Кого обманываем?

№21 (600) от 17 июня 2020 г.

О том, что чиновники и простые люди живут в двух совершенно не пересекающихся мирах, известно давно и многим. Очередным подтверждением этого постулата стало июньское заседание комитета по экономической политике Орловского облсовета. Вопрос в повестке дня не предвещал ничего неожиданного. Вкратце он звучал так: «Об обязательном публичном отчете губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания (…) и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций». Бравые отчеты представителей упомянутых сфер звучали с трибуны один за другим. Отчитавшись, чиновники с победным видом возвращались на свои места и утыкались в смартфоны. Гроза в стенах облАда разразилась, когда отчеты наконец закончились, а вице-спикер облсовета Михаил Вдовин начал задавать вопросы выступавшим.

Прекрасный мир чиновников

Подобные отчеты – это не ноу-хау губернатора Андрея Клычкова. Первый же выступавший отметил, что «независимая оценка» проводится аж с 2015 года. И на основе полученных результатов все эти годы принимались важнейшие управленческие решения. В частности, государственные мужи (и жены), имея на руках подобные документы, денно и нощно заботятся о повышении эффективности работы всех подведомственных им учреждений. Напомним, наше издание также неоднократно в своих материалах рассказывало о проблемах и в сфере социального обслуживания, и в здравоохранении. Желающие могут почитать на сайте «Орловской среды» статьи «За фасадом богадельни», «Здоровая страна» ограниченных возможностей», «Здоровая страна» закрывает двери», «Мальчики-мажоры» теряют защиту?» или же серию материалов «Хроники коронавируса». В отчетах чиновников все выглядело совершенно не так, как описывают нам наши читатели. Удивились чрезвычайно оптимистичным выводам и депутаты.

Вице-спикер Михаил Вдовин начал с того, что независимая оценка – это довольно дорогое удовольствие. Так, управление культуры при нищем бюджете заплатило за исследование 300 000 рублей. Департамент здравоохранения – 90 000 рублей. Особо отличился департамент образования – имея в «активе» текущие крыши, блокированных счета образовательных учреждений и многомиллионные долги перед поставщиками питания в школы и детские сады, он потратил на исследование миллион рублей! Департамент соцзащиты добавил за исследование своих учреждений еще 124 тысячи рублей. Фирмы, которые уже много лет выигрывают конкурсы и проводят «независимую оценку», выдают «на гора» потрясающие отчеты. Процитируем полностью эмоциональное выступление вице-спикера:

«Например, в сфере здравоохранения по телефону были опрошены 9 600 человек. И что эти люди сказали? Думаете, они рассказали, что у нас проблемы с лекарственным обеспечением? У нас ведь есть такая проблема? Есть! Они рассказали про кадровые проблемы? Они рассказали про то, что невозможно попасть к врачу «узкой» специальности? У нас ведь люди по неделе не могут попасть к специалисту! Сейчас о чем люди кричат? Что врачи начали принимать по секундомеру! Приходишь, а тебе говорят: давай быстрее, быстрее! Спрашиваешь: «Почему так быстро?» — «А у нас норматив на прием – не более 25 минут на пациента». — «А 26 минут можно?» — «Нельзя!»… Существуют в Орловской области проблемы «скорой помощи»? Существуют! А теперь, коллеги, обратите внимание, что значится в отчете «независимой оценки»! Цитирую, какие проблемы у нас в здравоохранении: «Первое – недостаточное количество проводимых мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп населения. Это первый недостаток. И второй недостаток в сфере здравоохранения – недостаточное информирование населения о предоставляемых услугах и недостаточная навигация по учреждениям здравоохранения! Всего два недостатка в здравоохранении! И всё!!!

А что у нас в социальной защите? Может быть, в отчете мы узнаем о проблемах, которые существуют у нас? Низкое материальное обеспечение, низкая заработная плата сотрудников, большая нагрузка на одного социального работника – может быть, это написано в отчете? По питанию, может быть, проблемы? Давайте почитаем, что ляжет в основу доклада губернатора. Первое – отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп получателей социальных услуг и услуг организаций… Все? Все! Один недостаток!

Мы кого обманываем? Мы на что бюджетные деньги вообще тратим? В прошлом году уже поднимали этот вопрос. Что за фирмы делают такие оценки? Аж 3 тысячи человек опросили. И все три тысячи сказали – малая доступность. А есть еще какие проблемы? Нет проблем! А по зарплате есть проблемы? Нет проблем! А еще что-нибудь? Нет проблем! Мы вообще кому очки втираем? Этот отчет надо признать необъективным!», — эмоционально закончил Михаил Вдовин, в сердцах шлепнув бумагами об стол.

