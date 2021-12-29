Коронавирус как предчувствие

№45 (669) от 29 декабря 2021 г.

Меня искренне восхищают люди, способные читать то, что автор не писал, и отвечать на вопросы, которые автор не задавал!

Я никогда не занималась политикой и не собираюсь ею заниматься. Мне это не интересно. Все мои действия и высказывания продиктованы исключительно элементарным инстинктом самосохранения, которым обладают все живые существа, только реализуют его все по-разному. Кто-то ищет места потеплее и похлебнее, а кто-то просто хочет жить!

Не так давно, меня, здорового, взрослого, образованного и, смею уверить, не самого глупого человека, остановил при входе в ТЦ вчерашний десятиклассник и потребовал предъявить QR-код, да ещё и с паспортом. Когда же я спросила, на каком основании он это делает, то он, вместо необходимого объяснения, на весь магазин заорал: «Девушка, идите отсюда!». Не скрою, конечно, приятно, когда в 75 лет кто-то воспринимает тебя девушкой, но кто позволил ему возродить «революционное хамство», унижая незнакомого человека?

Насколько я понимаю, указ губернатора, на который ссылаются в подобных случаях, является подзаконным актом и действует только в соответствии с федеральным законом, который ещё не принят, а значит он как бы отсутствует, и, следовательно, пока нечего исполнять! Это замечательно продемонстрировал свердловский губернатор, отменив QR-коды с 22 декабря по 20 января для посещения ТЦ. Интересно, согласовал он это своё решение с вирусом? Неужели удалось договориться о том, что он временно приостановит свою пагубную деятельность? И почему этот договор не распространился на фитнесы, парикмахерские? После 20 января всё вернётся на круги своя, это губернатор обещал твёрдо. Получается, что всё зависит от воли губернатора: хочу разрешу – хочу запрещу, а это больше всего похоже на самоуправство!

РПЦ справедливо считает немыслимым введение QR-кодов для доступа в храм, но совершенно непонятно, почему в храм можно будет войти, а в театр нельзя.

В Москве, чтобы заставить пенсионеров вакцинироваться, им блокируют транспортные карты и, самое интересное, что сразу после первой дозы блокировку снимают, хотя известно, что именно в это время иммунитет снижается, и ещё в течение 21 дня они могут подхватить любую инфекцию, то есть, как раз ездить им не рекомендуется. Выглядит это как поощрение за хорошо сделанный трюк.

Во всех этих действиях нет логики, а без неё у меня нет веры в правильность таких акций. И уж, что совершенно точно, так это то, что ни к здоровью, ни к медицине, ни к борьбе с короновирусной инфекцией это не имеет никакого отношения!

А ещё возникает опасение, что Орёл и Москва находятся в разных странах и живут по разным законам, так как в Москве везде, в том числе и в ТЦ, вход свободный. Не значит ли это, что Орёл стал просто «пробой пера»? Интересно, а нас кто-нибудь спросил, хотим ли мы быть этой пробой? И где наши защитники-депутаты? Впрочем, уже известно, где они!

Только очень дремучие троечники, сумевшие, не учась, купить дипломы о высшем образовании, могут на полном серьёзе поверить в то, что какие-то зелёные или красные бантики на левом или правом рукаве, коими вполне можно заменить зелёные паспорта, ковид-сертификаты и QR-коды (номера), защищают их от заражения вирусной инфекцией и надёжно отделяют их от невакцинированных, несознательных особей. Такая мощная наивность почти в мировом масштабе начинает потихоньку истерично веселить, но, как сказал классик: «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно»!

Все дружно забыли, что Нюрнбергский трибунал признал присвоение людям номеров величайшим преступлением!

Возможно, это прозвучит пафосно, но для меня всё, что связано с Великой Отечественной Войной, – свято! Что может быть проще и правильней, чем следовать основополагающим документам о защите человека, его прав и свобод, за которые, по существу, и умирали наши отцы и деды! Ведь они были уверены, что мы ЭТО будем помнить!

Метод борьбы с новой, не до конца изученной коронавирусной инфекцией путём массовой вакцинации вновь созданными вакцинами, досконально не проверенными, не имеющими полноценных протоколов клинических испытаний, «преследующий исследовательскую цель и одновременно цель в области профилактики», имеет все признаки медицинского эксперимента.

При проведении эксперимента должен быть обеспечен приоритет интересов испытуемых перед интересами науки и общества.

