«Костыли» или реальная поддержка?

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

Неожиданное продолжение получил недавно прошедший «круглый стол» по проблемам поддержки промышленности в условиях санкций. Мы подробно писали о нем в статье «Работа по фазам луны» в №12 (681) от 6 апреля 2022 г. Казалось, вопрос, вынесенный на рассмотрение профильного комитета облсовета, будет чисто техническим – утвердить резолюцию по итогам круглого стола. Но внезапно выяснилась масса нового и интересного. Так, например, поступило еще несколько принципиально новых предложений от депутатов, которые не попали на «круглый стол». А вице-спикер облсовета вообще решил разобраться, кому в первую очередь нужна поддержка в сложившейся ситуации: заводам-миллионерам или людям, которые и раньше-то еле-еле сводили концы с концами?

Предложения на любой вкус

Напомним, в ходе «круглого стола» поступил ряд предложений от руководителей промышленных предприятий и общественников. Наиболее значимые предложения от «промышленников» зачитал председатель профильного комитета облсовета Сергей Кутенев. В частности, было предложено снизить размер транспортного налога для большегрузных автомобилей и автобусов путем включения в категорию предоставления льгот по транспортному налогу системообразующих предприятий регионального либо федерального уровня. Также бизнес просит разработать механизм уменьшения размера платы за пользование системой «Платон» и за проезд по платным автодорогам опять же не для всех – а лишь для системообразующих предприятий. Также предлагалось снизить размер земельного налога и налога на имущество промышленных предприятий за счет уточнения реальной кадастровой стоимости имущества при одновременном снижении ставок налога; сформировать действующий алгоритм предоставления обеспечения гарантий по исполнению обязательств для системообразующих предприятий; продлить действие ранее действовавших льготных условий кредитования договоров, заключенных в соответствии с постановлением Правительства РФ №1764; обеспечить снижение стоимости электроэнергии и технологического присоединения к сетям электроснабжения для промышленных предприятий; создать функционирующую методику, позволяющую промпредприятиям приобретать электроэнергию напрямую у генерирующих энергокомпаний или на оптовом рынке электроэнергии, минуя сбытовую компанию; снизить для промпредприятий тарифы на водоснабжение и водоответедение. Кроме того, промышленники просили снизить тарифы естественных монополий, снять ограничения для градообразующих предприятий на получение льгот в рамках ТОСЭР в моногородах. Самым экзотическим предложением было – рассмотреть возможность создания торговых представительств в КНР, обеспечивающих логистическую, информационную, коммуникационную и иную поддержку промышленных предприятий.

Этот список еще будут обсуждать, дорабатывать, чтобы к следующему заседанию комитета определить конкретно, что можно сделать, а что нельзя.

«Дорожная карта» депутата Косогова

Не присутствовавший из-за командировки на «круглом столе» депутат Евгений Косогов внес ряд своих предложений. В первую очередь он отметил, что речь нужно вести не только о мерах спасения, но и о развитии промышленности. По его мнению, от того, насколько в регионе удастся развить и умножить уже имеющиеся «точки роста», зависит будущее Орловской области. Озвученные предложения были собраны депутатом в так называемую «дорожную карту» для простоты восприятия.

Евгений Косогов

«Во-первых, предлагаем правительству «Орловской области запросить в Минпромторге детальную и развернутую информацию с полной детализацией отраслей и направлений производства с расшифровкой продукции, которую необходимо импортозаместить либо увеличить объем ее производства на внутреннем рынке (либо в рамках торгового взаимоотношения по импорту с дружескими государствами). Параллельно данному запросу глава региона обращается ко всем руководителям орловских предприятий, а также крупным инвесторам, которые готовы инвестировать в развитие промышленности на территории региона, где собственники – россияне или жители дружественных государств, и попросить их в течение одного-трех месяцев проработать собственную программу по импортозамещению для изучения объемов выпускаемой продукции либо производству новой продукции, если на внутреннем рынке существует такая потребность. Далее – каждый собственник предприятия или инвестор должны посчитать количество денежных средств, которые потребуются для модернизации и приобретения нового оборудования с учетом сложившейся санкционной ситуации с конкретными сроками, прогнозными планами и показателями, включая увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также создание новых рабочих мест с расчетом среднего уровня оплаты труда на конкретном предприятии. Параллельно с этим при главе региона создается рабочий орган, куда войдут руководство и предприниматели, представители профильных облдепартаментов, члены профильных комитетов облсовета, представители ТПП, Фонда развития промышленности, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Корпорация развития и т.д. Этот орган будет аккумулировать и рассматривать предложения по импортозамещению и увеличению объемов выпускаемой продукции. При этом режиме будет обработана и получена информация от каждого предприятия по каждому заводу будет посчитана сумма денег на данные цели. После этого сводится общая сумма денежных средств, необходимая предприятиям и инвесторам на территории Орловской области, которую губернатор защищает на федеральном уровне, и после этого руководство Минпромторга принимает решение о выделении беспроцентного займа данным предприятиям или инвесторам на срок от 3 до 5 лет на конкретную сумму, и впоследствии данные деньги доводятся до предприятий. Контроль за расходованием выделенных средств из федерального бюджета и реализацией инвестрпоектов возложить на правительство Орловской области и прокуратуру», — зачитал «дорожную карту» Евгений Косогов.

