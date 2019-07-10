Кому в Орле жить хорошо

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

О трудностях, которые много лет возникают во взаимоотношениях собственников жилья с управляющими компаниями (УК), рассказали на городском общественном совете по ЖКХ. По словам старших по домам, большинство УК по-прежнему не предоставляют ежегодные отчеты установленной формы о расходовании собранных с жильцов средств. С боями приходится добиваться подписания актов выполненных работ. При этом, если с огромным трудом жителям все же удается получить документы, то при их анализе зачастую выявляются нарушения, которым позавидовал бы любой Остап Бендер. Напомним, именно непрозрачность трат УК два года назад была основным аргументом против повышения платы за содержание общедомового имущества. И представители ТОС и некоторые депутаты настаивали, что вначале необходимо навести порядок с отчетами и актами выполненных работ — и лишь потом переходить к вопросу о повышении квартплаты. Тогда большинство депутатов горсовета проигнорировало мнение активистов ТОС. Львиная доля УК в нарушение правил автоматически применили постановление горсовета (хотя размер платы в каждом доме должен обсуждаться на общем собрании, а постановление распространяется лишь на дома, где не определились с выбором УК) и плюс к этому продолжают гнуть свою линию по непрозрачности отчетов и актов. Благо ни прокуратура, ни жилищная инспекция особо им не мешают.

Меньше знаешь – крепче спишь

Практически все участники заседания эмоционально высказывали свое мнение о работе УК. Одна из участниц совета рассказала, что прежде чем получить отчет и акт выполненных работ, была вынуждена организовать одиночный пикет перед зданием своей управляющей компании. Другая активистка посетовала на то, что и вовсе не получает ответов на запросы от обслуживающих их дома организаций. При этом количество «безответных» запросов в УК уже перевалило за третий десяток. Как отметил председатель совета МКД Денис Голозубов, создается впечатление, что в законодательстве намеренно допущен ряд пробелов, чтобы жители не могли добиться прозрачности и контроля за расходованием средств. Жилищная инспекция тоже не в силах помочь жильцам – у неё нет полномочий привлекать УК за недостоверные отчёты о расходовании средств собственников. Существует приказ Минстроя, которым утверждена форма ежегодного отчета перед жителями. Но подавляющее большинство орловских УК продолжают отчитываться перед собственниками по изобретенным ими самим формам (благо штат юристов у нечистоплотных УК гораздо внушительнее, чем штат тех же сантехников). Из таких отчетов невозможно понять, ни где в доме производились работы, ни сколько на них было потрачено средств. В качестве примера выступающий привел свой дом №2 по Авиационной, по которому так и не дождался отчета от ЖЭУ-7, хотя на дворе июль. Если собственники хотят проверить какой-либо вид работ, то практически все УК не дают людям узнать, на что реально были потрачены деньги.

Дальнейший рассказ Дениса Голозубова оказался еще интереснее. Что касается текущего содержания дома, то выяснилось, что подрядчики, с которыми ЖЭУ-7 заключало договоры, все входят в структуру «Первой городской управляющей компании». И ежемесячно им уходят внушительные средства. Но такой «симбиоз» не самое прекрасное. Например, директор ЖЭУ-7 по фамилии Больших одновременно является… директором строительной компании ЖЭУ-10, которая выступала подрядчиком по договорам с УК. И в документах так и было прописано, что директор УК ЖЭУ-7 Больших нанимает ООО «Строительная компания «ЖЭУ-10» в лице Больших и сам себе ставит задания, подписывает акты выполненных работ и самому себе оплачивает эти работы, — рассказал Голозубов. Кто чей родственник, и кто у кого заказывает работы, жильцов не интересует. Они хотели выяснить, какие работы были проведены по факту и по каким расценкам? Ответ был в стиле Аркадия Райкина — УК решила «запустить дурочку» и сообщила жителям, что все интересующие их сведения опубликованы в госсистеме «Дом». Во время визита к новому директору УК, который пришел на смену Больших, жителям честно ответили: с какими компаниями «Первая городская управляющая» приказывает заключить договоры, так мы и поступаем. Жалобу отправили в Жилищную инспекцию, которая не смогла помочь жильцам в этом деле. Теперь вся надежда на ОБЭП, — пояснил Голозубов. Ситуация бесконтрольности и беззащитности жителей перед спрутообразными управляющими компаниями приводит к очень опасным последствиям.

«Карточных домиков» будет все больше

По мнению членов совета, в городе (в том числе и из-за отсутствия контроля за расходованием собранных с жителей средств) идет серьезная деградация состояния жилищного фонда. В конечном счете это приведет не только к коллапсу. Ведь сколько тарифы ни повышай, нет никаких гарантий, что эти средства идут на обслуживание и ремонт домов. В значительной мере из-за действий (или бездействий) управляющей компании уже пострадали два дома: №68 на набережной Дубровинского и №2 на улице Калинина. От последнего за два года до обрушения стены в подвале и введения режима ЧС отказалась управляющая компания – ЖЭУ-2, и здание перешло в разряд «брошенных». При этом никто не озадачился вопросом: в полном ли объеме проводились работы по поддержанию дома в надлежащем состоянии? Кстати, в соседних регионах проблема «брошенных» домов так остро не стоит. И только в Орле никто не спрашивает с УК, бросающих многоэтажки, а куда тратились собранные с жильцов деньги? Впрочем, скорее всего, по бумагам там все будет гладко — ведь акты выполненных работ предусмотрительно жителями не подписываются. А это значит, что по бумагам оформлены все необходимые работы на доме. Вот только дома падают. А расселять жильцов из «карточных домиков» приходится за счет бюджета, отнимая эти деньги у учителей и медиков. На совете прозвучало предложение навести порядок с практикой отказа от обслуживания домов. Если УК не продлевает договор, то необходимо делать комплексную проверку. И смотреть не по бумагам, а по факту, как обслуживался дом в последние год-два. Только в этом случае в Орле перестанут плодиться «карточные домики».

