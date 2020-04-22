Коротко и неясно: Иван Залогин ответил на вопросы о коронавирусе

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

Не прошло и месяца с начала загадочного режима самизоляции, как глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин прервал информационную блокаду СМИ. 17 апреля глава всей орловской медицины все же отважился пообщаться с журналистами, правда, не вживую, а зачитывая ответы на заранее поступившие вопросы. Чтобы было с чем сравнить: в Еврейском автономном округе, например, как и соседней Белгородской области брифинги по проблеме коронавируса проходят чуть ли не ежедневно, и это длится с первых дней апреля! Почему-то нашим-коллегам журналистам дают возможность пообщаться со специалистами самого разного профиля: и врачами-инфекционистами, и пульмонологами, и со специалистами Роспотребнадзора, и с сотрудниками МЧС.

Не говоря уже о чиновниках от здравоохранения. В Орле каждое СМИ вынуждено собирать информацию по крохам. Полноценного и оперативного общения, увы, орловские чиновники боятся, как огня. С начала объявленных президентом каникул можно по пальцам одной руки пересчитать региональные материалы с комментариями специалистаов всех вышеперечисленных профилей. Посмотрим, что же рассказал на первой видеоконференции по COVID-19 господин Залогин. (На первой, так как было анонсировано, что теперь подобные встречи с журналистами станут регулярными).

Маски есть, но не медицинские

Началось все с ответа на вопрос про защитные маски. Глава областного департамента здравоохранения отметил, что в аптеки наконец-то стали поступать эти изделия. Правда, это не медицинские маски, гарантирующие определенную степень защиты, а именно защитные маски, в которых можно находиться определенное время и которые защищают не с такой степенью надежности, как медицинские. Как пояснил Залогин, в дальнейшем будет увеличиваться объем поставок масок в наш регион, и скоро все орловцы смогут обеспечить себя этими средствами защиты.

Решается вопрос и по антисептикам. Начались поставки в аптеки и торговые сети, так что скоро и по этой строке жесточайший дефицит будет восполнен. Что касается наличия противовирусных препаратов, то глава депздрава не рекомендовал орловцам заниматься самолечением и уж тем более закупать противовирусные препараты впрок. В сети полно различных рекомендаций и статей, восхваляющих сильные стороны того или иного лекарства. Но что касается препаратов, которые используются медиками по клиническим рекомендациям для лечения коронавируса, то их необходимо принимать только под наблюдением врачей и исключительно по назначению. Орловцев просили обратить внимание на опасность самолечения сильнодействующими препаратами (а для лечения коронавируса как раз такие и используются), так как у этих лекарств очень большой спектр противопоказаний и побочных эффектов. Не считая таких «мелочей», как постоянный контроль за состоянием пациента и смена препарата, если конкретному пациенту он вдруг не подошел. В домашних условиях такой контроль обеспечить нереально.

Коснулись на брифинге и тестов на коронавирус. Теперь исследования проводят в региональных лабораториях. Причем тест-системы уже вышли на тот уровень точности, чтобы можно было доверять результатам исследований. Что касается времени, требующегося на расшифровку результатов, то методика производства теста занимает от 6 до 8 часов. Но необходимо учитывать ряд моментов. В первую очередь — это пропускная способность лабораторий. Тесты накапливаются, чтобы потом обработать всю партию. Но лаборатории переведены на круглосуточный режим работы.

Кадры за кадром

Почему режим видеоконференции не намного лучше тех запросов, которые шлют СМИ и на которые получают куцые, порой вообще ничего не значащие ответы? Пожалуй, самый важный вопрос, который был задан Ивану Залогину, – есть ли в Орловской области медицинские работники, заразившиеся COVID-19. Ответ был более чем лаконичен: «да». Никаких деталей, никаких подробностей глава депздрава не посчитал нужным огласить. А между прочим, защита медицинских работников – это в настоящее время ключевая тема. Если массово заболеют медики, то аппараты ИВЛ сами по себе лечить больных не смогут. Если заразятся врачи и фельдшеры «скорой помощи», то заменить их будет попросту некем. И хотя у нас объявлен режим самоизоляции, инфаркты, инсульты, переломы, кровотечения, травмы, обострения астмы и прочие заболевания, к сожалению, никто не отменял. Людям по-прежнему нужна помощь врачей, и поэтому тема их защиты заслуживает чуть большего внимания руководителя орловского здравоохранения и более подробного информирования общества. Но журналисты так и не смогли узнать ни сколько врачей заразилось, ни где это произошло, ни какие меры приняли (и приняли ли вообще) в департаменте, чтобы подобные случаи не повторялись. Надеемся, что во время следующего сеанса видеосвязи орловцам дадут больше информации по этой теме.

Между тем, из той обрывочной информации, что все же просачивается в СМИ, можно предположить, что в сфере защиты медиков в Орловской области от коронавируса далеко не все обстоит благополучно. Вот что рассказал фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин в интервью нашим коллегам из издания «ОрелТаймс»: «Сейчас, когда в регионе появился COVID-19, работы прибавилось. Многие орловцы начали паниковать. В связи с этим увеличилось количество вызовов. Все боятся. Вызывают на малейшие изменения состояния. На такие вызовы нам из защиты давали только маски и перчатки. Недавно обеспечили очками. Но каждый раз, выезжая на вызов, не знаю: попаду на COVID-19 или на обычную простуду?» (комментарий был опубликован 17 апреля). https://oreltimes.ru/proekty/alleya-pochjota-orjoltajms/feldsher-skoroj-pomoshhi-dmitrij-serjogin-vse-bojatsja/

При этом Иван Залогин уточнил, что сотрудников «скорой» все же начали тестировать на коронавирус, и на момент брифинга уже 80 человек сдали тесты. Он также пояснил, что медики экстренной службы должны тестироваться на коронавирус раз в неделю. Тестируются также и врачи в стационарах, работающие в городских больницах им. Боткина, им. Семашко, а также в районных ЦРБ. Весь персонал, входящий в группы риска, проходит тестирование. При этом с ростом больных будет увеличиваться и объем тестов для медперсонала.

