Клыкастый террор

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» обратились жители Орла, проживающие по соседству с зданием арбитражного суда, расположенного рядом с городским парком, и попросили рассказать о ситуации с бездомными собаками. По словам звонивших, стая из дюжины псов устроила здесь настоящий террор. Корреспондент нашей газеты отправился на место. То ли это было журналистское везение, то ли совершенно обычная ситуация – перед объективом фотокамеры две собаки набросились с лаем на проходившую мимо женщину и серьезно потрепали подол ее шубы. Все произошло настолько неожиданно, что вмешаться в происходящее просто не получилось. Между тем, понаблюдав за поведением нападавших еще с полчаса, удалось сделать несколько интересных выводов. При виде пенсионера с костылем собаки довольно резво спрятались в дыру – видимо, знают, что может сделать человек с палкой. На мужчин псы не бросаются. Объектом нападения становятся исключительно женщины. Кусают собаки за подол не просто так – они в такой агрессивной манере выпрашивают еду. Конечно, это не радует прохожих, учитывая, сколько сейчас стоит верхняя одежда. Но самое главное – одна из проходивших женщин на глазах корреспондента вывалила в снег внушительный пакет отходов, после чего нападения прекратились – собаки наелись и удалились на послеобеденную сиесту за расположенный рядом забор. По словам местных жителей, стая из полутора десятков псов обитает в этих краях постоянно. Но возле суда держатся лишь несколько. Остальные патрулируют окрестности, в частности спортплощадку рядом с бывшим кинотеатром «Юбилейный». За 15-минутную прогулку от арбитражного суда до площади Ленина корреспондент «Орловской среды» насчитал семь собак. То есть в среднем по собаке каждые две минуты.

Куда обращаться?

В ответе на запрос редакции в областное Управление ветеринарии нам пояснили, что письменные заявки граждан и организаций на отлов безнадзорных собак необходимо направлять в Управление ветеринарии Орловской области или в горадминистрацию, откуда они передаются в адрес организации, с которой заключен договор для осуществления отлова безнадзорных собак. В частности, на сайте городской администрации в разделе «Отлов бездомных животных» сказано, что в январе в Орле было поймано 28 собак. В плане по отлову на февраль значится уже 45 адресов. Это и жилые дома, и площадки возле школ, и даже территория больницы скорой помощи. Свои заявки жители областного центра могут оставить по телефону 20-13-59. Затем адреса для отлова передадут специализированной организации. Кстати, орловские фирмы не горят желанием делать эту неблагодарную работу. Так что орловских бобиков и шариков отлавливает белгородская фирма «ЭкоСервис». Затем собак отвозят на кастрацию/стерилизацию и отправляют на станцию передержки. Там их чипируют и возвращают на прежнее место обитания. Самое интересное, что через полгода, если владелец животного не обнаружится, отловленные и прочипированные собаки становятся муниципальной собственностью.

Борьба нанайских мальчиков

В любой системе есть положительные и отрицательные моменты. Система чипования и возврата собак на прежнее место обитания имеет ряд существенных недостатков. В частности, «бездомышам» делают прививки лишь от нескольких самых опасных и распространенных заболеваний. Но не стоит забывать, что вообще бродячие собаки могут передавать около 45 болезней, в том числе четыре вироза, два риккетсиоза, восемь бактериозов, шесть микозов и около 20 инвазий. И это не считая клещей, которых разносят бродяги по всем дворам и паркам. Кроме того, собаки, даже стерилизованные, остаются источником агрессии в отношении пешеходов. Во многих странах система контроля за численностью четвероногих бродяг построена несколько иначе. Там животных также отлавливают. Также стерилизуют в ветклинике, но потом не возвращают на место, а стараются найти им хозяев. Для этого содержат в питомнике гораздо дольше, чем положенные по нашим правилам десять дней. В итоге во многих городах Европы бездомных собак практически нет на улицах. А жесткий контроль за владельцами домашних питомцев делает практически невозможной ситуацию, когда кто-то просто взял и выбросил собаку в конце дачного сезона или подкинул во двор многоэтажки коробку со щенками, как это происходит в Орле.

