19 февраля 2019



Контракт с перевозчиком отходов в Железнодорожном районе может быть расторгнут

По состоянию на 18 февраля перенакопление ТКО зарегистрировано по 45-47 адресам в областном центре. С наступлением весны проблема станет ощутимей, так как жителями частного сектора будет производится утилизация ботвы, порубкой деревьев, отходами из подвалов, рассказал на рабочем совещании замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Директор регоператора УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков пояснил, что проблемным районом по вывозу мусора считается Железнодорожный из-за недобросовестности перевозчика АО «ЭкоСити». Ему выставлены штрафные санкции. Если перевозчик продолжит игнорировать свои прямые обязательства, то в течение следующих двух недель с ним будет расторгнут контракт, уточнил Дмитрий Хроменков.

Сити-менеджер предложил руководству УК «Зеленая роща» рассмотреть возможность временной замены перевозчика в случае, если тот не выполняет своих обязательств.

 

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Опубликовано 19 Фев 2019 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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