Котельную для дома «Зеленстроя» построят до конца лета

Проблему переподключения отопления дома, который ранее был подключен к котельной МУП «Зеленстрой», затронули на рабочем совещании в городской администрации. Напомним, на балансе муниципального предприятия стоит котельная, которая отапливает жилой дом. При этом возмещение затрат предприятию за эту работу не производится. Услуги по обслуживанию котельной только за минувший год превысили миллион рублей. Предприятие больше не намерено отапливать жилой дом, да и благодаря настройке работы котлов на более оптимальный режим уже предстоящей зимой сможет сэкономить до полутора миллионов рублей на отоплении тепличного комплекса.

Как пояснили на планерке — стоимость новой модульной котельной, которая будет обслуживать жителей многоэтажки — порядка 800 тысяч рублей. Сити-менеджер поручил активизировать подготовку необходимой документации, провести конкурс на поставку оборудования и смонтировать все необходимое до начала отопительного периода.

 

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Опубликовано 30 мая 2017 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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