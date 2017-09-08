Козий сыр с плесенью из Орловской области признан лучшим в стране

По итогам конкурса “Лучший Сыр России 2017” главную премию получил сыр “Сент-Мор”. Этот сыр производится небольшой частной сыроварней в деревне Суры Орловской области, которая выпускает продукцию из козьего молока под брендом “Сырный Папа”, сообщает издание «The DairyNews». Как уточняет издание, “Сент-Мор” – это козий мягкий сыр с плесенью, сделанный по традиционной французской рецептуре.

Для формирования характерной корки и характерного типичного вкуса используется особенный тип плесени, который отличается от той, что используется в сырах типа камамбер. Всего в конкурсе «Лучший сыр России 2017» участвовало более 40 сыроваров и был представлен 101 образец. Жюри конкурса состояло из дегустаторов и специалистов, среди которых были специалисты из России, Великобритании и Франции.