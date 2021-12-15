Краеведческий музей пригласил на День открытых дверей (12+)

Музей – сказочный портал между прошлым и будущим, место, где собраны не только предметы, но и традиции. Это то прекрасное место, где у вас появляется возможность путешествовать в далекое прошлое нашего мира. Благодаря музеям мы учимся прекрасному и получаем уроки истории, находим своих героев, узнаем удивительные вещи, любуемся красивыми предметами, давно вышедшими из употребления. А еще наслаждаемся тишиной и простором музейных залов, вслушиваемся в повествование экскурсоводов и пытаемся восстановить порой неуловимую связь с прошлым.

19 декабря 2021 года Орловский краеведческий музей отпразднует свое 124-летие. За годы его существования музей посетили сотни тысяч орловцев и гостей нашего края. И каждый находил в нем что-то, что привлекало его внимание, что трогало душу, оставалось в памяти. В этом году порадовать посетителей решили Днем открытых дверей.

Посещение музея и его мероприятий возможно при соблюдении следующих условий:

1. В санитарно-гигиенической маске

2. После прохождения контроля температуры

3. Только при наличии (для лиц, старше 18 лет):

– сертификата (QR-код) о вакцинации для вакцинированных или справки (QR-код) для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию не позднее 6 месяцев назад или справки медицинской организации, подтверждающей наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной иинфекции или отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов до посещения музея или QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие достаточного титра антител к COVID-19;

– документа, удостоверяющего личность, или его копии, в том числе в электронном виде.