Коронавирус в Орле и Ливнах набирает обороты

В последние дни наиболее активное распространение новой коронавирусной инфекции отмечается в городе Орле, Орловском и Ливенском районах. В настоящее время коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составляет 1,04. Последние 4 дня коэффициент — более 1 единицы. Этот показатель один из основных для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введенных в связи с коронавирусом. А так как значение выше единицы — принято решение продлить комплекс ограничительных мероприятий в условиях введенного режима повышенной готовности до 30 сентября 2020 года.

В Орловской области более 58% свободных мест от нормативной потребности в инфекционных койках. Охват тестированием населения методом ПЦР, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 дней, составляет 203 на 100 тысяч человек, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.