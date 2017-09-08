Кого «греет» «Гортепло»?

«Орловская среда-плюс», №1 (34) от 15 ноября 2017 г.

8 ноября 2017 года ИА «Орловские новости» разместило на своем сайте информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в АО «Орёлгортеплоэнерго». По данным «ОН», оперативные мероприятия, которые проводили сотрудники УМВД и УФСБ, в офисе акционерного общества прошли несколько дней назад. В частности, была изъята большая часть документации. С чем связаны ОРМ, оперативно выяснить не удалось.

Напомним, что до января 2015 года 100% акций АО «Орёлгортеплоэнерго» находились в муниципальной собственности города Орла. Но затем по инициативе бывшего губернатора В. Потомского акции были переданы в собственность Орловской области.

О том, как произошла эта передача, мы неоднократно писали в нашей газете. Вкратце напомним. Основной мотивировкой передачи акций было спасение теплового хозяйства Орла от неминуемых торгов, на которых оно могло быть распродано по частям. В этом случае и город, и область лишились бы контроля за теплоснабжением областной столицы.

На момент передачи акций АО «Орёлгортеплоэнерго» находилось в процедуре банкротства. Однако передача эта была осуществлена с нарушением положений ряда федеральных законов: федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (к вопросам местного значения городского округа относятся: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения); федерального закона N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских округов); федерального закона N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (где нет ни слова о полномочиях субъекта РФ по теплоснабжению городского округа).

А теперь зададимся вопросом: неужели сам В. Потомский додумался до такой схемы «захвата» муниципальной собственности? Полагаем, нет. Деятельность АО «Орёлгортеплоэнерго» — это сфера ЖКХ. А ей в команде Потомского ведал (и, к сожалению, ведает и сейчас, уже при врио губернатора

А. Клычкове) «гений ЖКХ» — первый заместитель губернатора А. Бударин. Кроме него есть и еще один ценный специалист, приехавший в область одновременно с Потомским, который, так же, как и А. Бударин, остается на своем посту после ухода патрона. Это Федор Карпычев. Служивший в свое время начальником юротдела в администрации Всеволожского района Ленинградской области, в Орловской области он сначала был советником Потомского, а потом возглавил специально созданный под него департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области, став ещё при этом и членом правительства области.

Ни для кого не секрет, что все проекты решений и документы на подпись принимались Потомским (что он подтверждал в интервью) только при наличии визы Ф. Карпычева. Так что его роль в «захвате» муниципального АО здесь одна из ключевых. Впрочем, как и в принятии глупейшего областного закона о перераспределении полномочий с муниципального уровня на областной по многим ключевым сферам (после чего, например, рухнула сфера строительства). Многократно менявшаяся при Потомском структура областной администрации, в итоге раздутая до неимоверных размеров и неэффективная — тоже плод работы Ф. Карпычева.

Но вернемся к АО «Орёлгортеплоэнерго». На момент передачи акций общество находилось в процедуре банкротства. Команда Потомского решила заключить мировое соглашение с кредиторами и преподнести это как свой успех.

Общий долг перед кредиторами третьей очереди составлял 575,4 млн руб. Так как же будет гаситься задолженность и что получит бюджет? Согласно п. 2.1 мирового соглашения, гасить долги АО «Орёлгортеплоэнерго» должно за счет средств, полученных от результатов финансово-хозяйственной деятельности, взыскания дебиторской задолженности и от продажи непроизводственных активов. Последнее особенно интересно: получается, что мотивировка передачи акций от города в область, чтобы избежать распродажи имущества, оказалась несостоятельной?

Но более всего интересны сроки погашения. По п. 2.2 должнику предоставляется отсрочка по уплате на 7 лет. А по п. 2.3 еще и рассрочка на 5 лет с даты окончания отсрочки. Таким образом, более 200 млн рублей бюджет Орловской области и города Орла увидит лет так через 10 (а 200 млн для нищего областного бюджета — это немало). Да и вообще, такой вид мирового соглашения с отсрочкой в 7 лет и рассрочкой на 5 лет никаким образом не решает проблемы предприятия и удовлетворения требований кредиторов, так как неясно, какая ситуация будет через семь лет с тарифами, со структурой и с игроками рынка в данной сфере, в каком положении будет само предприятие. Получается, банкротство АО «Орёлгортеплоэнерго» тупо отложено на 7 лет — и все. Но такое невыгодное для бюджета соглашение могло быть подписано и без передачи акций из города в область.

