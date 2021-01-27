Крайняя мера или показательная порка?

№3 (627) от 27 января 2021 г.

В прошлом номере, 20 января, «Орловская среда» в который уже раз рассказала о вечной проблеме города Орла – транспортной. И частности о том, что в период новогодних праздников и особенно после них резко возросло число жалоб горожан на доступность пассажирского транспорта, на то, что утром и вечером невозможно втиснуться в переполненные маршрутки, что после 21 часа жизнь в городе останавливается, потому что перестает ходить общественный транспорт. О том, что горожане уже не первый год криком кричат о транспортном беспределе, но ничего не меняется – разве что становится хуже и хуже. Удивительное дело, но в тот же день, 20 января, мэр Орла Юрий Парахин рассказал о транспортной проблеме на своих страницах в социальных сетях. О том, например, что перевозчикам, нарушающим условия муниципальных контрактов, направлены претензии. А через два дня выяснилось, что претензии есть и к самому Парахину. И высказала их прокуратура Орловской области.

Первостепенный вопрос

Итак, транспортный вопрос Парахин назвал первостепенным для города. Прежде всего потому, что в ближайшее время прекратится движение транспорта по Красному мосту, «и нужно быть уверенным, что ни один перевозчик не подведёт, что каждый из них — и частники, и ТТП, — будет ответственно выполнять свои обязательства», — написал Парахин в своем посте 20 января. Цитируем мэра далее:

«Обращения по этой сфере поступают ежедневно. Среди наиболее проблемных направлений — Выгонка, ул. Силикатная, Лужки, СПЗ и 909 квартал. С каждым случаем разбираемся индивидуально. Как итог — 4 претензии за 3 дня.

Так, перевозчики по маршрутам №9 и №10 отключают ГЛОНАСС. Это прямое нарушение муниципального контракта. Жители должны видеть автобусы в приложениях «Умный транспорт» и bus57. Это особенно актуально в такие морозы. По маршруту №9 выдана претензия и по выпуску транспорта: ежедневно вместо 14 единиц в рейс выходят 8-9 единиц.

Есть вопросы и по маршрутам №1 и №22, обслуживающим Лужки, особенно к работе в вечернее время. По ним тоже направлена претензия. Нужно увеличить количество автобусов, тем самым сократив интервалы движения.

К сожалению, пока не радует успехами и ТТП. На них возложено обслуживание маршрутов №№11, 15, 47 и 48. По каждому из них у жителей и у меня есть нарекания. Для примера: с начала года и по сей день ТТП не выпустило ни одной единицы на маршрут №11. По этому поводу муниципальное предприятие получило претензию.

Что такое претензия? Последнее предупреждение. Если до этой пятницы перевозчики не исправятся, запускаем процедуру расторжения муниципальных контрактов. У нас есть перевозчики, которые готовы взять больше маршрутов и добросовестно их обслуживать.

Повторюсь: вопрос транспорта первостепенен для города. И перевозчики, которые не способны обслуживать население по графику, в том числе в выходные дни и вечером, на дороги Орла выезжать не будут».

Признаемся, после таких заявлений нам даже захотелось поаплодировать мэру Парахину: наконец-то нашелся градоначальник, который всерьез решил навести порядок в пассажирских перевозках. Но буквально через день, 22 января, наши иллюзии развеяла областная прокуратура: на сайте ведомства был опубликован пресс-релиз, из которого мы поняли, что озаботиться решением транспортной проблемы мэра Парахина заставили люди в прокурорской форме. Вот что сообщила прокуратура Орловской области:

«В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации о нарушениях законодательства в сфере организации пассажирских перевозок общественным транспортом в г. Орле прокуратурой области проведена проверка.

Установлено, что перевозчиками в г. Орле допускаются нарушения графика движения транспорта, что не обеспечивает безопасные условия перевозок пассажиров, способствует переполняемости автобусов и нарушает права граждан на надлежащее транспортное обслуживание.

Кроме того, в связи с установлением низких температур воздуха, нарушение графика движения транспорта может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, ожидающих общественный транспорт на остановочных пунктах.

При этом Управлением городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла должный контроль за осуществлением транспортного обслуживания населения не обеспечен.

