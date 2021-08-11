Козы превращаются, превращаются козы…

№27 (651) от 11 августа 2021 г.

Администрация губернатора Орловской области начала специализироваться на «превращении» коз …в коров.

Борзенков «развивает российское село»

На днях на официальном портале Орловской области появилась прекрасная новость: «Фермер-сыродел из Мценского района будет производить продукцию для «Аэрофлота». Но самой потрясающей «новостью» в этой новости стало планируемое увеличение стада в крестьянском (фермерском) хозяйстве до… 2700 голов. Причем ранее прозвучало: «сейчас в распоряжении семьи находится дойное стадо на 240 голов со шлейфом в 600 голов».

Когда речь идет о дойном стаде, мы представляем себе в первую очередь коров, согласитесь. Поэтому «амбициозные планы» фермерской семьи – 2700 голов, на которые указывает пресс-служба Клычкова, выглядят более чем амбициозно — как минимум, это масштабы крупного молочного комплекса, которые в Орловской области, несмотря на многочисленные обещания «красных» губернаторов, так и не появились. И вот теперь стараниями фермера Виктории Храмцовой эта «мечта» сбудется. По крайней мере, замысловатый пресс-релиз мы поняли именно так. Предлагаем ознакомиться с ним и нашим читателям:

«Жительница деревни Казьминка Мценского района Виктория Храмцова заключила договор с компанией «Аэрофлот» на поставку им сыров собственного производства.

Несколько лет назад она вместе с мужем переехала в Орловскую область с целью создания своего фермерского хозяйства. Почти три года ушло на поиск подходящего места.

Сейчас в распоряжении семьи находится дойное стадо на 240 голов со шлейфом в 600 голов. Планы семьи амбициозны: они планируют увеличить хозяйство до 2700 голов.

Сегодня они производят брынзу, рикотту, твердые сыры и творог по российским и французским рецептам. В своей продукции фермеры не используют консерванты и усилители вкуса.

Виктория Храмцова отмечает, что используемая сыроварня тоже отечественного производства. Она была заказана у ярославского инженера.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков подчеркнул высокое значение появления крупных фермерских хозяйств для развития села. «Я вижу основную задачу в том, чтобы вокруг этого хозяйства были объединены небольшие фермерские хозяйства. Вместе им будет легче решать проблемы. Я думаю, в этом перспектива развития российского села», — отметил Сергей Петрович.

По словам первого заместителя главы администрации Мценского района Екатерины Ерохиной, с появлением этого фермерского хозяйства жизнь деревни Казьминка преобразилась. За счет хозяйства в деревне была пробурена скважина, из которой позже жители подвели воду с помощью муниципалитета. В 2019 году в Казьминке появился газ благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Подробности в репортаже телеканала «Первый областной».

Благодаря этой ссылке на репортаж «Первого областного» и стало ясно, что речь идет … о козах. Никто не умаляет их достоинств, но объемы молока и сыров, на которые нам так изящно намекает пресс-служба Клычкова, немного не те. И, если уж она начала этим заниматься, можно сделать вывод, что дела в молочном животноводстве региона, мягко говоря, не очень.

Также не очень понятно, на какое «объединение» небольших фермерских хозяйств вокруг хозяйства Храмцовой намекает зампред правительства области по развитию АПК Сергей Борзенков. «Вместе им будет легче решать проблемы», заявляет он. Как известно, Виктория Храмцова приехала в Орловскую область из Москвы, чтобы варить сыр. Она его варит и успешно реализует, в том числе, компании «Аэрофлот». О том, что в связи с этим возникают какие-то проблемы, фермер ничего не сказала. Возможно, Сергей Борзенов рассчитывает, что Храмцова будет решать проблемы других фермеров? С реализацией произведенной продукции, либо с инфраструктурой, которая осталась в наших деревнях с советских времен, с дорогами, газом, водой? Или всё же это задача государственного чиновника Борзенкова, который почему-то собирается «развивать российское село» без своего участия?

Всё распахано и продано

Стремление орловских чиновников сгладить проблему истребления свиней в личных подсобных хозяйствах граждан и фермерских хозяйствах, якобы считающихся источниками потенциальной опасности по заносу африканской чумы свиней, тоже понятно. Возможно, для кого-то козоводство и овцеводство и станут альтернативой свиноводству. К этому крестьян призывают на протяжении ряда лет. Однако впадать по этому поводу в эйфорию и полагать, что мелкий рогатый скот в одночасье заменит и крупный рогатый скот, и свиней мы бы на месте Сергея Борзенкова не спешили.

