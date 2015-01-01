Конкурс «Знатоки природы» прошел в Полесье в новом формате

В национальном парке «Орловское полесье» со 2-го по 5-е июля уже в 14-й раз состоялся региональный творческий конкурс имени Натальи Гераськиной «Юные знатоки природы». В этом году конкурс проводился в новом формате полевого экологического практикума. Проверить свои знания, проявить творческие способности и побороться за первенство в этом году приехало даже больше, чем планировалось изначально — 38 учащихся 6-8-х классов со всей области.

В первый день ребята отправились из лесного лагеря в визит-центр Орловского полесья. В экологической мастерской из ждали два мастер-класса по изготовлению брошей – цветков редких растений Полесья. Для всех участников сотрудники отдела экологического просвещения и туризма провели экскурсию в визит-центре и показали фильм о национальном парке.

На территории лагеря ребята выполняли интересные командные и индивидуальные задания в своеобразной «аудитории» под открытым небом. Конкурсные испытания были разнообразны: от создания картины и объемной книги из природных материалов, анализа литературных произведений, до создания видеоклипов «Экология вокруг нас».

Каждый конкурсный день после утренней зарядки и завтрака знатоки отправлялись на тематические экскурсии – благо уникальные растения, птицы и разнообразная ползающе-летающе-плавающая мелочь окружала ребят со всех сторон. После обеда ребята отдыхали, делились впечатлениями, играли. Во второй половине дня знатоки представляли и защищали свои творческие проекты по номинациям. Конкурсные дни заканчивались песнями у костра под гитару.

Конкурс завершился награждением юных знатоков дипломами, подарками и сувенирами Полесья. Национальный парк ждет «Юных знатоков природы» в следующем году.