В целях устранения нарушений прокурор Советского района г. Орла внес представление мэру г. Орла.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль в прокуратуре».

Заметим, что от поста мэра Парахина прокурорскую информацию отличает прежде всего акцент на правах и интересах людей – тех самых пассажиров, чьи права нарушают недобросовестные перевозчики. Кроме того, прокуратура особо отмечает, что именно чиновники мэрии не обеспечили контроль за работой этих самых перевозчиков, что и послужило поводом для внесения прокурорского представления в адрес мэра Парахина. Мы не знаем точно, когда это представление было внесено, о чем, кстати, мэр Парахин скромно умолчал, но уже на следующий день после публикации пресс-релиза, 23 января, последовала реакция градоначальника: Парахин разместил очередной пост, в котором сообщил, что в мэрии прошло совещание с перевозчиками (заметим, это была суббота – выходной день) и что в отношении одного ИП запущена процедура расторжения муниципального контракта. Опять же цитируем:

«Подготовлено решение об одностороннем расторжении контракта с одним из перевозчиков — ИП Гришин, — пишет Юрий Парахин. – С января 2021 года он обслуживал маршруты №2, №22 и №27. И делал это плохо: на маршрут №2 за 23 дня не выпустил ни одного автобуса, на маршрут №22 — регулярно по 6-7 автобусов вместо 10, а на маршрут №27 — 3-4 автобуса вместо 5.

Это не показательная порка, это крайняя мера. Она ждёт каждого перевозчика, который не исполняет свои обязательства. И перед администрацией Орла как заказчика, и жителей — главных потребителей транспортных услуг. Сейчас в зоне риска — ИП Бортников и ИП Кривова. Не исправятся — тоже будем расторгаться. Серьезные вопросы и к ТТП…».

Казалось бы, снова можно порадоваться: заслуженная «награда» нашла своего «героя», теперь маршруты попадут в достойные руки, и орловчанам станет легче жить. Но все оказалось не так просто.

Кого назначили «слабым звеном»

Дело в том, что журналисты «Орловской среды», как и тысячи горожан, на работу и с работы ездят на общественном транспорте. То есть в тех самых переполненных маршрутках, которых так мало на орловских дорогах по утрам и вечерам. Поэтому транспортная проблема близка нам так же, как и большинству орловчан. Более того, некоторые из нас пользуются как раз теми маршрутами, о которых говорится в постах мэра Парахина в социальных сетях. Например, 9-м, 10-м, 27-м и иногда 22-м. Поэтому нас удивило, почему суровую меру наказания применили лишь к одному перевозчику, а в отношении остальных ограничились претензиями? Мэр Парахин пояснил, что якобы из-за того, что ИП Гришин претензии мэрии проигнорировал, а остальные исправились. Но мы бы с этим не согласились: так, например, в откровениях Парахина ни слова не прозвучало о работе автобусов на маршруте 26, а между тем интервал ожидания этого маршрута составляет от 20 минут и более (см. на снимке). Наверное, мэр Парахин считает, что получасовое ожидание маршрутки – это нормально, если не выдвигает претензий к перевозчику? Ни слова не говорится и об исчезнувшем маршруте 6М (МУП ТТП), который до Нового года очень сильно выручал жителей Силикатного и который после нового года почти исчез. Есть нарекания и к маршруту №16 – причем со стороны областной Федерации профсоюзов, куда также массово жалуются жители Орла. Цитируем выдержку из заявления Президиума Федерации профсоюзов Орловской области: «рабочие сталепрокатного завода жалуются на неудобства в связи с введением нового графика движения маршруток: уменьшилось количество транспортных единиц, увеличились интервалы движения. На маршруте №16 «ул. Планерная – Северсталь-метиз» количество автобусов сокращено в 2 раза. Транспорт начинает движение в 5-45 утра вместо 5-20, в результате люди опаздывают на работу». Насколько нам известно, маршрут №16 также обслуживает МУП ТТП… Словом, у нас возникли сомнения в справедливости и, главное, в эффективности решения мэрии расторгнуть контракт только с одним перевозчиком, и мы решили поинтересоваться, что об этом думает сам перевозчик. ИП Гришин с удовольствием высказал свою точку зрения в беседе с корреспондентом «Орловской среды». Из его монолога мы поняли, что решение показательно наказать предпринимателя было вызвано не столько допущенными им нарушениями (хотя он их частично и признает), сколько совсем иными причинами. Какими? Рассказывает индивидуальный предприниматель Сергей Гришин.

