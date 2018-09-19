«Козья тропа» имени Вермишяна

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

В одном из публичных выступлений бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян очень подробно объяснял, какие задачи он пытался решить в ходе реконструкции улицы Ленина. По его видению, идеальным решением для Орла должна была стать «козья тропа»: чтобы люди могли свободно переходить от магазина или кафе на одной стороне улицы к любой точке на другой стороне. В итоге «козья тропа» получилась. А вот сердце города — его заповедная зона, хранившая особую орловскую атмосферу — увы, оказалась безвозвратна утрачена. Экс-губернатор Вадим Потомский в ответ на шквал критики посоветовал закусывать всем, кому не нравится новый облик Ленинской. Но где взять столько закуски, он, к сожалению, не уточнил. Число негативных отзывов от горожан растет как снежный ком. Улица стала постоянно фигурировать в СМИ в связи с различными ЧП — то плитка под ногами провалится, то ребенок получит травмы, ударившись об острые углы, то облицовочная плитка на «гробницах» отвалится и раскрошится. Более того, уже второй год общественники пытаются привлечь внимание властей к законности ремонта улицы Ленина. На прошлой неделе основополагающий вопрос, который нужно было задавать еще до начала ремонта, рассмотрели на заседании профильного комитета облсовета.

Лучше поздно, чем никогда

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете вынесли на заседание профильного комитета вопрос о законности реконструкции улицы Ленина в Орле. По мнению народных избранников, работы велись с грубым нарушением законодательства. В частности, депутаты ссылаются на то, что документы, принятые еще в СССР и не отмененные в законном порядке — продолжают действовать и в современной России. А улица Ленина наделена специальным охранным статусом. Ещё в 1985 году улица Ленина совместно с одноименной площадью и другими объектами культурного наследия были включены в состав общего ансамбля-памятника. Всё это составляет так называемую «Заповедную зону №2». Любые работы, которые влияют на внешний облик ансамбля зданий, по закону необходимо было согласовывать по особой процедуре, уверены эсеры. Между тем, никаких согласований не было — ни на региональном уровне, ни на уровне горсовета. Главный архитектор ОАО «Гражданпроект» Владимир Горлов объяснил подобный пробел тем, что в областном управлении принимали на охрану памятники с нарушениями — без обследования, без паспортов и самое главное — без указания предмета охраны. Так и получилось, что вся улица Ленина находится под охраной, зато по мнению областных чиновников, брусчатка и в целом облик пешеходных дорожек якобы не охраняются.

Между тем, и.о. начальника областного управления градостроительства Наталья Анненкова заявила, что её управление не может отвечать на поставленные депутатами вопросы — это компетенция совершенно другого подразделения — управления по охране памятников. Вместе с тем, она уточнила, что в ее ведомстве ни в бумажном, ни в электронном виде никаких документов, связанных с ремонтом улицы Ленина обнаружить при подготовке к заседанию комитета не удалось. За три года (то есть за время, пока шла разработка проекта, делался сам ремонт улицы, и два года спустя) никаких жалоб или обращений по этой теме также не поступало, заявила чиновница.

Путаница возникла из-за того, что при экс-губернаторе Вадиме Потомском полномочия по градостроительству были переданы из Орла на региональный уровень. Тогда же общественники пытались получить ответ на вопрос о статусе улицы. Напомним, во время реконструкции начальник управления по охране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин утверждал, что сама улица не памятник, под охраной находятся только дома. Самое печальное, что ни господина Семиделихина, ни представителей заказчика ремонта — городского УКХ, которые могли бы пролить свет на темную историю с ремонтом, на заседании комитета так и не дождались.

Прекрасное недалеко

Участникам комитета напомнили, что вопросы без ответов были по улице Ленина изначально. В частности, на нескольких совещаниях чиновники никак не могли определиться, что же там происходит? Одни рассказывали, что идет ремонт, другие заявляли о реконструкции. Судя по проведенному объему работ и полностью изменившемуся облику — это все же была реконструкция. Однако в документах на сайте госзакупок это действо (обошедшееся в 45 миллионов рублей — в ходе торгов изначальная цена в 56 миллионов была уменьшена) обозначено как «ремонт». Тогда же проект будущих преобразований отослали в Москву Артемию Лебедеву, на сайте которого существует замечательная рубрика «бизнес-линч», в которой профессиональные дизайнеры высказывают замечания по самым разным проектам. У столичных дизайнеров возникла масса вопросов по Ленинской: «Новый проект нуждается в серьезных изменениях: здесь переизбыток сложных и дробных стыков форм и углов, перебор с цвето-тоновым выделением центральной части, пластическая грубость скамеек и других элементов, невнятность стиля».



