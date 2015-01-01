Клычкову предложили привести в порядок спортобъекты в Орле

Интересное продолжение получила история с публикацией проектов нескольких спортивных объектов которые планируется построить в районах Орловской области. Как сообщает портал «ОрелСпорт», врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в соцсетях опубликовал макеты новых спортивных площадок. В комментариях к этим заметкам орловцы предложили вначале обратить внимание на отсутствие спортивных площадок в районах самого областного центра , а также на состояние уже существующих спортивных объектов.

В частности, как пишет пользователь с ником «Константин Орлов»: «Стадион Ленина… это убожество полнейшее. Стыдно, когда люди приезжают из других областей и смеются над этим «горе стадионом». Ведь «Центральный» — это можно сказать лицо спорта города и области. В центре города есть стадион «Динамо» (пустует). За спортивным залом «Орлэкс» было футбольное поле. Теперь там песиков выгуливают. И это центр города».

Действительно, в последнее время в городе происходят совершенно необъяснимые с точки зрения человеческой логики вещи. Например, спортивные соревнования проводят на совершенно неприспособленной центральной площади, из-за чего приходится перекрывать движение транспорта по прилегающим улицам. Вместо пропаганды спорта жители получают сплошной негатив. А расположенные поблизости стадионы пустуют. Каток, который традиционно заливали на «Динамо», также переместился на главную площадь. Да и выгул собак на «Орлэксе» — это лишь верхушка айсберга. На этом стадионе был снесен полноценный теннисный корт, развалились баскетбольные щиты, скрылась под сорняками площадка для метания ядра, спилены и сломаны турники, брусья, шведские стенки. Какие затраты нужны, чтобы перенести спортивные соревнования с площади на стадион? Никаких. Какие нужны затраты, чтобы прогнать собак со стадиона? Никаких. А раз нет затрат — нет и интереса областных чиновников.