Конечно, наука не может обойтись без экспериментов, с этим никто спорить не будет, но действие вакцины сначала испытывают на группе добровольцев, которым платят немалые деньги за то, что они рискуют своим здоровьем. При этом «гражданину-объекту исследования должна быть предоставлена полная информация о целях, методах, продолжительности эксперимента, ожидаемых результатах, побочных эффектах и другом возможном риске, кроме того, он должен быть уведомлён также о том, что он вправе отказаться от участия в исследовании в любое время до его начала или требовать прекращения эксперимента в процессе его осуществления».

Никто не испытывает новые самолёты битком набитыми пассажирами, которые сами же и заплатили за рискованный полёт.

А, вот господину Гинцбургу такую возможность предоставили. Узнать бы, за какие заслуги. Удивляют его последние утверждения, скорее похожие на оправдания, в некотором роде противоречащие друг другу, когда он ищет причину заражения коронавирусом привитых граждан. Выглядит неубедительно. Первую вакцину он позиционировал как пожизненную, с одним уколом. Утверждение оказалось ошибочным. Следом пошла вторая, двухкомпонентная, только уже срок действия – два года, но и тут введение в заблуждение. Но какая разница – ведь в испытуемых вся страна! Потом уже полгода (а госпожа Голикова призывает колоться аж раз в три месяца, такими темпами дойдёт и до одного укола в день, а тогда, пардон, проще переболеть). Казалось бы, за такую работу надо штрафовать, а ему, как говорил Жеглов, «усиленный паёк!» Можно только его поздравить и по-белому позавидовать!

Все наши старые пожизненные вакцины от кори, полиомиелита, краснухи и т.д. проходили клинические исследования десятилетиями! Невозможно представить, что мы бы кололись от кори каким-то полуфабрикатом каждые полгода всю жизнь! И от остальных болезней также. В кого бы мы превратились?

Я не противник вакцинации – это было бы демонстрацией крайней глупости, но вакцина не лечит – это профилактика, и я не разу не слышала, чтобы человеку, находящемуся в больнице с обширным инфарктом, вместо лечения назначали препараты для его профилактики.

Мне категорически противны принуждения и унижения людей в любой форме. Я никогда не позволю себе вмешаться в чужую жизнь советами не вакцинироваться! Я уважаю противоположную позицию и хочу всего лишь такой же ответной реакции. В моих глазах жутким уголовным преступлением являются (в одинаковой степени) и физическое, и моральное изнасилование!

Сейчас, как говорят, в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции вводятся QR-коды, что является частью медицинского эксперимента, но при этом, кроме общих слов, никаких научных данных, исследований этого процесса нет, не прописан механизм воздействия этих самых кодов на вирус, каким образом они препятствуют его распространению. Кажется, что придумать такое мог только махровый дилетант. В данной ситуации возникает подозрение, что они являются всего лишь инструментом запугивания и принуждения к вакцинации, а это значит, что любой гражданин вправе от них отказаться в соответствии со статьёй № 1 Нюрнбергского кодекса, принятого в августе 1947 года.

Статья № 1 Нюрнбергского кодекса

Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие последнего.

Это значит, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, должно иметь законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения…

Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежит на каждом, кто инициирует, руководит или занимается проведением данного эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица, которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо.

А, тем временем, госпожа Попова изучала мировой опыт штрафов за отказ вакцинироваться тоже, наверное, из-за великой любви к «неразумному» народу, а господин Песков вообще не стал церемониться и обозвал нежелающих прививаться «опасными дураками». Значит ли это, что все остальные – дураки неопасные? Вежливость королей!

Обычные люди имеют право заблуждаться! Учёные, врачи, эпидемиологи, вирусологи – НЕТ. То, что в борьбе с ковидом изначально выбрали не тот путь, уже ясно всем, и в большей мере потому, что этим процессом стали руководить чиновники, а не врачи. Перед медиками стояла и стоит задача своевременного выявления очагов заражения (это мог быть посёлок, город, школа) и введения в них карантина с различными ограничительными мероприятиями и качественным лечением, но не на всей территории страны и на два месяца — в случае введения Чрезвычайного положения! Если бы это было сделано сразу!