Исповедь перевозчика

— Мэр Парахин сказал, что запустил процедуру расторжения муниципального контракта. Что это значит? Начнем с того, что мне стало известно о наличии претензии 20 января, я отправил в мэрию ответ на нее, это было 21 января. Но ее проигнорировали: уже на следующий день мне стало известно, что запущена процедура расторжения контракта. Хотя, чтобы расторгнуть контракт, я должен был получить на первый раз претензию, на второй – претензию со штрафом, и уже на третий раз контракт расторгается. Мне же сразу выставили претензию со штрафом. Не знаю, насколько это правомерно, сейчас я готовлю документы для обращения в суд и буду обжаловать это решение.

Я на транспортном рынке с 1999 года. 21 год я был хороший, а с 1 по 10 января 2021 года я вдруг стал самым плохим. Дело в том, что перед Новым годом, в ноябре, была затеяна «транспортная реформа», чтобы ввести на рынок автобусных перевозок ТТП. У всех перевозчиков до одного, кроме меня, отобрали, можно даже сказать, «отжали» по самому хорошему маршруту, которые мы обслуживали десятилетиями. Такие предложения – отдать один из самых прибыльных, центральных маршрутов – поступали и мне, но я добровольно не отдал. Сказал «нет» — и все. И я думал, что на этом все закончилось, но оказалось – на этом только все началось. Потом на аукцион сформировали лоты таким образом, чтобы на лоты, подготовленные для ТТП, никто больше не мог заявиться (в частности, были заявлены требования к вместимости автобусов не менее 100 мест, ОС подробно рассказывала об этом в статье «Не ездили с комфортом, нечего и начинать» в №43 (622) от 9 декабря 2020 г. – Прим. ред.). Тем не менее интересы частных перевозчиков при проведении конкурса тоже учли – сформировали лоты из маршрутов, по которым они работали. При этом администрация проводила с нами встречи до момента заявок с тем, чтобы никто не заявился на маршруты, сформированные для ТТП. Таких заявок никто на подал. И ТТП взяло такое количество маршрутов и графиков, которые оно не в силах обслужить. К примеру, условно говоря, они получили 90 графиков, а у них в наличии 40 машин. Вот такая история. И мы, предприниматели, на всех встречах с Парахиным задавали вопрос: куда вы берете столько маршрутов? Но директор ТТП Митин, как я полагаю, был уверен, что предприниматели, у которых отняли маршруты в пользу ТТП, будут арендовать их у него и просить у него работу за определенные деньги. Но все перевозчики как один отказались от этого варианта. В результате перед Новым годом в ТТП пригнали 12 автобусов и выпустили их на линии, но даже это – капля в море. Мы спрашивали у Парахина, у Ничипорова (замглавы управления городского хозяйства и транспорта. – Прим. ред.), у Митина: как вы будете обслуживать технику? Мы просили допустить нас на процедуру осмотра техники ТТП, предусмотренную в рамках конкурса. Нам сказали: даже не думайте, вас на территорию ТТП никто не пустит. Мы промолчали… И вот наступило 1 января, когда ТТП должно было выпустить на линии всю технику, заявленную в аукционе. Сколько техники выпускало ТТП? Об этом можно запросить данные из системы ГЛОНАСС. Ну, например, маршрут №16: должно быть 14 машин – работают две. Есть маршрут №482: заявлено 10 машин – работают две. Есть маршрут №15: 14 машин – работают четыре. Есть маршрут №11 – он вообще не работает. Маршруты №47, 60 – вообще не работают.

