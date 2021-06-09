9 июня 2021



Комфортная среда заканчивается на помойке?

№18 (642) от 9 июня 2021 г.

Примерно в середине мая жители улицы Любановской в микрорайоне Лужки наконец-то дождались ремонта здешней дороги. Ждали они его давно: еще больше года председатель уличкома Юрий Борискин обратился к губернатору Клычкову с просьбой отремонтировать дорогу на Любановской улице. При этом Борискин напомнил главе региона, что Любановская много раз занимала призовые места в городском конкурсе на звание «Лучший дом, двор, подъезд, улица» и что, например, в других регионах такие улицы получают от муниципалитета определенные преференции – например, в виде ремонта. Клычков с Борискиным согласился и пообещал, что улицу отремонтируют. Потом обещание как-то, видимо, подзабылось, и Борискин вновь напомнил Клычкову о дороге на Любановской – уже в этом году. Надо сказать, что на этот раз Андрей Евгеньевич, видимо, взгрел подчиненных, и в мае на Любановскую приехала бригада дорожников и уложила новый асфальт. Правда, заасфальтировали Любановскую как-то странно: новое дорожное покрытие обрывается аккурат у помойки, на пересечении с улицей Свердлова. И чтобы добраться с Любановской улицы до Половецкой, приходится ехать по ямам, рытвинам и выбоинам метров 250 – на этот отрезок то ли асфальта не хватило, то ли указания его асфальтировать не было.

Про эстетику мы уже не говорим, но жителям Любановской, во-первых, не нравится, что в непогоду вся грязь и вода с этого отрезка дороги польются на их отремонтированную улицу, а в-вторых, вдоль этой четверти километра тоже стоят дома, и в них тоже живут люди, которые хотят ездить не по ухабам, а по нормальному дорожному покрытию. Поскольку живут в 21-м веке в каком-никаком, но все-таки областном городе. Власти этого города, кстати, любят хвалиться тем, как они создают для орловчан комфортную городскую среду. Но к жителям Лужков, видимо, у них особое отношение – здесь комфорт создали частично, выборочно, так сказать. Чем был продиктован такой выбор, неясно. Может, Юрию Борискину стоит опять обратиться к губернатору Клычкову? Пусть разъяснит.

 

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Опубликовано 09 Июн 2021 в 14:50. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 84

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