Коллектив ОГИК опубликовал открытое письмо в поддержку ректора Николая Паршикова

Более двухсот сотрудников и преподавателей Орловского государственного института культуры обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с коллективным письмом в поддержку действующего ректора вуза Николая Паршикова.

Коллектив института попросил министра разобраться с нездоровой ситуацией, связанной с планирующимся увольнением ректора ОГИК Николая Паршикова, о котором он и сотрудники института узнали из средств массовой информации. Письмо опубликовано на сайте Орловского государственного института культуры:

«Уважаемая Ольга Борисовна!

Коллектив института обращается к Вам с просьбой разъяснить сложившуюся нездоровую ситуацию. Из сообщений прессы мы узнали, что Николай Александрович Паршиков (исполняющий обязанности ректора института) покидает свой пост. Кроме того, обозначено имя человека, претендующего на место ректора и не имеющего никакого отношения к сфере культуры и, следовательно, не знающего специфических особенностей нашего образовательного процесса.

Нам стало известно, что в адрес Министерства поступило обращение Губернатора Орловской области Клычкова, инициирующее смену ректора.

Уважаемая Ольга Борисовна, мы пребываем в замешательстве по нескольким причинам. Во-первых, совершенно неясно, почему действующий ректор — доктор педагогических наук, профессор академик Международной академии информатизации, действительный член Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования России, награжденный Орденом Почёта, Орденом Дружбы, медалью Жукова, не заслужил открытого разговора о предстоящем прекращении контракта и соображениях местной власти на тот счет? Во-вторых, стоит ли менять ректора в сложных обстоятельствах пандемии и накануне государственной аккредитационной экспертизы, которую институт планирует пройти в мае текущего года?

Институт динамично развивается, успешно справляется со всеми Показателями гocударственного задания, расширяет и укрепляет материально-техническую базу. Мы понимаем, что существуют возрастные ограничения для исполнения обязанностей ректора, однако в настоящий момент в условиях напряженной подготовки к аккредитации решение о прекращении контракта с опытным руководителем губительно скажется не только на объективных показателях производительности труда коллектива, но и на эмоциональном настрое преподавателей, сотрудников и студентов.

В сложившихся обстоятельствах кажется неслучайной и организованная вокруг администрации института грязная кампания (ряд лживых анонимных писем, адресованных в Министерство культуры РФ).

Уважаемая Ольга Борисовна, доверяя Вашей принципиальности и надеясь на Вашу заинтересованность в наличии сильного творческого вуза, определяющего культурную политику региона, очень рассчитываем на поддержку нашего действующего ректора Николая Александровича Паршикова».

Напомним, о том, что губернатор области Андрей Клычков подобрал на место Николая Паршикова другую кандидатуру, стало известно в начале недели. 13 января издание «Орелград» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Клычков рекомендует на должность ректора ОГИК сына орловского бизнесмена Владимира Матвеева (младшего), который в настоящее время является директором Орловского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ. Также «Орелград» утверждает, что у сына бизнесмена сложились доверительные отношения с областной властью.