Надеются на лучшее, но готовятся к худшему

Многих жителей региона волнует постоянный рост числа заболевших. Хватит ли в больницах мест, чтобы оказать помощь всем, кому она потребуется? Иван Залогин отметил, что в регионе планируется создать 370 коек для больных COVID-19. Работа ведется постепенно, так как ко всем койкам необходимо обеспечить подводку кислорода, возможность установки аппаратов ИВЛ. Ранее таких требований для стационаров (как инфекционных, так и легочных) не предъявлялось. Поэтому одномоментно организовать столько мест для сложных больных нереально. Но глава депздрава заверил, что мест хватит на всех в соответствии с нормативом. Сейчас уже развернуто 206 коек для больных COVID-19. Если вдруг больных окажется больше нормативов, то готовят дополнительные места. Сколько их и где именно будут развернуты дополнительные места, а также сколько времени потребуется на их разворачивание, господин Залогин не уточнил.

Впрочем, сами по себе аппараты ИВЛ работать не будут – необходимы врачи, которые могут с ними управиться. Поэтому также был задан вопрос и о кадрах. Хватит ли их, если больных окажется больше предполагаемого числа? Иван Залогин рассказал, что сформирован резерв из всего медперсонала региона. В случае необходимости будут привлекать дополнительные силы для работы в «ковидных» госпиталях, которые запланированы к открытию.

Всего в нашей области 370 аппаратов ИВЛ. Но не все они могут быть использованы для больных коронавирусом – необходимые порядки перераспределения утверждены. Дополнительно заключен контракт еще на 100 аппаратов ИВЛ. Но когда именно они прибудут, опять же неизвестно.

Совесть – лучший контролер?

Зашла речь на брифинге и про эффективность постов на въездах в регион: дают ли они эффект? Иван Залогин рассказал, что посты играют положительную роль, так как несколько человек удалось выявить именно на постах. Несколько человек были госпитализированы сразу же с постов на въезде. Ряд больных были госпитализированы позднее, но информацию о том, что они приехали, удалось собрать и внести в базу данных как раз благодаря этим постам. Информация о прибывших передается в поликлиники по месту жительства, и уже там их берут «на карандаш». При этом Залогин напомнил, что все прибывшие из других регионов обязаны на две недели уйти на самоизоляцию. Нарушителей самоизоляции ждут штрафы.

Самое важное на сегодняшний день: в области регистрируется очень много «семейных» очагов заболевания. Когда из Москвы (или другого региона-очага) прибыл глава семейства, от него, как правило, заболевают все остальные родственники. И все (в том числе и маленькие дети) оказываются на лечении. Поэтому глава депздрава воззвал к сознательности приезжающих орловцев и попросил их четко отдавать себе отчет: даже если прибывшие чувствуют себя хорошо, необходимо изолироваться от людей. Нередки случаи, когда заболевание протекает вообще бессимптомно, если у человека очень сильный иммунитет. Но такого иммунитета может не быть у пожилых родителей или маленьких детей. Для прибывших в регионе создан обсерватор на базе лагеря «Ветерок», и лучше воспользоваться возможностью изолировать себя от родных, чем подвергать их жизнь и здоровье опасности.

Регистрируются случаи, когда люди навещают пожилых родственников и потом те заболевают. Необходимо максимально ограничить контакты с пожилыми людьми, потому что у них, как правило, очень много сопутствующих заболеваний, и очень высок риск различных осложнений. Жизнь этих людей подвергается очень серьезной опасности. Постарайтесь не ходить в гости. Это только кажется обидным – на самом деле забота о здоровье пожилых людей сейчас как раз и выражается в минимуме контактов с ними. И совершенно жестко старайтесь не проведывать пенсионеров, если сами недавно прибыли из другого региона, — напомнил Иван Залогин.

Не паникуйте из-за каждого чиха

Часть заболевших орловцев на момент брифинга находилась на самолечении. Порядка 50 человек лечились дома, и только 31 человек был в больнице. Эта пропорция указывает на то, что коронавирус у большинства заразившихся проходит либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно. Иван Залогин напомнил, что если у человека повысилась температура, но сам больной не выезжал за границу и не контактировал с приехавшими из других регионов и из-за границы, то, скорее всего, у заболевшего банальное ОРВИ, и паниковать не стоит. Но доктора вызвать все же необходимо: врач проинструктирует что делать при том или ином сценарии развития болезни. Если человек старше 65 лет, то у него обязательно возьмут мазок на коронавирус. Если человек накануне общался с прибывшими из Москвы или из-за рубежа, то он однозначно будет протестирован на коронавирус и дальше – в зависимости от состояния больного — либо будет госпитализирован в стационар, либо будет получать терапию на дому. Если заболевший живет не один, соответственно, будут выявлены его контакты. Этих людей также будут обследовать. И затем заразившегося могут отправить в обсервацию, чтобы минимизировать риски инфицирования для родственников.

На этой неделе анонсирован еще один брифинг для СМИ, в ходе которого мы надеемся получить ответы и прояснить ситуацию по целому ряду моментов.

Сергей Миляхин