Несите ваши денежки

Заместитель председателя общероссийского общественного движения «Объединение потребителей России» Рафаил Исламгазин поставил под сомнение законность установленного управляющими организациями размера квартплаты. Он считает, что УК взяли за основу платы за текущий ремонт и содержание жилья уже упомянутое нами постановление городской администрации. При этом постановление распространили в том числе и для собственников жилых помещений, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Это, по мнению общественника, нарушает права подавляющего большинства собственников в Орле. Необходимо наводить порядок с действиями УК. Все дома разные — по возрасту, этажности, общедомовому имуществу и его состоянию. Соответственно, дома требуют разных работ и разных тарифов для полноценного обслуживания. УК не хотят проводить собрания с жильцами в том числе и потому, что на собраниях встают «неудобные» вопросы о расходовании ранее собранных средств. Очень тяжело убедить людей повысить тариф, если УК не могут объяснить, куда делись ранее собранные деньги. Поэтому УК раз за разом автоматически применяют единый тариф, принятый горсоветом. И конца-края этому порочному кругу пока не видно. В качестве примера Рафаил Исламгазин привел свою собственную УК, с которой уже четыре года не удается договорится о вынесении на общее собрание собственников размера квартплаты и перечня необходимых работ.

Прозрачность для жителей необходима еще и потому, что в ряде случаев УК вообще не заинтересованы в экономном расходовании средств жильцов. В качестве примера одна из выступающих привела договоры, которые УК могут заключать с организациями, обслуживающими газовое оборудование. Поскольку УК действуют от имени жильцов, то и тарифы должны применяться для физических лиц. Старшей по дому совершенно случайно удалось выяснить, что в договорах УК прописаны тарифы для юридических лиц. Гораздо более высокие. И автоматически эта ноша перекладывается на жильцов, которые в большинстве случаев вообще не знают, что на них взвалили. И пока в сфере ЖКХ будет царить непрозрачность трат, жители будут оплачивать всё, начиная от явных махинаций УК, и заканчивая таким наплевательским отношением к деньгам собственников, как в указанном примере.

Знайте ваше место!

Очень наглядно ситуацию по контролю за расходованием средств описал в своем эмоциональном выступлении старший по дому №2 на бульваре Победы. По его словам, после общего собрания, где его избрали старшим по дому, было написано письмо в управляющую компанию. В письме содержалась просьба все акты выполненных работ согласовывать со старшим по дому. Ответ пришел на двух страницах мелким шрифтом. Мужчине разъяснили, где, по мнению юристов УК, его место. Никаких совместных действий в УК совершать не намерены, говорилось в официальном ответе. И это при том, что уровень подготовки самих юристов орловских УК вызывает, как бы это помягче сказать, легкое недоумение. По мнению выступающего, необходимо организовывать курсы обучения не только в школе домкомов, но и в самих управляющих компаниях. Подтверждением тому может служить тот факт, что после заседаний «школы домкомов» нередко старшим по домам звонят юристы УК и просят поделиться, какие новшества произошли в жилищно-коммунальной сфере и что нового рассказывали домкомам.

Акцентировали внимание выступающие и на таком интересном факте: львиная доля орловских УК считает себя чисто коммерческими организациями, забывая о том, что они реализуют важную социальную функцию — обеспечение благоприятных условий жизни населения. Везде в уставах первой строкой прописано извлечение прибыли. Учиться же обслуживанию домов УК не спешат. Ни руководители, ни среднее звено. Госслужащие ведь регулярно проходят обучение. А сфера ЖКХ ничуть не проще, чем муниципальное управление.

Ловкость рук — и протокол подделан!

Один из выступавших рассказал о распространенной в Орле практике подделки решений общего собрания собственников жилья. Почему распространенной? На заседании общественного совета обратили внимание на тот факт, что практически все новые дома, сдающиеся в Орле, волшебным образом оказываются в управлении УК, аффилированных со строительными компаниями. Весьма вероятно, что секрет такого «волшебства» довольно прозаичен. Правда, на заседании общественного совета эта проблема не получила развития, но конкретный пример все же приведем. Итак, выступающий (к сожалению, он не представился) рассказал, что его УК предоставила протокол общего собрания, в котором была подделана подпись самого жителя. Скорее всего, подпись просто взяли с одного из ранее поданных заявлений или протоколов. Более того, инициативный житель выяснил, что в его доме был заключен договор управления с… нежилым помещением. И под этим договором также красовалась подпись человека, который об этом документе ни сном ни духом не ведал. В связке с непрозрачностью сведений о расходах на содержание дома — поддельные договора УК завершают целостную и многоцветную картину состояния дел в сфере управления домами Орла.

Мэр Орла Василий Новиков просил обобщить все высказанные на совете предложения и замечания по поводу нарушений в действиях управляющих компаний. Работу общественного совета по ЖКХ хотят максимально повернуть в русло практических шагов. Например, чтобы подключить к проверке «подвигов» орловских УК прокуратуру. При этом, чтобы инициировать проверку, необходимо собрать и проанализировать все документы старших по домам. Если уже брать нечистоплотные УК за жабры, то так жестко, чтобы они не смогли выскользнуть и продолжить реализовывать свои серые схемы.

Сергей Миляхин