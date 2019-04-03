Контракты с нерадивыми перевозчиками будут расторгать после двух замечаний

Для расторжения контракта с перевозчиками достаточно двух замечаний, — заявил начальник отдела транспортного обслуживания Вадим Хрипунов. С 1 апреля были заключены новые договоры на транспортное обслуживание муниципальных маршрутов, в которых указано, что теперь расторжение с недобросовестными перевозчиками будет инициироваться после игнорирования двух замечаний. Речь идет о культуре водителей, несоблюдении графиков движения транспорта, нарушении правил дорожного движения и пр. Так, на данный момент прекратил свое действие муниципальный контракт с ИП В.Д. Ставцева, напомнил Вадим Хрипунов.

«На примере одного перевозчика вы показали, что за несоблюдением графиков следует расторжение контрактов в одностороннем порядке. Это хороший пример для всех остальных», — отметил сити-менеджер Александр Муромский. От также обратил внимание на жалобы на санитарное состояние транспорта, которые поступают в социальные сети. И напомнил, что автобусы должны убираться не только снаружи, но и внутри.

По словам Вадима Хрипунова, в результате контрольных мероприятий отмечается улучшение санитарного состояния транспорта. На данный момент проводятся проверки по соблюдению графиков движения в вечернее время системой «ГЛОНАСС» и выездными мероприятиями отдела по транспортному обслуживанию населения и связи. Также совместно с ГИБДД проверяется, где находится транспорт в ночное время: для автобусов предусмотрены специальные базы, но нередки случаи, когда водители оставляют транспорт во дворе своих домов, — отметили в пресс-службе горадминистрации.