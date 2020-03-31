Коронавирус: орловские хроники

Уже третий месяц тема нового вирусного заболевания не сходит со страниц СМИ. Уже посчитали, что за неполных три месяца вышло на порядок больше публикаций о коронавирусе, чем о «чуме ХХ века» — СПИДе – с момента его обнаружения. Поэтому мы решили не лезть в сферы, которые должны комментировать специалисты-медики, а зафиксировать, как наш регион шаг за шагом готовился к пришествию заболевания. Это наверняка будет очень интересно и в плане сравнения с действиями других регионов, и при анализе ситуации, которая сформируется в нашей области к майским праздникам.

Личный пример заразителен

28 марта глава региона на своих страничках в соцсетях разместил обращение к жителям области с просьбой оставаться дома. «У нас есть шанс сработать на опережение и остановить распространение коронавирусной инфекции, и тогда мы сохраним жизни наших близких», — пафосно отметил Андрей Клычков. Особенно странно подобные заявления выглядели на фоне недавно прошедшего в Орле экономического форума КПРФ, на который собрали гостей, недавно побывавших во всех мыслимых очагах распространения коронавируса – и в Италии, и в Китае. И ладно бы, если в это время в нашей стране были бы тишь да гладь. Отнюдь. Как раз накануне орловского форума оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. Сообщение было разослано 11 марта, то есть за три дня до проведения форума в Орле. И у господина Клычкова (если бы он реально, а не в соцсетях, заботился о здоровье орловцев) были все возможности отменить это потенциально опасное событие. Но пиар оказался важнее здравого смысла, о чем мы подробно рассказали в статье «Пир во время чумы» в №10 (589) от 18 марта 2020 г. Не будем повторяться – желающие могут почитать этот материал на нашем сайте. Обратим внимание лишь на такую маленькую деталь. Как стало известно нашим коллегам с сайта «Орловские новости», губернатор Хакасии Валентин Коновалов самоизолировался после того, как летел в одном самолете с заразившейся коронавирусом пассажиркой. Валентин Коновалов летел на рейсе «Москва-Абакан» 15 марта. Он возвращался с Орловского международного экономического форума КПРФ, прошедшего в Орле днем ранее. Это всего лишь один конкретный пример, о котором стало известно. Сколько еще участников форума заразились по дороге домой, сколько случаев «всплывет» в ближайшее время у нас в области – мы узнаем совсем скоро. Инкубационный период коронавируса как раз истекает со дня на день.

И еще один просто вопиющий пример – это ситуация с введением режима повышенной готовности в нашем регионе. Напомним, вечером 18 марта губернатор Андрей Клычков провел свой очередной прямой эфир в соцсетях и заявил, что регион на особый режим переходить не будет. Так как якобы «даже нет оснований вводить режим повышенной готовности». Наша область оказалась в числе всего пяти регионов, где главы субъектов до последнего тянули с этой мерой. Самое удивительное, что прошло менее суток – и уже утром 19 марта Орловщина в числе последних областей страны все же ввела режим повышенной готовности. Этот факт как нельзя более ярко иллюстрирует управленческие таланты нашего губернатора.

«Алло, Хьюстон! Вас не слышно!»