Во-первых, их и пасти-то негде: всё распахано и отдано под «высокомаржинальные» культуры, причем некоторые из них, к примеру, подсолнечник, считаются «убийцами почв», истощающими и даже заражающими её.

Что же касается вопросов ветеринарного благополучия, то их необходимо решать на самом серьезном уровне с участием соответствующих специалистов, и не только на свиноводческих объектах. Обычным селянам, желающим заняться разведением мелкого рогатого скота, просто не под силу распознать болезни коз и овец и, тем более, вылечить их. Это очевидно.

На прошлой неделе стало известно, что с 4 августа введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Костромской области убойных, племенных и пользовательских овец и коз, диких, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (коз, архаров, ланей, туров, муфлонов, козерогов, косуль), молока и молочной продукции от этих животных, а также кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха и др. Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Костромской области приостанавливаются.

С чем это связано? По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Костромской области зарегистрированы случаи заболевания оспой овец и коз.

Оспа овец и коз — это высококонтагиозная особо опасная болезнь животных, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Оспой болеют овцы всех возрастов и пород, особенно тонкорунные. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Среди коз наиболее восприимчивы к заболеванию животные молочных и тонкорунных пород. Если при доброкачественной форме оспы летальность не превышает 2-3%, то при сливной и геморрагической она достигает 100%.

Не дай бог, конечно, но, если эта зараза попадет в Орловскую область, что тогда? Готовы ли орловские чиновники проводить профилактику подобных заболеваний не только в сельхозпредприятиях, но и в хозяйствах населения, или это должна будет сделать семья фермеров Храмцовых?

Утилизировали больше чем произвели?

В том, что орловские аграрные чиновники способны контролировать процессы производства сельскохозяйственной продукции, причем не только животноводческой, но и растениеводческой, также есть большие сомнения.

В 2019/2020 годах по хозяйствам области прошелся туберкулез крупного рогатого скота, не решены вопросы и с лейкозом. В список неблагополучных по зооветеринарным проблемам попали племенные хозяйства! По сути, Клычков и Борзенков стали «могильщиками» молочного животноводства: из-за распространения туберкулеза «похоронен» проект развития некогда успешного молочно-товарного комплекса ООО «Юпитер» в Болховском районе, закрыт молочный комплекс ООО «Добрая Вода» во Мценском районе. Весь прошедший год мы наблюдали совершенно «мутную» ветеринарную ситуацию в АО ОПХ «Красная Звезда» Орловского района, усиленно рекламирующем своё молоко как высокосыропригодное.

Молочное стадо в Орловской области уменьшается год от года, мелеют «молочные реки», и потоки их устремлены отнюдь не на перерабатывающие производства родного региона.

Со времени прихода в область Андрея Клычкова производство молока в хозяйствах всех категорий ежегодно падает на 2,4-4,6%, и это вопреки позитивной динамике увеличения надоев в целом по стране (от + 1,4 до +2,8%), а также в Центральном федеральном округе (от +3,7 до +4,7 %).

Дошло до того, что Орловская область стала ввозить не только молоко и молочную продукцию из-за рубежа, но и в больших количествах мясо КРС.

Какого же качества мясо выпускают орловские сельхозпредриятия, деятельность которых курирует Сергей Борзенков? О контроле за производством мяса в регионе в первом полугодии 2021 года говорят данные Управления ветеринарии Орловской области.

Итак, ветеринарно-санитарную экспертизу прошли 7,4 миллиона туш убойных животных и птицы. По результатам экспертизы, 145 тысяч тонн мяса убойных животных и 136 тонн субпродуктов были направлены на утилизацию в связи с выявлением отклонений в показателях качества и безопасности.

По данным Росстата, за первое полугодие 2021 года в хозяйствах всех категорий Орловской области всего было произведено на убой (в живом весе) 114,1 тысячи тонн скота и птицы.

А теперь возвращаемся к цифре управления ветеринарии: 145 тысяч тонн мяса убойных животных направлены на утилизацию. Получается, если верить данным ветеринаров, недоброкачественного мяса утилизировано больше, чем произведено в области?! Тогда что мы вообще едим?

Новость, размешенную на официальном сайте Управления ветеринарии Орловской области перепечатали многие орловские издания, полагаем, что подобную информацию изучают и сами чиновники. Однако ни у кого из них не закрались сомнения в цифрах, и говорит это только об одном: в правительстве Орловской области аграрный блок возглавляют люди, чья компетентность вызывает большие сомнения. По какому принципу оперируют цифрами эти специалисты? Пол-потолок? Получается, по этому же принципу построены и доклады губернатора Клычкова об успехах в агропромышленной сфере?

Если бы глава региона знал истинное положение дел в животноводстве области и отличал свиней от других животных, то экономический подход к решению проблем в молочном и мясном скотоводстве был бы иным.

