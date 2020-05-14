Количество коек для больных коронавирусом планируют увеличить в 4 раза

В Орловской области планируется значительно увеличить коечный фонд для госпитализации больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Необходимо увеличить коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с рекомендуемым коечным фондом (1-2 койки на 1000 человек для Орловской области). Таким образом коек для больных COVID-19 должно стать больше в четыре раза (в настоящее время в эксплуатацию введено 456 коек).

В части дополнительных мер обеспечения безопасности рекомендовано наряду с масками (с 12 мая их использование стало обязательным в общественных местах и транспорте) пользоваться еще и перчатками для дополнительной защиты рук, сообщает официальный Портал Орловской области.