Также отметим, что с момента передачи акций общества в областную собственность право распоряжения ими перешло под контроль руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области – А. Синягова (к счастью, уже уволенного). И в том же 2015 году генеральным директором АО «Орёлгортеплоэнерго» был назначен некто В. А. Дорофеев – естественно, прибывший из Санкт-Петербурга.

И вот спустя два года становится ясно, для чего все эти товарищи Потомского – Бударин, Ремига, Карпычев, Филатов, Синягов, Дорофеев забирали у города акции АО «Орёлгортеплоэнерго».

В сентябре 2017 года на основании данных, поступивших от неравнодушных граждан, о ситуации в АО «Орёлгортеплоэнерго», депутатом Орловского областного Совета народных депутатов В.А. Рыбаковым был направлен запрос в адрес тогда еще губернатора области В. Потомского, А. Синягова и В. Дорофеева с целью получить информацию по следующим фактам:

— о том, что генеральный директор АО «Орёлгортеплоэнерго»

В. А. Дорофеев, в виду того, что его семья проживает за пределами Орловской области еженедельно оформляет себе командировки якобы по служебным делам (в выходные дни) за счет средств предприятия. Ежемесячно на такие поездки тратилось около 280 тыс. рублей из средств общества;

— АО «Орёлгортеплоэнерго» сдает своё имущество (тепловые сети, тепловые пункты и др.) в аренду. Ежегодный доход от данного вида деятельности варьируется в пределах от 100 до 200 млн рублей. Согласно поступившей информации, из этих средств общество (по единоличному решению генерального директора В. А. Дорофеева) выдавало займы различным фирмам, участвовавшим, в том числе, и в реконструкции и строительстве юбилейных объектов (театры, стадион им. Ленина и др.) и аффилированных с губернатором В. Потомским и его окружением. Причем выданные займы не возвращались, так как многие фирмы после «освоения» юбилейных денег исчезли из области (прекратили свою деятельность, либо ушли в процедуру банкротства как ООО «321 ВСУ»). Это косвенно подтверждается тем, что дебиторская задолженность общества в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом более чем на 23 млн рублей;

— кому и по какой цене отчуждается имущество государственного АО «Орёлгортеплоэнерго» и как этот процесс контролируется собственником акций — департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области под руководством А. А. Синягова.

Ответил на запрос депутата первый заместитель губернатора, «гений ЖКХ» А. Бударин. В своем ответе этот чиновник так и не дал разъяснений, каким фирмам АО «Орёлгортеплоэнерго» выдавало займы, кому отчуждалось имущество общества, почему в 2016 году выросла дебиторская задолженность.

А само АО «Орёлгортеплоэнерго» не стало давать информацию по законному запросу депутата, сославшись на коммерческую тайну. Хотя какая может быть тайна у общества, 100% акций которого находятся в областной собственности, тем более если запрос идет от депутата, являющегося членом комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов, на заседаниях которого это общество и отчитывается.

Желание господина А. Бударина скрыть деяния, происходившие в АО «Орёлгортеплоэнерго» за последние 2,5 года, понятно, но мы надеемся, что в рамках проводимых правоохранительными органами ОРМ все это станет известно уже в рамках уголовных дел. В свою очередь, формальная отписка А. Бударина оставляет возможность подготовить соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру РФ, что, скорее всего, и будет сделано в ближайшее время.

И в завершение укажем, кто входил в состав совета директоров АО «Орёлгортеплоэнерго» за эти два с половиной года (и продолжает входить): А. Ремига, А. Синягов, С. Филатов, В. Дорофеев, А. Мишанов, Д. Блохин. Все они работали и продолжают работать под кураторством первого заместителя губернатора, «гения ЖКХ» — А. Ю. Бударина.

Федор Крюков

От редакции: «Орловская среда» будет следить за ситуацией вокруг «Гортеплоэнерго» и информировать о ней своих читателей.