Стоит ли овчинка выделки?

Заместитель начальника управления городского хозяйства Орла Александр Филатов напомнил, что до 2014 года в областном центре действовала несколько иная система – бездомных животных отлавливали и умерщвляли, если не находился их владелец. В этом случае действительно можно было говорить о сокращении численности бродячих животных. Однако под нажимом зоозащитных организаций порядок отлова собак в последнее время был изменен. Действующая сейчас система, по мнению специалиста, окажет влияние на сокращение популяции очень и очень нескоро – когда удельный вес кастрированных и стерилизованных собак окажется настолько существенным, что орловцы заметят улучшение. Имеются факты, что на орловцев нападают уже стерилизованные и чипированные собаки. Сейчас усыпить собаку можно только если она проявляет явную агрессию при отлове. Но не стоит забывать, что собака может и не проявлять агрессию во время поимки, а потом в силу ряда причин (того же голода) станет нападать на прохожих.

Три составляющие проблемы

Бороться с нападениям собак на человека только с помощью отлова «бездомышей» не совсем верно. Дело в том, что помимо дворовых бобиков достаточно серьезную угрозу представляют домашние питомцы. В официальном ответе на запрос редакции говорится: «при анализе экстренных извещений, поступивших за 2016 год, большая часть укусов детей были спровоцированы ими и произошли от известных (домашних) животных, а с начала 2017 года участились случаи укусов безнадзорными собаками». То есть пока не будет налажена система учета и контроля за домашними собаками – не будет перекрыт постоянный канал поступления на улицу новых и новых «бездомышей». А кроме того, необходимо обезопасить орловцев от укусов не только бродячих, но и домашних собак. Сейчас, к сожалению, обычное зрелище для нашего города: огромного дога выгуливает ребенок, который в принципе не способен удержать такую махину на поводке.

Есть еще и третья сторона проблемы, о которой многие забывают. Существует в Орле (и довольно многочисленная!) категория собак, которые не являются ни домашними, ни бродячими. Речь об обитателях строек, гаражных и дачных кооперативов, а также различных предприятий. Они, с одной стороны, охраняют объект, но с другой – никто не занимается их прививками и не несет ответственности за нападения таких животных на человека. А отрегулировать этот аспект просто необходимо, ведь эти клыкастые «охранники» не попадают ни под отловы бездомных псов, ни под правила содержания домашних животных. Зато регулярно нападают на прохожих.

Любовь к животным или любовь к человеку?

Еще один серьезный момент – это расстановка приоритетов. Что для жителей важнее? Сохранить жизни бездомным собакам и терпеть нападения на детей и женщин? Или все же обеспечить горожанам нормальные условия жизни, но отправить в страну вечной охоты ни в чем не виноватых барбосов? Защищать жизни четвероногих или сделать, чтобы дети не боялись выходить гулять во двор собственного дома без взрослого, вооруженного палкой? Прививать любовь к братьям меньшим или все же требовать от владельцев собак выгуливать их в наморднике и на поводке, чтобы спортсмены могли бегать по паркам, не опасаясь, что на них кинется из кустов чья-то псина? И кто заплатит женщине за порванную возле арбитражного суда шубу? Как объяснить ребенку, что собаки, кидающиеся на него по дороге в школу, выпрашивают еду и готовы пропустить малыша за «взятку» в виде бутерброда, бережно положенного в портфель на завтрак? Напомним, в городе не так давно прошел круглый стол, на котором заявили о создании рабочей группы по решению экологических проблем. Будем надеяться, что при решении проблемы с нападениями собак на людей будут учтены мнения разных сторон, а самое главное – найдены способы воздействия на всех четвероногих «террористов»: и домашних, и бездомных, и не попавших ни в одну из этих категорий.

Сергей Миляхин