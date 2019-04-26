26 апреля 2019



Конфликт «ЭкоСити» и «Зеленой рощи» продолжается. Страдают жители

Мэр Орла Василий Новиков побывал на мусороперерабатывающем заводе «ЭкоСити». Градоначальник поехал туда в полдень и время было выбрано не случайно — сообщили в пресс-службе горсовета. Все дело в том, что на заседаниях оперативных штабов по контролю за вывозом мусора, перевозчики постоянно жалуются мэру на долгое ожидание разгрузки мусора. Тогда же представители УК «Зеленая роща» и перевозчики обозначили часы-пик. Именно поэтому Василий Новиков выбрал такое время. Кстати, о своем визите он не предупредил генерального директора. На момент визита своей очереди разгрузиться ожидали около десятка машин.

Заместитель генерального директора Алексей Усов рассказал о взаимоотношениях с УК «Зеленая роща». Он отметил, что в действительности существуют сбои в графиках. Изначально, по информации заместителя гендиректора, для перевозчиков был подготовлен график приема отходов на предприятии. Однако, он был ими проигнорирован.

— Теперь, перевозчики могут приехать на завод в обеденный перерыв (с часа до двух), тем самым создавая очередь, — рассказывает мэру города Алексей Усов.

Также он посетовал на то, что УК «Зеленая роща» не платит предприятию в полном объеме и сумма долга, по предварительным данным, составляет около 12 млн рублей. Мэр города Василий Новиков подчеркнул, что это проблемы двух хозяйствующих субъектов, которые не могут договориться.

— Глубоко убежден, что вам необходимо сесть за стол переговоров и наконец урегулировать все проблемы, — сказал градоначальник. – Я не могу допустить того, чтобы от ваших споров страдали жители города, а Орел – превратился в мусорную свалку.

Василий Новиков отметил, что сразу после празднования Дня Победы, он пригласит к себе руководителей «Зеленой рощи» и «ЭкоСити» для того, чтобы «зарыть топор войны» и решить все проблемные вопросы. В противном случае, он поручит администрации разработать свой график вывоза мусора с улиц Орла и спрашивать за его исполнение будут с обеих сторон конфликта.

 

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Опубликовано 26 Апр 2019 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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