Между тем, ситуация с информированием жителей Орловской о заболеваемости и профилактике коронавируса, мягко говоря, вызывает серьезное недоумение у журналистов. Очень большой и хороший материал об этом под заголовком «Клычков пользуется коронавирусом, чтобы раскручивать Instagram. Его пресс-служба ни на что не реагирует» опубликовало издание «ОрелГрад» 26 марта. Когда стало известно о первых случаях заражения орловцев – из федеральных источников – орловские СМИ практически полдня не могли получить официальную информацию от региональных властей. Даже главврач больницы Боткина, где лежали люди с подозрением на коронавирус, практически сутки после заявления Москвы не знал о результатах их анализов. Видеоинтервью с ним сделали «Орловские новости». Данные о подтвержденных случаях в нашем регионе почему-то публикует не местное отделение Роспотребнадзора, а федеральный сайт. Это происходит в период между 11 и 12 часами дня. Если какие-либо детали и становятся известны журналистам, то либо через неофициальные Телеграм-каналы, либо поздно вечером во время прямых эфиров, которые ежедневно внезапно стал проводить губернатор Клычков. Кстати, если посмотреть на комментарии под этими эфирами, то самые распространенные касаются отвратительного качества звука. Имея в своем распоряжении «Первый областной телеканал», на секундочку, с ОЧЕНЬ дорогими профессиональными камерами и микрофонами, губернатор почему-то решил что лучше, если его будет плохо слышно. И это при том, что большинство людей старшего возраста вообще плохо слышат и еще хуже разбираются в социальных сетях. Вызывает недумение и выбор главной площадки для общения с аборигенами. Горячо любимый Клычковым Инстаграм вообще не входит в тройку лидеров по числу пользователей в РФ (по данным за 2018 год, этот сервис существенно уступал ВКонтакте, Фейсбуку и Одноклассникам). Впрочем, информирование горожан, судя по отсечению СМИ от оперативных данных и отвратительному звуку – второстепенная задача. В первую очередь такой формат нацелен на личный пиар. Подтверждение тому – практически полное отсутствие в публичном поле комментариев специалистов. С начала эпидемии не было проведено ни одной пресс-коференции с участием вирусологов, пульмонологов, да и вообще врачей, которые могли бы компетентно ответить на вопросы, волнующие орловцев. А вопросов выше крыши. Например, во всех странах людей во время эпидемии вирусных заболеваний (будь то грипп или коронавирус) заставляют надевать маски при посещении мест массового скопления жителей. И только у нас руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин на комитете областного совета заявляет, что маски от вирусов не защищают, поэтому их нет никакого смысла носить здоровым людям. Может, уже пора дать слово настоящим профессионалам?

«Мёд – это очень уж странный предмет. Мед если есть, то его сразу нет…»

Кстати, еще очень показательный момент возник при обсуждении проблем здравоохранения там же, на профильном комитете облсовета. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора спросила господина Залогина, когда наконец заработает хваленая система информатизации и обмен информацией между ведомствами будет занимать положенные по закону два часа? Ответ руководителя орловской медицины был просто шедеврален! После перечисления всех несомненных плюсов и возможностей орловской системы информатизации выяснилось, что с Роспотребнадзором обмен информацией в оперативном режиме по защищенным каналам связи… невозможен. Иван Залогин сослался… на недоработки министерства. По его словам, обмен информацией через систему информатизации идет в соответствии с заданиями Минздрава. И если до сих пор обмен информацией между двумя ключевыми ведомствами в борьбе с пандемией не налажен, это означает, что в министерстве просто забыли включить этот блок. Но расширить систему можно. К сожалению, Залогин не уточнил, когда именно будет налажен оперативный обмен информацией. По крайней мере, теперь читатели смогут понять, почему результаты обследования орловцев на коронавирус становятся известны в Москве раньше, чем там, где они были сделаны.

Кусочки, фрагменты, осколки

В сложившейся ситуации орловским СМИ приходится собирать информацию о готовности к «итальянскому сценарию» в Орловской области буквально по крупицам. Самое подробное выступление на эту тему прошло на мартовской сессии областного совета. Вместо Залогина на вопросы депутатов отвечал начальник областного управления здравоохранения Владимир Николаев.

