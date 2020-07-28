Концерты в честь Дня города из-за пандемии пройдут под окнами освободителей Орла

С 1 по 3 августа, в преддверии 77-й годовщины освобождения Орловщины от фашистских захватчиков, Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ) проведёт патриотическую акцию «Концерт ветерану».

Творческая бригада ООЦНТ представит праздничную программу во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны – те, кто участвовал в освобождении Орловщины. Яркими вокальными выступлениями артисты выразят им благодарность от всех жителей региона за возможность счастливо жить под мирным небом, любить и творить, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Увидеть концерты смогут ветераны-освободители, их соседи, а также пользователи социальной сети «Вконтакте» – в группе ООЦНТ будет доступна онлайн-трансляция. Подробная информация о патриотической акции «Концерт ветерану» доступна по телефону 8 (4862) 77-14-62, на официальном сайте ООЦНТ и в группе «Вконтакте».