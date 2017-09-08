«Кому я должен – всем прощаю…»

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

В Арбитражном суде Брянской области рассматривается иск телекомпании «Брасовский край» к местному обкому КПРФ, задолжавшему телевизионщикам 700 тысяч рублей за трансляцию агитационных роликов кандидата в губернаторы коммуниста Вадима Потомского на губернаторских выборах 2012 года.

Как сообщил «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/3415646),

«Вадим Потомский привлечен к делу третьим лицом… Директор «Брасовского края» Владимир Иванченков сообщил “Ъ”, что обратился в суд в апреле. «Все это время длилось предварительное разбирательство», – отметил он. Господин Иванченков пытается взыскать с обкома КПРФ 700 тыс. руб. По его словам, в 2012 году эти деньги «Брасовскому краю» остался должен штаб Вадима Потомского, выдвигавшегося от компартии в главы региона.

«Общая сумма контракта, который подписывал с нами уполномоченный коммунистов, составляла 1,5 млн руб. Мы транслировали их агитационные ролики – «Голосуй за Потомского!» и тому подобное. Это был самый крупный наш клиент в той кампании. Штаб Николая Денина купил гораздо меньше времени и расплатился полностью», – рассказал господин Иванченков. Он утверждает, что расчеты штаб коммуниста прекратил незадолго до дня голосования – в октябре 2012 года, «а дальше нас стали кормить завтраками». «Все его клерки в грудь себя били, что деньги будут. Я сам звонил Потомскому несколько раз, он обещал, что мне все отдадут. Но после назначения губернатором в Орел (в 2015 году. – “Ъ”) контакты оборвались. Когда я засобирался в суд, приехали его представители и просили подождать с иском, мол, все отдадут. Но обманули. Я и в суде уже говорил: если не верить депутату Госдумы, идущему в губернаторы, то кому вообще можно верить», – объяснил господин Иванченков. По его словам, именно неисполнение договора штабом коммуниста «угробило телеканал»: «По закону мы должны были ставить ролики только на условиях полной предоплаты. Но поверили им, и вскоре встретились в судах с Роскомнадзором. Из-за отсутствия денег начались проблемы с зарплатами, пришлось в итоге распускать коллектив. Все закончилось тем, что я отдал все свои вещательные лицензии и теперь занимаюсь только тем, что ретранслирую “Матч ТВ”».

«Со времен брянской кампании в команде господина Потомского остались два руководителя: возглавляющая Первый областной телеканал в Орле Елена Ярославская и ее супруг Алексей Усталов, руководящий также принадлежащим региону «Орловским издательским домом», – отмечает «Коммерсант». – Именно они, по словам Владимира Иванченкова, приезжали к нему и «сначала убедили отказаться от иска». Елена Ярославская попросила перезвонить ей «через неделю». В окружении Вадима Потомского ситуацию комментировать не стали.

Глава брянского обкома КПРФ Степан Понасов сказал “Ъ”, что не понимает, какие претензии у «Брасовского края» могут быть к партийцам. «Никто из тех, кто имел на это право, соглашений об агитации за Потомского от лица обкома с Иванченковым не заключал. Сначала речь шла о 400 тыс. руб., теперь он исчисляет долг со штрафами», – отметил коммунист. По его словам, у брянских коммунистов тоже остался «неприятный осадок» от сотрудничества со штабом губернатора. «Центральный комитет просил нас поддержать его на выборах, достать из кассы что есть. Мы достали и договорились, что потом сочтемся. Но никто нам запасы не восполнил. Это довольно серьезная сумма для нас, чтобы вспоминать о ней с сожалением», – заметил господин Понасов». (конец цитаты) ( (https://www.kommersant.ru/doc/3415646).

Брянская телекомпания оказалась не единственной, кому Потомский не желает возвращать долги. Об этом в авторской программе «Резюме» рассказал популярный орловский блогер Владимир Панфилов, тоже оказавшийся в числе вычеркнутых из списка «кредиторов». Впрочем, долги Потомского перед журналистами региональных СМИ – это еще не долги, считает Панфилов:

«Злые языки утверждают, что кредит под должность ему выписали крайне конкретные питерские пацаны. Еще незабвенные пиарщики Ивановы (те самые боевые п…ы) мне втолковывали, что «вы здесь такие борзые, потому что под бандитами никогда не жили». А так как из Потомского бандит, как из г… пуля, они имели ввиду кого-то покруче.

Очень злые языки из ближнего круга Вадима Владимировича озвучивали кличку Беспризорник. Персонаж весьма популярный у питерских СМИ. Возможно, от этого и такой беспредельный распил юбилейных денег, такая чехарда с понаехавшими из Северной столицы чиновниками, опасные танцы с «Балтстроем» и олигархом Михальченко, ныне находящимся в заключении. В общем, обустраивать Орловщину некогда, и воровать приходится с убытков, а не с прибылей. И жителей это уже поддостало.

Региональный долг за три года наместничества Потомского вырос почти вдвое. А тут потекла инфа, что Вадим Владимирович выставляет на продажу семейные орловские активы. Все, что нажито непосильным трудом. То ли очередной платеж просрочил, то ли в другое место отрабатывать назначают. Вообще-то, когда обворовывают в наглую, это всегда унизительно, но платить бандитам за такое счастье, как Потомский – уже беспредел», – резюмирует Владимир Панфилов.

В тему:

В Оке – всё класс! Но там, вдали,

Затусовались корабли:

Похоже, брянского разливу экипажи.

Они ж раскрасили «Беду»,

Что ошивалась в их пруду,

Не поимев за все труды мильонов даже.

Прикиньте, бредят, что наш кэп

Нанёс им всяческий ущерб,

Наобещав взвалить пиастров на их город!

Затем пропел: «Мерси-быку!»

И отвалил мутить Оку,

А Брянск стоит, как был, варягами не порот.

За давностью прошедших лет

Деньгу спрошать и толку нет.

Да и с «Беды» в Орле посодрана вся краска…

Была красней, чем помидор,

А нынче даже прокурор

Определить не может цвет её оснастки.

Сам Бонифатьевич сказал,

Что его речи – чистый нал!

В какой валюте, правда, так и не узнали.

Брянск – не пираты Сомали,

Чтоб с кэпа требовать рубли,

Так и речей на миллиарды получали!

Орлу оставив про запас

На триллион дешёвых фраз,

Нал основной развозит Врунгель по столицам.

Ему бы силы поберечь

За налом – нал, за речью – речь,

Всё сплошь сокровища! Пора б остепениться.

Клава Шифер