Всё строго по букве закона

Последовавший ответ был просто шедеврален. Председатель общественного совета по здравоохранению Орловской области пояснил, что подобные «независимые оценки» делаются в рамках действующего законодательства. И что опрашивать можно только по тем вопросам, которые содержатся в утвержденной форме анкеты. Кстати, сама анкета разработана на уровне профильного министерства. В эту анкету не входят ни качество медицинской помощи, ни оценка условий оказания медуслуг, ни проблемы с лекарственным обеспечением. Создатели анкет четко ограничили, о чем можно спрашивать у орловцев, а о чем нельзя. По словам председателя общественного совета, есть пять категорий. «Первое – это открытость и доступность информации. Вторая – комфортность условий предоставления услуг. Третья – доступность услуг для инвалидов. Четвертая – доброжелательность и вежливость. Пятая — удовлетворенность качеством оказания услуг. Касаемо тех вопросов, что задаются в анкетах, можно задавать только те, что находятся в рамках правового поля. Все анкеты находятся у нас на ответственном хранении. Мы готовы предоставить их в любой момент. Насчет ответов: как составлен вопрос, такие и ответы на выходе», — заявил выступающий.

Михаил Вдовин поразился: когда «эксперты» последний раз были в орловских больницах? Они вообще видели, что в 21 веке люди лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах? Кто-нибудь видел состояние самих палат и туалетов в больницах? И при этом в анкетах всё нормально! Люди в поликлиниках в очередях часами стоят, а недовольны они, оказывается, только тем, что маломобильные группы попасть не могут в здание?

Редкое единодушие в данный момент проявили чиновники совершенно разных ведомств. Встав плечом к плечу, они начали убеждать депутатов, что все перечисленные народными избранниками недостатки имеют место, но к анкетированию… отношения не имеют. Независимая оценка, мол, должна проводиться строго по закону. И нарушать закон чиновники ну никак не могут! Дальше последовал обширнейший рассказ: как сложно правильно рассчитать угол наклона пандуса на входе в медучреждение.

Депутаты стояли на своем. Что беда не в пандусах, а в нехватке врачей. Какой смысл делать доступный проезд в поликлинику, где нет врача? Для чего так жизненно необходим сайт? Чтобы пациент мог, пару раз щелкнув мышкой, узнать, что УЗИ ему сделают только через полгода? Почему в анкетах ни слова про материально-техническое обеспечение больниц? Почему нет в отчетах ни слова про беду с выдачей льготных лекарств? Депутатам постоянно приходят сообщения, что больные люди вынуждены обращаться в суды и добиваться положенных им лекарств через прокуратуру! И список проблем только одной сферы можно продолжать бесконечно.

Но чиновники недаром занимают свои посты и под напором депутатов бы так просто на сдались. Народным избранникам рассказали, как это ужасно, когда инвалид не может попасть в поликлинику и приходит к врачу уже злой. На что последовал вполне логичный вопрос: а когда инвалид не может месяцами получить положенные ему льготные лекарства, он становится невероятно добрым?

Перепалка на повышенных тонах длилась недолго. В частности, депутат Людмила Монина встала на сторону чиновников, напомнив, что есть методики анкетирования, и «государевы люди» обязаны их соблюдать. Закончилось же обсуждение… эпичным ничем. На попытки депутатов выяснить, могут ли чиновники на региональном уровне создать свою анкету, чтобы выяснять объективную картину и видеть реальные проблемы в соцзащите и здравоохранении, последовал железобетонный ответ: «Нет!» Только на самом высочайшем уровне возможно внести изменения в перечень вопросов.

Так что и в этом году, и все последующие годы орловские чиновники будут тратить сотни тысяч на ежегодные совершенно необъективные (а потому и абсолютно ненужные), зато такие красивые опросы людей. Главное, чтобы две параллельные вселенные не пересекались. Пусть и дальше простые орловцы живут в мире, где не хватает врачей, льготные лекарства приходится выбивать через суд, а гарантированно и быстро можно попасть на прием только к одному врачу — патологоанатому. Зато чиновники, которые ежемесячно получают шестизначные зарплаты, продолжат жить в своем прекрасном и светлом мире, где главная беда всего здравоохранения – недостаточно быстро открывающиеся сайты, а во всей соцзащите нужно исправлять только пандусы.

Сергей Миляхин