Еще более категоричными оказались в своих оценках орловские архитекторы. Напомним, цветочные клумбы оказались отделаны материалом, который используется только для внутренних работ. В наших широтах этот пористый материал набирает влагу и из-за перепада ночных-дневных температур плитка просто колется. Острые углы плитки довольно травмоопасны. Не случайно даже «Бессмертный полк» после ремонта пустили в обход Ленинской во избежание травмирования участников шествия. Тем временем ежегодно бюджет тратит серьезные суммы на замену рассыпавшейся и отвалившейся плитки. Но это только цветочки. На комитете депутатам напомнили, в какой спешке делался ремонт. Из-за попустительства заказчика (УКХ), принимавшего готовую работу или же изначально неправильного проекта, не была подключена боковая ветка ливневой канализации. Вот уже два года во время дождей на Ленинской начинает бить гейзер из люка. Из-за необоснованной гонки (ремонта Ленинской изначально не было в плане подготовки к юбилею) на улице не поменяли подземные коммуникации, которые оказались спрятаны под новой плиткой. На Ленинской уже был порыв водовода, для устранения которого пришлось и демонтировать пешеходную плитку, и обдирать клумбы. Между тем, два года назад эти деньги можно было потратить на другие необходимые городу нужды — например, доделать ту же набережную, которая сейчас не доходит до Герценского моста и обрывается в районе городского пляжа. Сейчас по одному берегу европейская красота с фонарями и променадами — по другому берегу глаз радуют число орловские «конубри» без единого светильника. Но при экс-губернаторе и архитекторы, и жители города были практически выключены из обсуждения каких бы то ни было проектов. Всех ставили уже перед фактом.

Кричащая тишина

Не совсем верно было бы говорить, что общественность молчала, пока очередные «варяги» уродовали главную пешеходную улицу города. Несколько пикетов общественников привели к тому, что часть брусчатки в нижней части улицы удалось сохранить. Не молчали и архитекторы, в свое время опубликовавшие открытое письмо к губернатору, которое, впрочем, экс-глава региона с чистой совестью проигнорировал. Позволим себе процитировать фрагмент из того письма: «Члены Союза архитекторов не были ознакомлены с проектом «реконструкции» [улицы Ленина]. Раннее мы считали преждевременным выступать по этому поводу, надеялись, что проект все-таки будет соответствовать традициям города, его истории и высоким эстетическим требованиям. Не говоря о том, что разумнее всего было бы провести конкурс проектов, ведь горожане многие годы ждали, когда, наконец, выделят средства и город обретет достойную его пешеходную зону.

Сейчас, когда работы по благоустройству улицы подходят к концу и просматривается ее будущий облик, можно сказать, что улица Ленина безнадежно испорчена. Складывается впечатление, что авторы проекта никогда не видели фотографий ул. Болховской и других памятных мест старого Орла. Камерная, уютная улица превратилась в нагромождение ступеней, пандусов и цветочниц в виде саркофагов, облицованных легкомысленной полированной плиткой. До реконструкции улица Ленина даже с ее полуразрушенным мощением была гораздо уютнее и привлекательнее».

Наследие Вермишяна

Позиция управления градостроительства и архитектуры вызвала серьезное удивление у приглашенных на комитет. В частности, депутатам напомнили, что бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян давал многочисленные интервью по поводу ремонта улицы Ленина. Указывал на то, что был нарушен изначальный проект, и даже за свои средства переделал одну из ступенек и несколько клумб, чтобы показать — как должна была бы выглядеть улица. Между тем, областные чиновники на одном из комитетов ушли в глухую оборону и утверждали, что все работы на Ленинской сделаны строго по проекту.