Похоже, именно мировые чиновники навязали массовую вакцинацию якобы для достижения коллективного иммунитета и продвигают её так навязчиво, что волей-неволей возникает подозрение об их связи с фармацевтическими компаниями, которые на ковиде зарабатывают миллиарды. Но не всё так просто с иммунитетом! По некоторым оценкам, минимальный порог достижения коллективного иммунитета, при котором вирус станет неопасным, составляет 43% населения Земли, или 3,35 млрд человек, и ждать его придётся лет 30. Представляете, локдаун до 2050 года.

Статья № 4. При проведении эксперимента необходимо избегать всех излишних физических и психических страданий и повреждений.

Получается, что все затянувшиеся ограничительные меры, не приносящие обществу видимых положительных результатов, создают тяжелую психологическую обстановку. Постоянный стресс и отмена плановых операций и других медицинских услуг вызывают к жизни и другие заболевания, с которыми не борются, что даёт дополнительную избыточную смертность, но её почему-то вносят тоже в ковидную, а всё валить на ковид неправильно. Эта ситуация может привести со временем к эпидемии психических заболеваний и к взрыву неконтролируемой преступности! Но, как известно, легче предотвратить преступление, чем потом с ним бороться. Например, чтобы не подделывали и не покупали QR-коды, разумнее их не вводить ввиду их полной бесполезности!..

Процент вакцинированных не является признаком коллективного иммунитета – это всего лишь статистика. Иммунитет вырабатывается не раньше, чем через полтора-два месяца после прививки, а прививаются все в разное время. Всем известны факты бурного заражения на фоне даже 80% привитых граждан. К тому же вирус активно мутирует, и каждый новый штамм опаснее предыдущего, а последний омикрон-штамм с успехом обходит все известные на сегодня вакцины (была, правда, надежда, что это антидот)…

Ну, конечно, наш кудесник-академик господин А.Гинцбург тут же пообещал недели через две подходящую вакцину. Думаю, первым привьётся ею в восьмой раз господин Жириновский. Я буду неподдельно рада за своего ровесника, тем более, что волшебник утверждает, что Спутником V можно прививаться каждые полгода бесчисленное множество раз (наверное, действительно до 2050 года, чего мелочиться!). Занятная перспектива – подсесть на иглу! Мне кажется, что это ещё больше улучшит материальное положение академика и сотрудников его института, о чём он недавно с гордостью поведал СМИ!

Я как-то не могу взять в толк, почему все мы должны, открыв рот, слушать академика РАМН (2004), академика РАН (2013) Александра Гинцбурга и не слушать академика РАМН (2002), академика РАН (2013) Виталия Зверева? Вот, он, например, утверждает: «нет ни одной вакцины, которая давала бы более сильный иммунитет, чем перенесённое заболевание», «когда мы начинаем пренебрегать клиническими испытаниями, случается то, что случилось с первой полиомиелитной живой вакциной, когда десятки людей погибли, то, что случилось с вакциной против лихорадки денге, когда погибло 600 детей на Филиппинах» «за полгода можно сделать хорошую вакцину, но убедиться в том, что она хорошая и безопасная, никак нельзя!».

Также профессора Павел Воробьёв и Виталий Зверев полагают: что мнение о том, что защититься от коронавируса можно только вакцинацией, к науке не имеет никакого отношения, это коммерческие решения. Почему этим людям не надо верить? А, если, в конечном счёте, они окажутся правы, как и те, кто был против «оптимизации»? Никто не сомневается в том, что вакцина от коронавируса нужна! Очаги заражения будут появляться и в будущем – наш мир открыт, и с этим нужно мириться. Но она, однозначно, должна быть одноразовой, пожизненной и полностью исследованной!

Статья № 6. Степень риска, связанного с проведением эксперимента, НИКОГДА не должна превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный эксперимент.

Есть мнение, что постоянная ревакцинация блокирует иммунитет. Бесконтрольное использование вакцин может стать причиной глобального снижения иммунитета у людей. Ведущий немецкий вирусолог и специалист по вакцинациям доктор Герт Ванден Босше, активно выступающий за использование вакцин в частном порядке, предлагает в скором времени остановить кампанию по массовой вакцинации. «Чем больше мы используем вакцины от ковида для иммунизации людей в разгар пандемии, тем более заразным станет вирус, человек заплатит за это высокую цену». Учёный предупреждает, что мир создаёт «неконтролируемого монстра»… Можно, конечно, посчитать это заезженным штампом, но это авторитетный в мире человек и не заметить логики в его суждениях трудно.

