Колхозный мост два месяца будут изучать эксперты

На Колхозном мосту сегодня встретились специалисты администрации Орла, МКУ «УКХ», МКУ «УКС», депутаты и общественники. Напомним, в минувшую субботу по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было временно прекращено движение по Колхозному мосту. На сегодняшний день все необходимые дорожные знаки, сообщающие автомобилистам об изменении схемы движения, установлены на прилегающих дорогах: ул. Колхозной, ул. Генерала Родина, ул. Лизы Чайкиной.

Пешеходы могут пересекать Колхозный мост как и раньше. Между тем, визуально оценив несущие конструкции Колхозного моста, участники выездного совещания пришли к выводу, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.

«Мы приняли решение привлечь специализированную проектную организацию для проведение экспертизы. Полученное от неё заключение ответит на главные вопросы сегодняшнего дня: в каком состоянии находится Колхозный мост и какие работы необходимо провести, чтобы привести его в нормативное состояние. На проведение экспертизы из бюджета Орла выделяется порядка 150 тыс. рублей», — отметил и.о. начальника МКУ УКХ Артём Москвичеков.

Проектная организация приступит к экспертизе уже на этой неделе, а завершит — в течение 2-х месяцев. Затем будет составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию Колхозного моста, а также определены источники финансирования. Всё это время автомобилистам придётся использовать ул. 2-ю Пушкарную в качестве объездного пути, — рассказали в пресс-службе городской администрации.