Крах после пиара: «Виннера» больше нет

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

Пока в Орле кипели нешуточные страсти вокруг строительства завода ПВХ-покрытий: жители — против химического производства, чиновники и большинство депутатов — за инвестиции и создание новых 200 рабочих мест, в Мценском районе тихо скончалось ООО «Виннер» — уникальное сельхозпредприятие, которое самостоятельно занималось выращиванием и переработкой плодоовощеводческой продукции. На предприятии вместе с наемными работниками трудилось около 250 человек.

Для сведения новой власти, которая не в курсе: на полях «Виннер» выращивались картофель, брокколи, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, спаржевая фасоль, зеленый горох, морковь, столовая свекла. У компании есть 100 гектаров яблоневых садов, 100 гектаров смородины. В 2016 г предприятие арендовало еще более 500 гектаров садов. Ещё год назад в ООО «Виннер» кроме собственной рассады овощных культур выращивались ежевика, малина, жимолость, алыча, смородина и другие культуры. И еще менее года назад — в октябре 2017 г. — зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов на агропромышленной выставке «Золотая осень» под телекамеры подписывал с ООО «Виннер» соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство склада для хранения овощей». Планируемая площадь плодоовощехранилища должна была составить примерно 20 тысяч кв. метров, объём инвестиций ООО «Виннер» в строительство и оборудование овощехранилища — 350 млн рублей.

Как рассказали «Орловской среде» сотрудники предприятия, в настоящее время «Виннер» — на грани разорения, здесь «ничего не посеяли и ничего не посадили», более того, в счет погашения долгов распродается специализированная техника. Причины бедственного положения — проблемы у собственника, сложности с погашением краткосрочного кредита: банк не пошел навстречу заемщику, плюс доначисление около 40 миллионов рублей налогов. Счета были заблокированы перед началом весенних полевых работ.

О том, что у «Виннера» серьезные трудности, Бутусов, курирующий АПК региона и Мценский район, в частности, не знать не мог. Более того, 12 марта 2018 года он организовывал врио губернатора Клычкову посещение ООО «Виннер». По итогам 2017 года производство овощей здесь уже составляло 57 % к 2016 году, однако никого этот факт не смутил. Пресс-служба в очередной раз сделала бодрый репортаж о единственном специализированном плодоовощеводческом хозяйстве региона с замкнутым циклом производства. А в это время на предприятии люди один за другим получали уведомления о предстоящем увольнении. На тот момент еще несколько десятков человек, занятых в переработке, числились работающими, остальных уже предупредили об увольнении или уволили. В парниках и теплицах не посадили ни одного ростка рассады.

На встрече с врио в Мценском районе руководителю предприятия слова не дали, все отложили на потом. В итоге после визита Клычкова ООО «Виннер», где работали более 200 человек, приостановило свою хозяйственную деятельность. Символично.

Правительство области ничего не сделало для того, чтобы спасти это предприятие с уникальным плодоовощеводческим профилем. Не было встреч с руководством хозяйства, где ответственные чиновники могли бы, если бы захотели, детально проанализировать ситуацию на предприятии, не было программы, которая бы вывела предприятие из кризиса.

Теперь, в соответствии с соглашением по Госпрограмме развития сельского хозяйства, подписанным с Минсельхозом РФ до 2020 года, из бюджета области будут выплачиваться штрафы в сумме до десятка миллионов рублей из-за невыполнения показателей производства овощей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. Причем штрафы будут выплачиваться до 2020 года.

Нет ООО «Виннер» — фактически нет промышленного производства овощей. О многочисленных инвесторах, которые «накормили» Орловскую область огурцами и помидорами благодаря Потомскому и его пиар-агентству, простите, областному правительству, нам всем хорошо известно.

Сегодня вместо производства овощных и плодовых культур, содержащих природные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, канцерогенные вещества, тяжелые металлы и радионуклиды, жителям Орловской области предлагается развивать производство ПВХ-продуктов, изготовленных из поливинилхлорида – опасного яда, способного разрушать нервную систему и вызывать раковые заболевания.

Команда Потомского, устраивающая и нынешнего врио, продолжает имитировать бурную деятельность по развитию промышленности и, особенно, агропрома. И это неудивительно: в этом секторе легче штамповать красивые пасторальные картинки и селфи первых лиц.

Одни из самых одиозных членов этой бригады: «специалист» по привлечению инвестиций Сергей Филатов и главный по АПК Дмитрий Бутусов — продолжают «отжигать».

В цветущих садах «плодовки», 170-летняя история которой недавно едва не закончилась слиянием с другим московским НИИ и обезличиванием, было заявлено о громких успехах и перспективах развития орловских садоводов.

Полагаем, кто хочет поддерживать эту отрасль, тот делает это без громкого пиара. Например, ставки на закладку садов яблони интенсивного типа в Тамбовской области в три раза выше, чем в Орловской области.

На совещании с садоводами во ВНИИ СПК врио губернатора заявил о привлечении инвестора по строительству плодохранилищ. Думаем, Бутусов, не рассказал ему, что такие заявления орловские чиновники делают ежегодно. Пиар-агентство работает по накатанной.

Наталья Зарубина

Фото пресс-службы губернатора

К сведению:

Продовольственный рынок Орловской области обеспечен овощами местного производства лишь на 70 %, а фруктами и вовсе лишь на треть от медицинской нормы.