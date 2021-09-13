13 сентября 2021



Конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» по ходатайству прокуратуры заключили под домашний арест

На контроле прокуратуры Орловской области находится ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту реализации имущества предприятия-банкрота ЗАО «Дормаш» по заведомо низкой цене.

Ранее конкурсному управляющему предприятия-банкрота было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата, совершенная в особо крупном размере), обвиняемой установлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По поручению прокурора области были приняты меры к активизации расследования указанного уголовного дела.

Установлено, что обвиняемая не соблюдала взятые на себя в рамках подписки о невыезде обязательства, в связи с чем в суд было направлено ходатайство об изменении ей меры пресечения.

Прокуратура в суде поддержала ходатайство следствия.

Судом ходатайство следствия удовлетворено, обвиняемой установлена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ход расследования уголовного дела остаётся на контроле прокуратуры.

Проводится комплекс надзорных и координационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав трудовых граждан, перед которыми остаются долги предприятия по заработной плате, информирует пресс-служба прокуратуры области.

 

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Опубликовано 13 Сен 2021 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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