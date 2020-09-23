Клыкастый террор: выхода нет?

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

Наше издание продолжает серию публикаций, посвященных проблеме бездомных животных. Эта тема многогранна, поэтому решение лишь одного-двух из многочисленных вопросов не сможет переломить ситуацию в целом. Очередным поводом к «разбору полетов» на всех уровнях – от городского до областного – стал громкий скандал с нападением собак на людей в Северном районе Орла. После того, как один из таких случаев был зафиксирован на видеорегистратор и затем растиражирован в СМИ, на проблему наконец-то обратили внимание люди в погонах. Впрочем, сначала это совершенно никак не отразилось на ситуации. Уже после громкого инцидента местные жители сняли целый сериал о нападениях бродячих псов все там же, в Северном районе. Более того, собаки нападают на том же перекрестке, который прославил Орел на всю страну. Напомним несколько важных составляющих проблемы, без комплексного решения которых нападения собак не прекратятся.

Надводная часть айсберга

На поверхности лежит только два кусочка паззла, из которых складывается общая неблагополучная картина. В первую очередь (о чем мы писали в статье «Клыкастый террор» http://orelsreda.ru/klykastyj-terror/ ) это собаки, которых нельзя отнести ни к категории бездомных, ни к категории домашних. Это обитатели строек, гаражных кооперативов, садоводческих обществ, а также некоторых дворов. У этих животных есть вполне определенная территория, которую они считают своей и защищают. Более того, когда по жалобам пострадавших в эти места приезжают специалисты по отлову, таких собак нередко укрывают и прячут сами же местные жители. Естественно, что полудикие псы регулярно получают подкормку. Такие животные отлично размножаются и формируют стаи, которые лояльны к своим «хозяевам» и «кормильцам», но агрессивны по отношению к посторонним прохожим. Например, только с начала года в Северном районе, именно в непосредственной близости от гаражных кооперативов, зафиксировано восемь случаев нападения стай собак на людей.

Руководство города на днях обратилось к председателям гаражных кооперативов с требованием навести порядок и передать сведения об имеющихся бродячих животных в управление ветеринарии Орловской области. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, на совещании по этой проблеме председатели гаражных кооперативов пожаловались, что люди, которые приручают опасных животных, сами зачастую агрессивно реагируют на просьбы перестать прикармливать клыкастую стаю. Какое решение здесь будет принято, не очень понятно. Как уже упоминалось, такие люди нередко прячут псов от облавы. Стоит учесть, что помимо гаражей, эта беда касается еще как минимум двух областей — строек и дач. Например, строители, закончив очередной объект, просто оставляют всю сторожившую объект стаю «в подарок» жителям близлежащих домов. Особо остро встанет в ближайшие дни и проблема «брошенок» в дачных товариществах. Нередко горожане берут щеночка в качестве живой игрушки на дачный сезон. А когда дети уезжают в город в последние дни августа, такие «игрушки» собираются в стаи. В лучшем случае клыкасто-блохастые начинают «кошмарить» окрестные лесопосадки и поля. В худшем – такие стаи повторяют тактику гаражных собратьев: терроризируют приходящих дачников и требуют «плату» едой за возможность пройти.

Второй кусочек паззла — это приют, способный вместить отловленных на улицах бездомышей. Точнее, его отсутствие в Орле. Только сейчас, когда новый федеральный закон уже пару лет работает, областное управление ветеринарии рассматривает вариант создания приюта для безнадзорных животных. Площадка определена — склад МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» площадью 686,4 кв. м и земельный участок под ним площадью 2 920 кв. м. В приюте для безнадзорных животных должны быть помещения для стерилизации, ветеринарный блок, кормокухня, площадка для выгула и т.д., поэтому его организация потребует времени. Пока же собак ловят, стерилизуют и выпускают на волю, что характерно – в то же место, где они до этого и обитали. Между тем, стоит иметь в виду, что даже стерилизованные животные, собравшиеся в стаю, могут проявлять агрессию. Почему же деньги тратятся так неэффективно? Просто есть еще и другие кусочки паззла, которые не позволят прекратить нападения собак, даже если приют в Орле будет построен.

Подводная часть айсберга

Третий кусочек паззла – это агрессивные особи. По действующему федеральному закону, собаки, которые проявляют немотивированную агрессию, должны отлавливаться и оставляться в приютах до естественной смерти, а не возвращаться на прежнее место обитания. Однако, после принятия основного ФЗ №498, необходимо было принять еще очень внушительный пакет подзаконных актов. В частности, детальный регламент: кто, как и по каким критериям должен определять агрессивность собак. Между тем, новый закон №498 давно уже работает, а того самого регламента нет и в помине. В итоге после отлова на прежнее место возвращают оптом всех: и неагрессивных дворняжек, и особо агрессивных псов. Когда наконец появятся необходимые для полноценной борьбы с нападениями собак на людей документы, никто не знает.

Четвертый кусочек паззла – это деньги. Как уже говорилось, по закону собак-«агрессоров» обязаны содержать в приюте до самой их смерти. Представьте, какие площади и затраты потребуются ежегодно, только чтобы кормить никому не нужных псов! Между тем, в ряде стран существует вполне здравый и работающий механизм решения этой проблемы: информацию об отловленных животных публикуют на сайте приюта. Если в течение трех месяцев никто не изъявит желание забрать найденыша к себе, таких животных безболезненно усыпляют. Пока у нас не будут приняты аналогичные поправки, мы будем иметь печальную картину. Новый приют очень быстро окажется забит агрессивными, никому не нужными псами, которых государство будет содержать за счет средств налогоплательщиков. И самое печальное – даже не бесполезные траты бюджетных денег (мало ли Орел потратил и еще потратит на фонтаны!). Даже если в Орле построят новый приют и заполнят его особо агрессивными псами, вряд ли удастся полностью обезопасить людей от нападений.

