Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой остров…» (6+)

С 4 февраля в Орловском краеведческом музее будет экспонироваться выставка работ Александры Сергеевны Сокольской «Мой остров…». График Александра Сергеевна Сокольская с 1991 года живёт в Орле. Она — преподаватель высшей квалификационной категории Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремёсел. Ведёт занятия по дизайну, живописи, композиции, давно и плодотворно занимается со взрослыми. С 2005 по 2016 год преподавала в Орловском государственном институте искусств.

Выставка названа «Мой остров…» потому что в ней собраны работы, которые Скольская создавала с натуры в поездках по Карелии на остров Кижи, Тургеневским местам Орловщины, по городу Орлу. Александра Сергеевна работает в технике многослойной акварели, пишет цветной тушью, много работает в карандашной технике.

Ее работы находятся в коллекциях Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева, Курганского областного художественного музея, Томского областного художественного музея, Белорецкой картинной галереи, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Встреча с автором для представителей СМИ состоится 4 февраля в 15 часов в Орловском краеведческом музее (Гостиная,2). В музее соблюдается масочный режим, вход по QR-кодам.