Коллекторы перестанут «кошмарить» орловцев по ночам

С 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю над деятельностью коллекторов. Теперь заниматься взысканием долгов на территории Орловской области смогут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых ведет служба судебных приставов.

При этом агентства должны соответствовать определенным требованиям: размер активов не меньше 10 миллионов рублей, наличие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику, отсутствие неисполненных обязательств по судебным решениям, а также неснятой или непогашенной судимости у коллектора за преступления против личности и в сфере экономики.

Вступивший в силу федеральный закон вносит и серьезные ограничения для деятельности коллекторов. В частности, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу, общаться с родственниками и коллегами должника. Согласно нововведениям, напоминать о возвращении долга коллектор имеет право не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов, и не чаще двух раз в неделю. Запрещены любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через Интернет. Нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, которые не принадлежат кредитору или коллектору.

Новый закон разъясняет и права должника на защиту своих интересов. В частности, перед началом каждого контакта коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства. Кроме того, у должника появилось право обратиться с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с коллекторами. В случае нарушения коллекторами законных требований, у должника есть право обратиться в Службу судебных приставов с соответствующей жалобой. Нарушителей ждет штраф в размере от 20 тысяч до 2 миллионов рублей.

Самое интересное, что по состоянию на 31.01.2017 в региональное УФССП не поступило ни одного заявления о включении в государственный реестр организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, — сообщили в пресс-службе ведомства.