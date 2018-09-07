7 сентября 2018



Косарей просят не уничтожать посаженные во время субботников саженцы

Ежедневно на улицы Орла выходят 14 косарей. Сити-менеджер попросил провести разъяснительную работу с косарями, чтобы они бережнее относились к саженцам — фотографии поврежденных триммерами деревьев жители присылают Александру Муромскому в социальных сетях.

«Люди возмущены тем, что не все косари бережно относятся к тому, что было высажено весной во время субботников. Некоторые повреждения служат причиной гибели саженцев. Проведите инструктаж с сотрудниками. За факты небрежного отношения к зеленым насаждениям наказывайте виновных и понуждайте восстанавливать поврежденные саженцы», — подчеркнул Александр Муромский.

Также власти решили, что при выдаче разрешений на проведение земляных работ необходимо обращать внимание на восстановление «зеленой» зоны в первоначальном виде. Важно, чтобы после проведения земляных работ «зеленое» покрытие было восстановлено. Не просто засыпать щебнем с грунтом, а восстановить зеленый покров, подсыпать чернозем. Если это невозможно по погодным условиям — то необходимо составлять гарантийные письма, договора, которые обяжут компанию завершить работы весной, — отметиили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 07 Сен 2018 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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