При этом депутат отметил, что один из ключевых вопросов – нехватка конкретных продуктов (не обязательно речь о еде – это могут быть и промышленные товары). «Поэтому очень важно, чтобы орловские предприятия смогли нарастить темпы производства и импортозаместить продукцию, которую мы теперь закупать не можем. Даже те доходы, что идут сверх 42 долларов за баррель нефти, и те деньги, что заложены сверх за газ, – часть этих средств мы не просто можем, а должны попросить у государства и направить их на поддержку промышленности, чтобы мы нарастили свой промышленный потенциал. Ведь речь не только об Орловской области, но и обо всей стране», — резюмировал Евгений Косогов.

А кто поддержит население?

Довольно жёстко раскритиковал резолюцию «круглого стола» вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он напомнил, что 99% предприятий промышленности сосредоточены в частных руках. «В связи с этим напрашивается вопрос: а когда власти будут поддерживать население? Президент сказал все усилия сосредоточить на том, чтобы не пострадало население. Вот мы снижаем транспортный налог для большегрузных автомобилей для промпредприятий. А для населения мы будем снижать транспортный налог или оставим такой же? (Кстати, один из самых высоких в ЦФО. – Прим. авт.). Где приоритеты? Я считаю, что население должно быть в приоритете. Давайте вообще транспортный налог отменим! Сразу возникает вопрос: сколько бюджет потеряет, и откуда мы возьмем деньги? Далее – по системе «Платон»: может, вообще отменить ее? Но опять возникает вопрос, как будем наполнять Дорожный фонд, как ремонтировать дороги? И где возьмем деньги? Их тогда-то не хватало, а сейчас тем более не хватает! Далее – снизить размер земельного налога на имущество для частных промпредприятий. А для населения ни у кого нет желания снизить земельный налог? Далее – обеспечить снижение стоимости электроэнергии. А для населения оставим те же тарифы? Далее – снижение тарифов на водоснабжение и водоотведение для предприятий. Сейчас «Водоканал» — одно из немногих стабильно работающих предприятий. Мы снижаем тарифы, а кто будет компенсировать это все «Водоканалу»? Из бюджета? А в бюджете путем такого наполнения денег не будет. И сразу «Водоканал» обанкротится. И еще пункт – рассмотреть вопрос о создании представительства на территории КНР. Уважаемые товарищи! Уже есть такое представительство в Шанхае. Я вам даже адрес могу назвать – у меня там родственник работает!» — довольно эмоционально прошелся по пунктам резолюции вице-спикер.

Далее он развил свою мысль, предложив ряд мер поддержки населения в виде повышения пенсий, увеличения зарплат бюджетников, освобождения от платы за детские сады. Но при этом Михаил Вдовин напомнил, что, принимая любое подобное решение (о снижении платы или изменении тарифов), нужно четко представлять, откуда возьмутся деньги для возмещения потерь.

На реплику о том, что у предприятий практически не осталось «жирка», чтобы пережить эти сложные времена, вице-спикер резонно заметил: «А у населения много этого «жирка», чтобы все пережить?»

Возражения на возражения

Председатель комитета Сергей Кутенев, который, кстати, сам является руководителем довольно крупного промпредприятия, напомнил, что цель обсуждения – как раз и собрать разные точки зрения. В первую очередь такая «однобокость» озвученных мер поддержки связана с тем, что за «круглым столом» собирали промышленников. И от них хотели узнать, что им требуется. Естественно, все прозвучавшие предложения еще будут перерабатываться на предмет того, что можно сделать, а что, увы, за пределами возможностей региональных властей. Но поддержка населения как раз и выразится в поддержке промышленности, – отметил Кутенев. Ведь люди работают на производстве. И если заводы закроются, то в первую очередь это ударит по семьям работников. А что промышленность сконцентрирована в частных руках, то это такой виток развития стратегии государства. И эта стратегия может измениться, а может остаться прежней. Но экономику страны формируют не только добывающие производства, но и промышленный сектор, аграрный сектор. И, конечно же, нужно стараться объединить стратегии (в частности, для промышленности и аграриев) – вдруг там есть какие-то более удачные наработки и предложения.

В защиту предложений промышленников выступили депутаты, которые отметили, что снижение транспортного налога отразится на конечной цене продукции, которую доставляют в магазины. Но тогда необходимо прописать обязательство о снижении цен на производимую продукцию в документах. Иначе перевозчики просто получат дополнительные доходы, а жители от такой меры поддержки ровным счетом ничего не выиграют.

Также, если говорить о мерах поддержки транспортных предприятий, то надо учитывать, что 60% большегрузов оформлены на частников. То есть речь идет не о предприятиях-миллионерах, а о водителях, которые зарабатывают свой кусок хлеба и кормят свои семьи. Так что, хотя предложения и собраны воедино, рассматривать их надо все же по отдельности, отметили депутаты. Проработка всех предложений теперь будет вестись в рамках рабочей группы.

Сергей Миляхин