Председатель союза архитекторов Георгий Павленко напомнил, что как только начались работы на Ленинской, активные общественники стали писать во все инстанции с просьбой начать конструктивный диалог. Ведь для Ленинской разрабатывались несколько проектов. Они были заморожены из-за отсутствия денег. Пришедшие же «варяги» даже не поинтересовались местными наработками. Отказались включать орловцев и в областной градостроительный совет. Даже этот шаг, по мнению Павленко, помог бы избежать многих глупостей во время ремонта. Центральная улица, которая определяет лицо города, была камерной, спокойной. Теперь есть вопросы и к функционалу травмоопасных «гробниц», и к очистке улицы от снега — бесконечные террасы и ступени не позволяют механизировать этот процесс. Депутаты добавили, что есть вопросы даже по кривизне клумб — одна выступает вперед, другая утоплена вглубь – и такая кривизна видна от площади Ленина до самой «Малиновой воды».

Поддержал коллегу и Владимир Горлов. Во всем мире при реконструкции пешеходных участков все стараются сделать как можно проще — без ступеней и пандусов. Это удобно и для пешеходов, и для уборки. По брусчатке ходить трудно, но и задача была – создать удобную улицу и в то же время сохранить по максимуму исторический облик. Необходимо заново разрабатывать качественный грамотный проект, убирать все это «наследие Вермишяна» и делать красивую и удобную улицу. При этом, опять же в унисон с замечанием арт-студии Лебедева, Владимир Горлов указал на то, что ремонт не должен ограничиваться тротуарной плиткой. Необходимо привести в порядок фасады, убрать попугайные вывески, унифицировать окна и двери. Сейчас Ленинская — «это позор нашего города». В качестве примера грамотной архитектурной работы была приведена надстройка к зданию ГТС (угловое здание с часами). Надстройка вышла настолько органичной, что многие воспринимают здание как так и задуманное изначально.

Остается добавить, что ранее депутат Денис Филипченков уже обращался в прокуратуру и просил разобраться в вопросе «реконструкции» главной улицы города. Однако, по его мнению, ответ был настолько неконкретным и размытым, что возникла необходимость направить повторный запрос. Причем, если раньше инициатива шла от одного депутата, то теперь это будет запрос от целого комитета. Дальше, в зависимости от полученного результата, тема с законностью реконструкции улицы Ленина может быть вынесена на сессию облсовета. Или не вынесена — если депутаты получат очередную отписку.

Сергей Миляхин

От редакции:

Вопрос о «реконструкции» улицы Ленина еще в 2017 году поднимал депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков. В своем обращении к прокурору области Ивану Полуэктову он ставил следующие вопросы:

— кто и как контролировал соответствие работ и материалов при реконструкции улицы Ленина проекту, размещенному в конкурсной документации при отборе подрядчика;

— кто принимал работы и подписывал акты;

— какие меры принимаются для исполнения подрядчиком гарантийных обязательств;

— законно ли расходовались средства областного дорожного фонда на ремонт пешеходной улицы.

Прокурор не нашел ничего эффективнее, как переслать вопросы депутата в городскую и областную КСП, а также в областной департамент правового обеспечения и финансового контроля, который на тот момент возглавлял соратник и земляк экс-губернатора Потомского Федор Карпычев.

Господин Карпычев сообщил депутату Рыбакову, что во втором полугодии 2017 года по вопросу расходования средств Дорожного фонда на ремонт улицы Ленина… будет предусмотрено контрольное мероприятие. Поскольку по сей день никакой информации об этом мероприятии нет, полагаем, «предусмотреть» его господин Карпычев не успел – ибо во втором полугодии 2017-го покинул свой пост…

Между тем, ни для кого не секрет, что один из главных «кураторов» проекта «реконструкции» улицы Ленина – бывший глава администрации Орла, а ныне зампред областного правительства Андрей Усиков, так любивший инспектировать ход ремонта Ленинской в компании экс-губернатора Потомского и с важным видом общаться с подрядчиками, мог бы ответить на эти вопросы и без всяких контрольных мероприятий. Однако вопросов Усикову до сих пор не задает ни прокуратура, ни КСП. Интересно, почему?