По поводу измерения температуры сотрудникам больниц, он рассказал, что в регионе есть 18 бесконтактных приборов, которые были закуплены еще до развития ситуации. Сейчас в Минпромторг от нашей области подана заявка еще на 545 изделий для дистанционной термометрии (из них 500 – ручных). Средствами индивидуальной защиты, по заверениям начальника управления здравоохранения, орловских медиков обеспечили, в больницах есть необходимый запас, имеются костюмы класса А, маски и очки. Вместе с тем есть определенные сложности с приобретением новых средств защиты. Поставщики увеличили сроки от момента заключения договора до подвоза. Поэтому в адрес Минпромторга также ушла просьба о включении Орловской области в систему перераспределения средств индивидуальной защиты, в том числе в аптечную сеть. Маски прежде всего необходимы для заболевших. Дистанция от инфицированного – порядка 1 метра. Дезсредства в лечебно-профилактических учреждениях имеются и закупаются. В месяц их расход – примерно 7 300 литров. Сейчас они в регионе есть, и с Минпромторгом договорились о поставках новых. Будет развёрнут ещё мобильный комплекс для обработки, — добавил Николаев.

Также депутатов заинтересовало переоборудование детского лагеря «Ветерок». Владимир Николаев уточнил, что лагерь переделывают под обсервацию для тех, кто пересек границу РФ и не может по какой-либо причине самоизолироваться по месту жительства. Такие люди должны находиться под наблюдением 14 дней. Полноценное развёртывание этого процесса – в завершающей стадии, на этой неделе при необходимости он будет включён в работу. Сейчас для обсервации используется инфекционный корпус на базе Кромской ЦРБ.

Поскольку все инфекционисты в один голос говорят, что надеяться нужно на лучшее, но готовиться к худшему сценарию развития событий, депутаты поинтересовались, сколько мест в орловских больницах подготовлено на случай эпидемии? Владимир Николаев рассказал, что уже готово 216 инфекционных коек. Планируется развернуть дополнительно до 370 койко-мест. Но ситуация может коренным образом измениться. В этом случае будет учитываться течение заболевания: лёгкое, среднее или тяжёлое. Если будет серьезное увеличение числа инфицированных, то под наблюдением медиков на дому останутся все «лёгкие» (которые сейчас преимущественно наблюдаются в больницах). А «средние» и «тяжёлые» больные будут отправлены в ЛПУ. Инфекционные койки планируется разместить на базе больницы имени Боткина, пациентов с внебольничными пневмониями будут лечить на базе больницы имени Семашко. Там перепрофилируются три отделения, и будет создано еще 160 коек. Это будут боксы и полубоксы на базе реанимационных отделений, реанимационных палат, так как основным осложнением COVID-19 является патология легочной системы. Расчет делается исходя из показателей: одно место на каждые две тысячи населения.

Отдельно зашла речь про тест-системы. Ими занимаются в Роспотребнадзоре. Первичные –получение результата в течение 8-12 часов. Если говорить об обещанных Орловщине экспресс-тестах, то их данные обрабатываются в течение часа-полутора. С 6 апреля будут налажены поставки в ЛПУ через Роспотребнадзор. При наличии реактивов больницы смогут самостоятельно работать с такими тест-системами.

У всех на слуху ситуация в Италии, где из-за острой нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких врачам приходится постоянно делать выбор: кого из пациентов подключать к ИВЛ, а кого обрекать на мучительную смерть от удушья. Естественно, депутаты поинтересовались, сколько работающих аппаратов искусственной вентиляции лёгких имеется на всю Орловскую область? Как рассказал Владимир Николаев, сейчас у нас всего 368 аппаратов ИВЛ, 159 – в отделениях больниц с инфекционными койками.

В любом случае, ближайшее будущее покажет, как отчеты чиновников будут воплощены в реальную жизнь. Тем более, что пик эпидемиологического подъема прогнозируется уже через месяц. Как раз накануне майских праздников, когда заставить орловцев самоизолироваться дома (особенно пожилых и владельцев дачных участков) будет гораздо сложнее.

Сергей Миляхин

От редакции:

30 марта губернатор Клычков наконец-то обратился к жителям Орловской области не в социальных сетях, а в эфире Первого областного телеканала. Глава региона в очередной раз призвал граждан проявить сознательность и соблюдать меры предосторожности в целях недопущения массового распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией – в частности, по возможности не покидать свои дома без крайней необходимости. О введении режима строгой самоизоляции, как это уже сделано в десятках российских регионов, в Орловской области речь пока не идет. Повторим: пока.