Медицина испокон века делила человечество на больных и здоровых. Логично сохранять это деление и сейчас. Больные люди не ходят по улице, не посещают кафе и кино, не покупают тряпки в непродовольственных магазинах. Они лечатся дома или в стационаре, а здоровые живут обычной жизнью, и они не обязаны превращаться в больных только потому, что здоровье теперь объявили вне закона. Абсурд!

Я искренне сочувствую заболевшим людям, желаю им выздоровления и полноценного возвращения в обычную жизнь, но меня удивляет вселенский «плач Ярославны» по поводу нехватки мест в больницах, да и самих больниц, дороговизны содержания одного больного ковидом в стационаре, нехватки врачей и медперсонала и т.д.!!! А не стоит ли вспомнить, кто в этом виноват? В 2010 году началась наша чудная, пушистая и, главное, необычайно своевременная «оптимизация» (в переводе с латинского – улучшение) здравоохранения. Под руководством Татьяны Голиковой, которая теперь руководит борьбой с коронавирусом методом массовой вакцинации, в три раза урезали «избыточный» коечный фонд (эффективность расходов превыше всего). С таким же успехом под нож пошли инфекционные больницы и поликлиники вместе с «избыточными» врачами. Добились диких очередей и почти непосильной нагрузки на врачей. Тех, кто этому сопротивлялся, упрекали в отсталости и приверженности ошибочной советской системе. Все чиновники, распухая от гордости, бодро отчитывались о достигнутых успехах и сэкономленных средствах, а тут грянул ковид, и оказалось, что нынешняя система здравоохранения полностью развалена и абсолютно не готова к этой напасти.

И… началось что-то вроде запугивания населения, наверное, чтобы отвлечь граждан от жутких последствий «оптимизации». Срочно бросились перепрофилировать обычные больницы под инфекционные, всеми силами стараясь увеличить утраченный коечный фонд. Сколько времени было упущено, теперь никто не скажет. В результате «за что боролись, на то и напоролись»

Теперь в оптимизированном стационаре, построенном на скорую руку, без необходимой для инфекционных больниц сложной вентиляционной системы, больные, по заявлению самого Дениса Проценко, 30% на 30% умирают от ковида (вернее, от осложнений) и от внутрибольничной инфекции. Кроме того, наша первобытная диагностика позволяет в ковидные госпитали попадать больным с другими заболеваниями, а уж в них заражаться ковидом со всеми последствиями. Этот факт не отрицают и главврачи. Выходит, что здравоохранение у нас сейчас существует по принципу «сами создали трудности и теперь их героически преодолеваем!»

Обидно, что лекарства, действующие на коронавирус, есть, но они не включены в стандарт Минздрава, и врач в поликлинике не имеет права их выписывать (теперь лечат «по протоколу» — не человека, а болезнь), и приходится ему рекомендовать больному попить витаминчики…

Наверное, этими проблемами надо заниматься депутатам, сенаторам, санитарным врачам и чиновникам всех уровней, а не наказанием антипрививочников.

Статья № 5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае, если «a priori» есть основания ПРЕДПОЛАГАТЬ возможность смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого.

Лабораторные анализы нужны для выявления болезни, а для подтверждения здоровья нужно просто не болеть, что я и делаю с успехом, практически всю жизнь. Но за семьдесят пять лет не исключено, что где-нибудь в организме спит какая-нибудь бяка. Она запросто может потом умереть вместе со мной от старости, так и не проснувшись, а вот вакцина может эту бяку разбудить и пойдёт цепная реакция всяких заболеваний. Мне это не надо! Я не буду рисковать своей жизнью ради благополучия господина Гинцбурга. Поэтому я предпочту быть «опасной дурой», чем дурой больной.

Статья № 10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ и ОСТОРОЖНОСТЬ в суждениях, требуемые от него, дают основания полагать, что продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого.

Очень хочется дожить до торжества мудрости и здравого смысла. Может быть, разумнее уже признать, что Covid-19 – ещё одна новая болезнь, от которой можно умереть, но с которой придётся жить в совершенно обычном режиме, так же, как и с другими смертельными болезнями. Ведь рано или поздно к этому придётся прийти. Не пора ли просто начать восстанавливать нормальную жизнь и стараться правильно и качественно, не по протоколу, а исходя из индивидуальности человека, лечить тех, кто в этом нуждается?

С уважением ко всем ветвям власти, гражданка России, Людмила Парицкая