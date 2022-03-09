9 марта 2022



Колледжи и техникумы получат новую технику

Свыше 58 миллионов рублей направлено в этом году на приобретение компьютерной техники для образовательных учреждений Орловщины, — рассказали в пресс-службе обладминистрации. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2022 году еще 37 учреждений получат новые ноутбуки и многофункциональные устройства. На эти цели направят средства федеральной субсидии. Кстати, за три года 148 учреждений системы образования значительно обновили компьютерный парк. В настоящее время в рамках мероприятия проводятся закупки ноутбуков и МФУ на общую сумму почти 58,2 млн рублей (99,2%). Закупка программ и всякой мелочи (типа мышек) на оставшуюся сумму субсидии будет рассматриваться после закупки ноутбуков.

Материально-техническая база учреждений среднего профессионального образования улучшается в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы. В этом году в проекте участвует Техникум путей сообщения им. Лапочкина, который входит в состав Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Общий объем финансирования мероприятий проекта превышает 46,6 млн рублей, в основном это средства федеральной субсидии. Сейчас ведется закупка программно-аппаратного комплекса, цифрового секундомера, мебели и оборудования для оснащения мастерской «Токарные работы» на общую сумму почти 14,3 млн рублей.

Также в рамках проекта в регионе будет создан центр опережающей профессиональной подготовки на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Общее финансовое обеспечение расходных обязательств составляет почти 20,9 млн рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – свыше 20,6 млн рублей.

 

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Опубликовано 09 Мар 2022 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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