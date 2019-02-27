27 февраля 2019



«Коммунистам здесь не место!»

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

Так прокомментировал высказывание Владимира Путина, касающееся ожидания «пришествия коммунизма», духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин). Комментарий старца опубликован на сайте Вятского Посада.

В Послании Федеральному собранию, с которым президент выступил 20 февраля, Владимир Путин, обращаясь к чиновникам и призывая их мобилизоваться для решения поставленных задач в социальной сфере, заявил: «Времени на раскачку, утряску и увязку просто нет… Людей не обманешь. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка, для людей важно, что сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семей… Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».

По словам старца Илия, процитированным на официальном сайте духовно-православного центра «Вятский Посад», президент «то, что надо сказал. И в то же время дал понять – коммунистам здесь не место».

Схиархимандрит Илий известен не только как один из самых почитаемых в Орловской области служителей Православной церкви, но и как человек с ярко выраженной антикоммунистической позицией. Напомним, в конце августа прошлого года, накануне губернаторских выборов, на встрече с жителями Орла Илий, говоря о том, сколько несчастий принесла России революция, заявил буквально следующее: ««Кто сделал революцию? Все знают. Не дай Бог, чтобы эта власть вновь вернулась… Нельзя допустить, чтобы руль высшей власти вновь взяли такие люди. В частности, в Орле. Горе, горе и несчастье будут с Орлом».

 

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Опубликовано 27 Фев 2019 в 13:43. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 117

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