Концессия орловских бань пока под вопросом

Перспективы развития МУП «Банно-прачечное хозяйство» рассмотрели на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству. Данное предприятие с 2006 по 2016 год находилось в процедуре банкротства. 29 июля прошлого года производство по делу о банкротстве было прекращено, а предприятие восстановило свою платежеспособность.

Что касается перспектив БПХ, то руководитель предприятия Елена Малиевская отметила тот факт, что длительная процедура банкротства не прошла бесследно для двух объектов: здания бани №1 по ул. 3 – я Курская и бани №4 по ул. Октябрьская. Если в этом году МУП планирует капитальный ремонт бани №1 за счет собственных средств (предположительная сумма – 486 тыс. рублей), то баню №4 администрация города и руководство предприятия предлагали отдать в концессию.

Между тем уже на сессии прозвучала свежая информация. В частности, депутаты предложили перед концессией рассмотреть возможность продажи бани №4. Ведь с концессией есть такой нюанс, который имел место в других регионах — концессионер может заявить, что намерен вложить в реконструкцию бани круглую сумму, а потом расторгнуть договор концессии. И власти обязаны будут возместить концессионеру все затраты. Даже те, которых по факту и не было. Поэтому вначале депутаты рекомендовали выставить баню на продажу, а лишь потом вести речь о концессии.

Рассмотрели на комитете и нашумевший скандал со стиркой белья. Напомним, в декабре прошлого года МУП участвовал в электронных торгах и выиграл муниципальный контракт на сумму 48 млн рублей. Однако в январе разгорелся небольшой скандал в СМИ как раз из-за этого контракта. Индивидуальный предприниматель, ранее стиравший белье для орловских больниц, снял видеоролик о том, в каких условиях стирают белье в МУП БПХ. Между тем, на комитете директор МУПа Елена Малиевская отметила, что большую часть белья по субподряду стирают в соседнем регионе. В частности, за тридевять земель возят белье из инфекционной и детской больниц, перинатального центра и больницы скорой помощи. В условиях, которые показаны на видео, снятом конкурентом БПХ, стирают лишь белье из поликлиник. А заявления о том, что потоки грязного и чистого белья пересекаются — не соответствуют действительности — отметила госпожа Малиевская.

 

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Опубликовано 17 Фев 2017 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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