Просто есть пятый кусочек паззла. Даже не кусочек, а кусочище – это домашние собаки. Мы уже неоднократно писали (например, в статье «Аукцион на убийство» http://orelsreda.ru/auktsion-na-ubijstvo/), что попытки отрегулировать численность бездомных животных без наведения порядка с домашними — это попытки вычерпывать воду из ванны, которую по трубе снова наполняет мощнейший поток. Стерилизация бездомных животных способна сократить численность бродяг лишь при одном условии: если прекратится мощнейший поток «бездомышей», родители которых живут в домашних условиях. Это и уже упомянутые нами обитатели дачных массивов, и беспородные собаки, владельцы которых из жалости не стерилизуют своих питомцев. Но при этом не жалеют каждый год выбрасывать пищащий и шевелящийся пакет в окрестностях какого-нибудь продуктового магазина, рынка или двора с мисками, полными еды. Авось найдутся добрые люди, которые прокормят брошенок! Я лично наблюдал, как две вполне прилично одетые дамы несли картонную коробку, а затем выгрузили ее содержимое возле подвального окна пятиэтажки. В коробке оказалось четыре пушистых комочка. Ребята быстро сообразили, что кошачий корм в расставленных возле подвала тарелках – вполне нормальная еда. Дамы удалились со счастливым выражением на лицах – пристроили!

Наведение порядка с домашними животными (в частности обязательное чипирование и внесение сведений в общую базу данных) необходимо еще и для того, чтобы находить и возвращать владельцам потерявшихся питомцев. Сообщения о найденных породистых собаках иногда неделями висят в орловских пабликах без какого-либо результата. То ли владелец приезжал из другого региона, то ли собака оказалась не нужна. Наличие обязательного чипа позволило бы в короткие сроки находить владельцев и возвращать животное в родные края, либо штрафовать безответственных заводчиков. Но пока и по этому направлению особого движения не заметно. Все по той же причине, что и с «агрессорами» — из-за отсутствия необходимых подзаконных актов.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих?

Как раз недавно РИА Новости опубликовало большой материал, подготовленный совместно с российской кинологической федерацией, о том, как защитить себя от нападения собак. Советы специалистов могут очень пригодиться орловцам. Итак, если вы повстречали одинокого клыкастого бродягу, который не проявляет к вам никакого интереса, то и опасности эта встреча не представляет. Не обращайте внимания и проходите мимо. «Если бродячая собака приближается, осторожно повиливая хвостом, обычно это значит, что она рассчитывает получить еду. Поняв, что ее ожидания не оправдались, она отвлечется от вас и продолжит свой путь. Если же собака начала вас облаивать или рычать, на это всегда есть причина. Лай — это способ общения: например, собаки могут облаивать человека, находящегося на территории, где их подкармливают, и сам по себе лай далеко не всегда будет иметь какие-то последствия без провокации с вашей стороны. Первый признак настоящей опасности — собака двигается на вас рыча, её уши плотно прижаты к голове», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

Агрессивное поведение, уточнил Голубев, может быть связано с болезнью, голодом, защитой потомства или охраной территории. «Ни в коем случае не нападайте первым. Медленно отступайте, не делая резких движений и не издавая громких звуков, помните, что в таких ситуациях нельзя поворачиваться к собаке спиной», — заявил кинолог. Если собака все же напала, необходимо постараться отбиться от нее подручными средствами и обязательно защищать свою шею, поскольку укусы в это место могут привести к летальному исходу.

Наибольшую опасность представляют стаи собак: они могут напасть на территории, которую считают своей. «Самое лучшее — это стараться избегать таких встреч. Не заходите на пустыри и стройки, не удаляйтесь от мест, где постоянно ходят люди. Если же вы случайно зашли на безлюдную территорию, где обитает бездомная стая, — не пытайтесь бежать или вести себя угрожающе», — рассказал изданию Голубев. По его словам, если сохранять спокойствие, не проявляя ни страха, ни агрессии, стая, возможно, не обратит на постороннего внимания.

Если бездомные собаки начали облаивать прохожего, тому нужно встать неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене, забору, чтобы стая не смогла обойти и сбить человека с ног. Собаки лают, пояснил Голубев, демонстрируя, что они недовольны встречей с чужаками на своей территории, и стараясь прогнать постороннего. Они могут напасть, если им покажется, что человек угрожает их жизни, или если вожак стаи решит, что может укрепить свой авторитет, расправившись с человеком как с легкой добычей.

«Ваше спасение — только в хладнокровии. Помните: как бы страшно вам ни было, вы ни в коем случае не должны показать свой испуг. Если, не дай Бог, с вами ребенок, не пытайтесь хватать его на руки: стая воспримет это как проявление паники и сигнал к атаке. Поставьте ребенка у стены (дерева, забора) и закройте от стаи своим телом. Оставайтесь на месте, пока стая не успокоится. Когда она потеряет к вам интерес, начните медленно отходить в сторону, не делая резких движений, не издавая громких звуков и ни в коем случае не поворачиваясь к собакам спиной. Двигайтесь медленно и плавно, пока не выйдете за пределы территории стаи», — рассказал кинолог в интервью РИА Новости. https://news.mail.ru/society/43301766/?frommail=10

Сергей Миляхин