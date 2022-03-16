Когда «рассосется» проблема…

№9 (678) от 16 марта 2022 г.

Избирательный подход управляющей компании ЖЭУ №23 к ремонту дома №127 по улице Комсомольской в Орле не перестаёт удивлять его жильцов. У седьмого подъезда, который чуть более трех лет назад был отремонтирован, почти полностью разрушены ступеньки и угрожающе нависающий над ними козырёк. Они настолько выкрошились, что, если бы их не было вовсе, жители смогли бы почувствовать себя в безопасности. То, что козырек под тяжестью снега не рухнул на головы людям этой зимой, можно считать настоящим чудом. Об этом рассказала в своем обращении к депутату Виталию Рыбакову жительница дома Наталья Коломиец.

– Толщина козырька должна быть сантиметров пятнадцать по нормам, но там если сантиметров пять осталось, то хорошо. Точит ржавая арматура, – рассказала Наталья. – Порожки изначально были сделаны с нарушениями, с недопустимым уклоном, а теперь они еще и выкрошились. Как мы тут ходили в гололёд, думаю, объяснять не надо, особенно пожилые люди, мамы с детьми, с колясками, инвалиды. И это всё когда-то упадет на голову кому-то из жильцов. Я обращалась в администрацию города с этой проблемой, сначала мне сообщили, что рассмотрение моего вопроса было отложено, потом все-таки выявили нарушения.

Написали, что нарушены несколько пунктов постановления Госстроя РФ «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Управляющей организации выдано предостережение от 22 февраля 2022 года о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства.

Прямая речь

Депутат Виталий Рыбаков:

— То, как орловские управляющие компании устраняют нарушения, известно многим жильцам многоквартирных домов. Даже когда речь идет о безопасности людей. Достаточно вспомнить совсем недавно нависающую наледь почти на всех многоэтажках в Орле, когда пешеходов «обезопасили» сигнальными лентами. Сосульки растаяли – и вопросы исчезли.

Полагаем, и в доме №127 по улице Комсомольской проблема может «рассосаться» сама собой: опасные порожки и козырёк окончательно раскрошатся, и коммунальщики вместе с городскими чиновниками наконец-то вздохнут с облегчением.

Ольга Рождествина