«Комфортная среда» глазами КСП: нарушений на 127 миллионов рублей

Городская контрольно-счетная палата опубликовала итоги проверки исполнения муниципальных контрактов в «УКХ г. Орла» по программе «Формирование современной городской среды» в 2017 году. Выводы удручающие. Так, по мнению аудиторов, неправомерные расходы бюджета города Орла составили 29,3 млн рублей. В том числе 17,8 млн – это оплата и принятие «УКХ Орла» некачественных работ по 13 объектам, по которым результаты лабораторных испытаний асфальтобетона не соответствовали требованиям СНиП. Свыше 11,5 млн рублей составила оплата частично выполненных работ, принятие которых не предусмотрено муниципальным контрактом и отсутствуют законные основания для принятия отдельных этапов работ.

Кроме того, неэффективные расходы бюджета города Орла достигли 95,9 млн. Львиную долю составила оплата выполненных работ по объектам, по которым отсутствовало обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Только потери бюджета города Орла превысили 3,1 млн рублей, — говорится в официальном сообщении КСП. Так, 1,7 млн составили неотработанные авансы и пени по муниципальным контрактам (подрядчик ООО «Автобан – 99»), в связи с установлением заказчиком минимального размера (5%) % обеспечения исполнения обязательств по контрактам. Еще свыше полумиллиона — неотработанные авансы и штрафы по расторгнутым муниципальным контрактам, которые МКУ «УКХ Орла» не взыскал с подрядчиков. В заключении КСП говорится, что «УКХ г. Орла» во всех заключенных муниципальных контрактах предусмотрел минимальный 5% размер обеспечения исполнения обязательств по контракту и не воспользовался законным правом установить более высокий размер обеспечения.

Особо цинично звучит следующий факт — в нарушение условий муниципальных контрактов сроки выполнения работ по программным объектам в 81% случаев были нарушены на срок от 9 до 95 дней. Своевременно были выполнены работы только по 2 муниципальным контрактам из 13. Нарушен срок выполнения работ по 63 объектам из 73. Все муниципальные контракты были расторгнуты после истечения срока выполнения работ по контрактам.

Другие детали все желающие могут сами изучить на официальном сайте КСП.

 

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Опубликовано 17 Апр 2018 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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