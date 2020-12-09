Кому мешает полководец?

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

В орловском медиаполе начались провокации, направленные против установки бюста Маршала Жукова и благоустройства площади, которая носит его имя. Городская администрация опубликовала на своём сайте и вынесла на обсуждение в соцсетях только небольшой фрагмент проекта. Появились слухи о ликвидации ярмарки на площади Жукова именно из-за ее благоустройства. На деле это не так. Пока не ясно, кто и зачем вводит жителей Орла в заблуждение, но победить ложь можно только правдой, поэтому мы публикуем полностью эскизный проект благоустройства площади Маршала Жукова с комментариями руководителя группы авторов Владимира Горлова и инициатора установки бюста Маршала Жукова Валентины Петраковой.

Валентина Петракова, активная жительница города Орла, одна из инициаторов установки бюста Маршала Жукова в Орле:

– 1 декабря 1996 года жители города Орла установили памятную плиту на площади Маршала Жукова, тогда же было принято решение установить бюст. Прошло 24 года, многих инициаторов уже нет в живых, но этот замысел должен быть реализован. Весь мир чтит память великого полководца, маршала Победы, но у нас в Орле всё делается очень медленно. Уже несколько лет представители общественности добиваются достойного увековечивания памяти маршала Жукова в Орле. Нам удалось привлечь внимание депутатов «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» к тому, что на площади нет достойного памятного места, плита с надписью разбита, не видна, лежит под грязным снегом или в сорной траве. Сначала депутаты привели в порядок памятную плиту, но всем было ясно, что такой вариант не достаточен для увековечения памяти этого великого человека, четырежды Героя Советского Союза. Возникла идея установки бюста, реализовать которую было не так просто. Вся площадь требовала благоустройства, возникла проблема с незаконным выделением части площади цирку. Надежде установить бюст к юбилею Победы осуществиться не удалось, но большинство трудностей было преодолено. По наказам депутатов Руслана Перелыгина и Дениса Филипченкова по эскизу Алексея Рывкова скульптором Артуром Маргаряном был изготовлен прекрасный бюст. Талантливый архитектор Владимир Горлов возглавил группу авторов, которые изготовили эскизный проект благоустройства с установкой бюста, существует договорённость с ОАО «Гражданпроект» о создании рабочего проекта, городская администрация, казалось бы, проявляет понимание, но почему-то публикуется лишь часть проекта, начинаются разговоры о ликвидации ярмарки и чуть ли не жертвах благоустройства. Кому нужно так извратить нашу идею, я не понимаю. Видимо, чей-то либо коммерческий, либо политический интерес затронут. Я прошу жителей города Орла внимательно изучить эскизный проект, тогда станет понятно, что от него будет только польза.

Владимир Горлов, главный архитектор ОАО «Гражданпроект», член правления Орловской областной организации Союза архитекторов России, Почётный архитектор РФ, руководитель группы авторов эскизного проекта благоустройства площади Маршала Жукова:

– Следует заметить, что эскизный проект орловским архитекторам понравился, и градсовет его с удовольствием утвердил. Я член правления союза архитекторов области, и я не знаю, чтобы кто-то был против. На городском сайте неверно подана информация. К изготовлению рабочего проекта «Гражданпроект» ещё не приступал, эскизный проект полностью не опубликован, тем более странно слышать критику «градозащитников», которые ещё и проекта не видели. Получается, оценили заранее.

Значит, есть необходимость представить эскизный проект наиболее полно, чтобы жителям города было понятно, о чём на самом деле идёт речь. Кстати, воплощение проекта благоустройства совершенно не требует переноса ярмарки. Места для неё остаётся достаточно, будет удобно и безопасно. Если кто-то пытается спекулировать на интересах предпринимателей и выставлять дело так, что ради установки бюста Маршала Жукова и благоустройства придётся лишить жителей и предпринимателей привычного торгового места, то это остаётся на совести провокаторов, которые преследуют свои интересы. Как руководитель группы авторов проекта, могу заверить, что возможность проведения ярмарки на площади сохранится. Не будут обижены ни жители близлежащих домов, ни предприниматели.

О благоустройстве площади Маршала Жукова мы начали думать ещё лет семь назад. Одно из главных мест притяжения в городе было в плачевном состоянии. Требовалась реконструкция стоянки перед стадионом, которая необходима по всем градостроительным нормам. Кстати, она должна быть по нормативам в два раза больше. Реконструкция была необходима даже не для установки бюста, а для наведения порядка, решения проблем транспортной схемы. Тогда это воплощения не нашло, но работа нами уже была проделана.

Речь идёт о месте в центре города, среди уже сложившейся старой застройки, и это вызывало множество проблем при проектировании, нужно было найти золотую середину. Попытки спроектировать установку бюста на существующем пятачке в центре площади, предпринятые молодыми архитекторами три года назад, показали, что там бюст теряется, подхода к нему нет, нарушается масштаб, поэтому мы решили пойти другим путём.

Градостроительство – это всегда совокупность компромиссов. В данном случае надо было соединить противоречивые существующие вводные. Поэтому и появилось разработанное вместе с моими коллегами Т. С. Краузе и Д. В. Давыдовым решение генерального плана. К тому же реализация установки бюста должна быть максимально недорогой. Данный проект предусматривает не только установку бюста, но и показывает возможность развития данной территории в части улучшения транспортной схемы города, объёмно-пространственного решения окружающей застройки.

В первую очередь мы отделили стоянку от улиц Тургенева и Лескова пешеходной зоной, по градостроительным нормам так и требуется. На стоянку сделаны два заезда. Продумали пешеходные связи. Разработали схему движения транспорта, которая была согласована со службой организации дорожного движения при ГИБДД. Без разделительной зоны это было невозможно. Сделали удобную регулярную стоянку, расширили в два с половиной раза тротуар, ведущий от остановки к стадиону, сделали тротуар и с другой стороны, спланировали освещение. На схеме отмечены и необходимые дорожные знаки. Всё сделано, как положено в современных городах.

Бюст ориентирован на две главные улицы, он будет хорошо просматриваться и со стороны улицы Тургенева, и со стороны улицы Лескова, от него до проезжей части 11 метров, он утоплен в зелени и помещён в пространство, напоминающее курдонёр. От стоянки бюст также отделён зеленью. Предусмотрен технический тротуар, отделяющий зелёную зону от проезжей части и исключающий попадание грязи на газон. Трёхметровая зелёная зона с кустарником отделяет пешеходную дорожку от техтротуара. Есть места для отдыха, продуманы пешеходные связи и со стоянкой, и с улицами. Всё учтено. Все мелочи продуманы.

Очень важно, что проект предусматривает появление нового островка зелени в Орле. Думаю, наш проект пойдёт городу на пользу.