Он бы учитывал, что после мяса птицы и свинины говядина – это третий по популярности вид мяса. Между тем, численность крупного рогатого скота в Орловской области по итогам первого полугодия 2021 года сократилась до 162,4 тыс. голов (-7,5 % к 2020 году). А вот коров, по данным Орелстата, прибавилось: по итогам шести месяцев их было 44,7 тыс. голов (+8,2% голов).

И здесь возникают закономерные вопросы: что в таком случае происходит с воспроизводством стада, почему оно не растет по факту? Что со здоровьем животных, и не связан ли с этим низкий выход телят? Почему происходит падеж скота? Сложно понять, настоящие или виртуальные коровы мясного направления продуктивности пасутся на лугах Орловской области, если с приходом Клычкова в область в качестве губернатора импорт говядины растет год от года.

Так, по данным Федеральной таможенной службы, импорт в Орловскую область товаров из группы «мясо и продукты из мяса» за период «январь, 2018 — декабрь, 2018» составил 9,3 млн. $, общим весом 2,79 тыс. тонн.

За аналогичный период 2019 года в Орловскую область ввезено из-за рубежа 5,94 тыс. тонн мяса на сумму 22,1 млн долларов США.

По имеющимся в открытых источниках данным, только за 11 месяцев 2020 года Орловская область импортировала 5,87 тыс. тонн мяса и мясопродуктов на сумму 22,1 млн долларов США. В основном импортировались «мясо КРС замороженное» (48%), «мясо КРС свежее или охлаждённое» (36%). Учитывая, что, как правило, в декабре происходят еще большие закупки мяса, итоговый показатель импорта мясной продукции в Орловскую область в 2020 году вновь побил рекорд.

Импорт в Орловскую область товаров из группы «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» за «январь, 2020 — ноябрь, 2020» составил 2,2 млн. $, общим весом 2,4 тыс. тонн. В основном импортировались «йогурт, кефир и др. ферментированные» (43%), «сыры и творог» (23%).

А где же своя, орловская, продукция?

Производство мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина) (парное, остывшее или охлажденное, в том числе, для детского питания) с приходом Клычкова, взявшего курс на «освинячивание» региона, ежегодно сокращается. Произведено по годам: 2017 – 1293,6 тонны, 2018 – 906,6 тонны, 2019 – 965 тонн, 2020 – 496,1 тонны.

В 2017 году молокоперерабатывающими предприятиями области было произведено молока питьевого, кроме сырого, 27679,4 тонны, в 2018 году – 18444,3 тонны, в 2019 году – 16798,5 тонны, в 2020 году – 15215,4 тонны.

По данным Федеральной таможенной службы России, в первом полугодии 2021 года Орловская область ввезла из-за границы 19,8 тысячи тонн продукции АПК на сумму 35,4 млн долларов США. Наибольшая доля поставок пришлась на молочную продукцию и яйца птиц. В структуре этой товарной группы 66,4% приходится на сыры и творог, 16,9% — на пахту, йогурт и кефир, почти по 7% — на сливочное масло и несгущенные молоко и сливки, 3,4% — на яйца птиц.

А как же «Сыробогатов» с его сырами при убывающем производстве молока в Орловском регионе? И куда подевались французы, которые должны были учить наших птицеводов производству инкубационного яйца птицы, живя по вахтовому методу в общежитиях, о которых так подробно рассказывал в прошлом году Сергей Борзенков?

Что говорить о породистой птице, если производство обычного пищевого яйца в области в первом полугодии 2021 года вновь сократилось на 3,6% к аналогичному периоду 2020 года и составило 31,9 млн штук. Видимо, одному Клычкову решить эту проблему не под силу: его «квартирные» куры пока не справляются с задачей увеличения производства яиц в Орловской области.

Не исключено, что его непосредственному «профильному» подчиненному Сергею Борзенкову придется заняться козоводством, чтобы на своем личном примере, организуясь с хозяйством Храмцовых, показать, как надо выстраивать политику кооперации на селе. Возможно, Клычков Борзенкова в этом даже поддержит. Только для этого ему придется переехать в сельскую местность, потому как, если с курами в городской квартире еще так и сяк, с козами будет всё же проблематичнее. Земельный участок, которым пользуется Клычков, он, похоже, так и не оформил. Пока жители региона исправно платят земельный налог за приусадебные участки, в пользовании губернатора, судя по его декларации, — исключительно квартира.

Бедные куры Клычкова, томящиеся в её застенках, не имеют легитимного права гулять по зеленым лужайкам окрестностей.

Подготовила Наталья Зарубина