внёс на рассмотрение облсовета кандидатуру другого человека – руководителя Главного Контрольного управления губернатора и председателя правительства области К.А. Паршина. Председатель облсовета внёс кандидатуру И.И. Левина… Казалось бы, ждала нас на облсовете битва за председателя КСП, которая должна была бы показать расклад сил на политическом Олимпе региона, как любит говаривать мой начальник Леонид Семёнович Музалевский. Но два часа назад Музалевский отозвал свою кандидатуру…

Фу, ну наконец-то, — вздохнули коррупционеры. Это ж надо: 23 уголовных дела по проверкам левинских аудиторов возбуждено. А сколько ещё могло бы быть… Нас не пересажаешь!

Половина депутатов тоже подпрыгнет от радости: потому что частично они вроде бы от «Единой России», но командой Музалевского их точно считать нельзя – своя должность дороже: их начальники работают в правительстве области. И верный идеалам коммунизма в лучших традициях «Единой России» губернатор силами своей команды, чувствуется, уже провёл работу среди депутатов.

Поздно вечером департаменты здравоохранения и образования в неполном составе нальют по стопке и поднимут тост: «За губернатора! Защитил родной!» Потому что именно их департаменты были объектами интереса КСП области. Особого интереса.

Силовики и правоохранители, которые работали по материалам Левина и были за продолжение его работы, пожмут плечами и скажут: ну мы же федералы, вмешиваться права не имеем. В их составе практически нет профессиональных экономистов и финансистов, и они легко шли по накатанной КСП дорожкой… А теперь? Ну что ж, мелочёвку никто не отменял.

Суть работы КСП – следить за нарушениями в расходовании областных бюджетных средств, то есть в основном следить за деятельностью правительства и тех, кто с ним связан. А губернатор и он же председатель правительства вносит свою кандидатуру на эту должность. Кто губернатору нужен? Ну, конечно, тот, кто не будет выметать сор из избы… В чём смысл тогда работы КСП при губернаторском ставленнике? Как показывает наша ситуация, да ни в чём!

Я считаю, что председателей КСП регионов должны назначать в Счётной палате страны… И подчиняться они должны только Кудрину или тому, кто придёт ему на замену. Ведь до чего в соседнем Брянске додумались: уволенный из-за дела Голунова с поста главного наркополицейского Москвы Юрий Девяткин нашёл новую работу: Брянская облдума тайным голосованием назначила его главой региональной Контрольно-счётной палаты. Голунов – если кто не помнит, журналист, которому за его расследования московские полицейские подбросили наркотики…

В Счётной палате страны работа и нашего Левина, и бывшей главы КСП Брянской области была оценена очень высоко. И что???

У нас в регионе именно интересы губернатора оказались выше и сильнее… Может быть, это даже своеобразная месть за Блохина. Именно КСП области при проверке эффективности расходования бюджетных средств при реконструкции стадиона им. В.И. Ленина накопала много интересного материала. Что стало основанием для возбуждения уголовного дела. В суде все подчинённые Клычкова, представляющие правительство области, отказались от требований к Блохину, сообщив суду, что он своими действиями не нанёс никакого ущерба бюджету и интересам области. И только КСП и прокуратура стояли на своём: реконструкция стадиона проведена преступно, и виноват Блохин.

Приговор – хоть и условный, но обвинительный,; Блохин, которого Клычков считал одним из самых эффективных управленцев, лишился своего поста…

И вот она месть – подоспела…

Клычков, я считаю, уже не думает об имидже партии – родной своей партии КПРФ. Как во время выборов она будет оправдываться за то, что он творит в Орловской области?

Он своими действиями потоптался и по имиджу «Единой России»…

И теперь на тот самый политический Олимп Орловщины выходят «Справедливая Россия» и ЛДПР…

Они независимы от репутации Блохина и изменения облика города с участием фирм одного лица, у них у самих новые лица, они борьбу с коррупцией могут записывать в свой архив. У них политический опыт…

И ещё: мы маленькая и гордая область, которая всегда дарила и дарит федеральному центру много сюрпризов. Особенно после того как регион так унижают – разваливая здравоохранение и освобождаясь от борцов с коррупцией».

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«Справедливая Россия»: Как Музалевский и Клычков депутатов вокруг пальца обвели

Не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит

«С 15 февраля начались заседания комитетов Орловского областного Совета народных депутатов. Неожиданно в этот день народные избранники узнали, что в одном из вопросов повестки будут изменения. Вместо двух кандидатур на должность председателя КСП Орловской области – Ивана Левина (отлично зарекомендовавшего себя на этой должности и пользующегося уважением среди депутатов и жителей области) и Константина Паршина (никому не известного избранника губернатора Клычкова) – осталась всего одна, предложенная губернатором.

Председатель облсовета Леонид Музалевский, ранее вносивший кандидатуру Ивана Левина, её отозвал.

Для всех ли это событие стало неожиданностью? Тут есть, что обдумать. Казалось бы, если Музалевский идёт на поводу у губернатора, то зачем он вообще вносил кандидатуру Левина, очевидно неугодного исполнительной власти из-за своего профессионализма и вскрытых им многочисленных нарушений, которые повлекли возбуждение уголовных дел. Пожалуй, самым громким стал суд над Денисом Блохиным. Дело закончилось обвинительным приговором, хотя наказание стало исключительно мягким, как писали СМИ, во многом благодаря прекрасным отзывам губернатора Клычкова о работе чиновника-коррупционера.

Так зачем Музалевский вносил кандидатуру Левина? Дело в том, что по закону от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О контрольно-счетной палате Орловской области», вносить кандидатуру могут не только председатель облсовета и губернатор, но и сами депутаты (не менее трети состава облсовета). Однако внести кандидатуру необходимо не позднее 60 дней до окончания срока полномочий председателя КСП (1 апреля 2021 года).

Учитывая заслуги Ивана Левина и его популярность, если бы Музалевский его кандидатуру не внес, депутаты могли это сделать сами. 16 инициаторов было бы достаточно, и они вполне могли найтись. Но теперь поезд ушел. Депутаты, которые собирались поддержать Ивана Левина, оказались обмануты председателем и губернатором!

Депутаты-справедливороссы инициировали сбор подписей под представлением кандидатуры Ивана Левина. Это очень важный для Орловской области рубеж. Контрольно-счетная палата проверяет расходование бюджетных средств органами исполнительной власти, которую у нас возглавляет губернатор. И если контролировать и его самого, и его ставленников и подчиненных будет его фактический назначенец, то ситуация будет аналогична ситуации с приемкой моста «Дружба»: сам же подрядчик качество своей работы проконтролировал и, естественно, остался удовлетворен.

Не исключено, что с уходом Ивана Левина детективные отчеты КСП останутся лишь воспоминанием, и розовую картинку благополучия губернаторского правления не будет омрачать ничего, кроме вымирания жителей области.

https://oryol.spravedlivo.ru/005183915.html