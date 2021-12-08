Корабль «Союз МС-20» успешно пристыковался к МКС

Прямую трансляцию этого события можно было наблюдать на сайте «Роскосмоса». Как пишут «Известия», стыковка прошла в автоматическом режиме. Экипажам предстояло сначала выровнять давление в стыковочном отсеке. После этого на борт станции перешли космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Участники полета пробудут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.

Пилотируемый космический корабль стартовал на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в среду в 10:38 мск. На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев, — пишет издание.