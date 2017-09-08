«Краеведческий музей» пригласил орловцев на необычную акцию

Завтра, 4 ноября, в 18.00 в «Краеведческом музее» пройдет серия акций под общим названием «Ночь в музее». Откроет все викторина для детей «По лесным тропинкам родного края» (к Году экологии в России). Также пришедших ждет мастер-класс по изготовлению сувениров из глины от художников керамической мастерской «Майолика». Кроме того пришедших ждет мастер-класс народного мастера Калякиной Ирины Леонидовны – посетители познакомятся с техникой плетения из рогоза и смогут самостоятельно изготовить сувенир.

Также орловцев и гостей города ждет литературно-краеведческая гостиная «Жизнь, отданная музыке», посвященная композитору Т. Н. Хренникову. Кроме того всех желающих ждет экскурсия по выставке «Великие потрясения великой России» (к 100-летию революционных событий). И в дополнение ко всему пришедшие смогут сами осмотреть экспозицию Орловского краеведческого музея. Вход свободный!

 

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Опубликовано 03 Ноя 2017 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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