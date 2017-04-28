Кому выгоден мусорный коллапс

№16 (464) от 17 мая 2017 г.

Орел постепенно превращается в помойку; стихийные свалки, скрытые от посторонних глаз, скоро будут казаться мелочью в сравнении с «благоухающими» горами мусора на контейнерных площадках; в частном секторе мусор не вывозят неделями, – такие сообщения орловчане оставляли в соцсетях в течение всех майских праздников.

Кто занимается популизмом?

11 мая жители Выгонки сообщали о том, что в последний раз мусор вывозили еще до 1 мая. Мусорных контейнеров на Выгонке всего два, находятся они рядом со школой и почти всегда переполнены.

– Такого ужаса еще не было, рядом школа в метре от свалки, все это тухнет, скорее всего, там и крысы, собаки начинают собираться и растаскивают эти мешки, кругом зараза и инфекция, – написала Вконтакте Анастасия Х.

Мусор с Выгонки начали вывозить только 11 мая. На это потребовалось два дня.

Горы бытовых отходов скопились не только на Выгонке. Переполненные мусорки на улицах Поселковой, Городской, Ляшко, Пушкина в майские праздники также распространяли зловоние.

15 мая об антисанитарии в областном центре неожиданно заговорил объявившийся в Орле губернатор Потомский. Об этом сообщили «Орловские новости»:

– Сегодня город замусорен, как никогда. За три года работы на Орловщине я такого никогда не видел. И это в Год экологии. Все потому, что кто-то занимается популизмом. Надо пересматривать тарифную политику. Надо выяснять, почему компании не занимаются обслуживанием домов, приглашайте их руководителей. Пусть они объяснят, почему им невыгодно вывозить отходы, почему они собираются уходить отсюда, – поручил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе самый низкий тариф на вывоз мусора в ЦФО, поэтому можно пересмотреть тариф, чтобы компании не уходили.

– Тариф не нужно заоблачно поднимать, но надо же понимать, что компаниям необходимо обновлять свой парк, выплачивать лизинговые платежи, кредиты, – пояснил Потомский. – На этой неделе собирайтесь, ищите решение.

Поможем мусорщикам?

Здесь следует пояснить, что единственная компания, которая может уйти из Орловского региона, это ООО «ЭкоТек», прибывшее в нашу область одновременно с Потомским из Всеволожска. Это землякам нашего губернатора нужно в срочном порядке решить свои финансовые проблемы, которые, видимо, настолько серьезны, что ООО «собирается уходить». А этого, по мнению губернатора, допустить нельзя.

«Решение по мусорному вопросу», которое потребовал найти Потомский, скорее всего, обернется чьей-то ожидаемой громкой отставкой и повышением тарифов (не ради ли этого в городе не убирался мусор?), но проблема в итоге останется, так как отреформированное ближайшим помощником губернатора Дмитрием Бутусовым управление экологической безопасности и природопользования в его нынешнем составе просто не в состоянии выполнять свои прямые обязанности. Сам Бутусов о своих обязанностях периодически забывает: наплевав на экологический двухмесячник и посевную, в начале мая он махнул в Сочи…..поиграть в хоккей в составе орловской команды «Метеор». Участвовал эколог- «хоккеист» в шести играх (с 4 по 9 мая), однако не очень успешно, отличился лишь тем, что получил две минуты штрафа при нулевой результативности. Однако главной цели Бутусов все же достиг: пропиарился в турнире с участием самого президента, как в свое время решил попасть в тренд его шеф -губернатор — «дзюдоист». И ничего, что за годы их руководства на Орловщине махровым цветом расцвела чума свиней, увеличилось количество свалок, в том числе открытых опасных захоронений павших и умышленно уничтоженных животных, объектов дикой фауны, в разы возросла захламленность территорий бытовым мусором…

Если бы мусорной проблемой в Орловской области занимались всерьез, то в Год экологии в литературно-культурном заповеднике «Дворянское гнездо» мусор не сваливали бы в овраг напротив детской областной больницы, а вывозили. Как и горы отходов, которые традиционно складируются возле Парка Победы.

В районах области специалист по мусору Потомский, дающий на эту тему мастер-классы с высоких трибун, ситуацию также не контролирует. В Орловском районе обнаруживаются свалки с останками диких животных, которые растаскиваются бродячими собаками; в Корсаковском, Болховском и Верховском на месте свалок – зараженный слой почвы. Его необходимо снимать и затем утилизировать на специализированных полигонах, которых в области нет.

По информации Орловского референтного центра Россельхознадзора, в 2016 году в рамках исполнения госзадания на территории Орловской области было отобрано 1040 образцов почвы с «мусорной» площади 722,9 га.

В результате лабораторных исследований было выявлено снижение плодородия почвы в 95,8 % проб, в 77,5% образцов обнаружено превышение предельно допустимых концентраций подвижных форм тяжелых металлов, бенз(а)пирена и нефтепродуктов.

В почве, на которой складируется бытовой мусор, можно найти все что угодно.

Как пояснила начальник отдела агроэкологических исследований Татьяна Басова, там, где горит пластик, обязательно присутствует бенз(а)пирен, а это вещество первого класса опасности, являющееся канцерогеном и провоцирующее развитие онкологических заболеваний.

– В соответствии с гигиеническими требованиями, допустимые ПДК в почве 0,02 мг/кг. Мы же обнаруживали превышение в три и пять раз, – пояснила эксперт. – Остаются в почве и подвижные формы тяжелых металлов. Все эти опасные вещества попадают в сточные воды, а затем по пищевой цепочке – в организм человека и накапливаются в нем.

Потомский в очередной раз заявил, на этот раз «Интерфаксу», что компания ООО «Экополис» до конца 2017 года планирует построить мусороперерабатывающие мощности в Орловском районе. Также в планах строительство еще двух заводов в Троснянском и Ливенском районах. Работы на площадке в Орловском районе уже ведутся, однако, по информации «ОС», положительного заключения экологической экспертизы у компании нет. К тому же стоимость объекта сегодня оценивается в 800 миллионов рублей, тогда как изначально на общественных слушаниях называлась цифра от 200 до 500 миллионов рублей. Таким образом, если объект будет построен с учетом «удорожания», можно ожидать увеличения тарифов для населения, на этот раз – многократного.

Аппетиты компаний, которые пришли в наш регион, чтобы «навести порядок», как видим, растут. Вот только граждане убеждены, что до порядка им нет никакого дела. Есть много мусора, повышение тарифов для городского населения, которого почему-то требует не глава администрации города, а губернатор. Есть жадность и популизм. И кто-то им действительно занимается. Вот уже три года.

Наталья Зарубина

К сведению:

Вывоз коммунальных отходов из сектора частной жилой застройки производится силами МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» на основании заключенных с жителями договоров. Кроме того, за счет средств городского бюджета силами ООО «ЭкоТек» организован вывоз коммунальных отходов с 41 площадки, которые расположены в пределах сектора частной жилой застройки и используются (в силу расположения) неопределенным кругом лиц.