14 мая 2020



Количество коек для больных коронавирусом планируют увеличить в 4 раза

В Орловской области планируется значительно увеличить коечный фонд для госпитализации больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Необходимо увеличить коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с рекомендуемым коечным фондом (1-2 койки на 1000 человек для Орловской области). Таким образом  коек для больных COVID-19 должно стать больше в четыре раза (в настоящее время в эксплуатацию введено 456 коек).

В части дополнительных мер обеспечения безопасности рекомендовано наряду с масками (с 12 мая их использование стало обязательным в общественных местах и транспорте) пользоваться еще и перчатками для дополнительной  защиты рук, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 14 мая 2020 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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