Согласен, в праздничные дни у частных перевозчиков не все машины выходили на линии: как пишут в СМИ, должно быть 10 машин – ездят семь, должно быть пять – ездят четыре. Но я, например, выполняю контракт по возможности максимально, тем более в такой непростой ситуации с пандемией: водители болеют, пассажиропоток низкий. А тут еще пришли аномальные морозы – все одно к одному. И образовался транспортный коллапс. Так что, когда мне предъявили претензию, я попросил прислать ее по почте – с тем, чтобы, получив, обжаловать ее в суде. И когда Парахин предоставил мне слово на совещании, где обсуждались эти вопросы, я сказал, что транспортный коллапс возник из-за отвратительной работы МУП ТТП. И жалоб на Трамвайно-троллейбусное предприятие очень много – в том числе и в соцсетях, потому что они не обслуживают свои маршруты. И я сказал Парахину: «Вы хотите проблему, возникшую из-за того, что ваш директор МУП ТТП и вы, как ответственный за все в городе, провалили работу, перекинуть на меня. Даже не на меня конкретно, а на одного из частных перевозчиков. Вы хотите сделать крайним индивидуального предпринимателя, но вы не решите этот вопрос, пока не наладите работу. Я и Митину сказал: вы в данной ситуации – слабое звено. Я попросил Парахина: «Сделайте, пожалуйста, оценку работы всех перевозчиков с 1 по 20 января – в процентном отношении выхода транспорта на линию – и вы сами поймете, кто из них слабое звено». На что Юрий Парахин сказал: «Я этого делать не собираюсь, я все знаю». Типа, это не ваше дело, вам предъявили претензии, получайте и уходите с рынка. Я ему объяснил, что я так просто не уйду. Я сейчас готовлю обращение в прокуратуру, если будет надо, обращусь в администрацию президента. Я обслуживаю Лужки уже восемь лет (22-й маршрут), и после известия о расторжении контракта в группе «Наши Лужки» в соцсетях появились комментарии, где говорится, что из всех маршрутов, которые имеются в этом микрорайоне, 22-й работает лучше всех. Да, есть огрехи, но не до такой степени, чтобы расторгать контракт и оставлять без работы 40 человек. Я их собрал недавно – водителей, обслуживающий персонал, рассказал что происходит: мы сумели выжить в пандемию, мы сохранили рабочие места, платим зарплату, мы брали льготные кредиты… У меня люди работают по пять-семь лет, и в данной ситуации я не знаю, как все повернется, дадут мне возможность работать или не дадут. Я уже не говорю про себя: у меня кредиты, займы – и как жить дальше? Я говорил Парахину: давайте разберемся, все проработаем. Я говорил, что это они неправильно выстроили работу ТТП. Там нет контроля за выручкой, нет контроля за выходом водителей на работу. Почему в ТТП могут 30 водителей из 80 быть на больничном, а у меня люди болеть не могут? Я их должен на линию гнать больными? У меня у двух водителей жены умерли перед Новым годом. Мне что, сказать им, идите работайте, потому что Парахин мне сказал? Как мне в этой ситуации быть? У нас даже в контракте прописан пункт об обстоятельствах непреодолимой силы. Да, я не могу выпустить в пандемию 10 автобусов, выпускаю семь, но эти машины есть на линии, они работают.

Так что вся эта ситуация, как я предполагаю, направлена на то, чтобы расчистить поляну для нужных людей. И эти маршруты – их не просто отдадут, их продадут. У меня свои машины, лично мной купленные. А, насколько мне известно, господин Ничипоров лоббирует одного перевозчика – ИП П-ва. И когда Ничипоров руководил городским транспортом ранее, все выгодные маршруты отдавались ИП П-ву: 16-й, 19-й, 25-й – без конкурсов и аукционов, по прямому контракту. И если сейчас кто-то выйдет на мой маршрут, это будет ИП П-в. Что характерно, у этого перевозчика в собственности нет ни одной машины. Хотя она раньше обслуживала 50 графиков. Это значит, просто шла продажа маршрутов. Допустим, у вас есть машина, вы подходите к ИП П-ву и говорите: я хочу работать на таком-то маршруте. Он говорит: хорошо, плати столько-то тысяч в месяц и работай. И сейчас, думаю, эта система возвращается. Поэтому мы приняли решение бороться до последнего, чтобы потом не сожалеть о том, что мы этого не сделали. Не знаю, насколько у нас это получится. Повторю: я не самое слабое звено в этой ситуации. Но у нас есть перевозчики, приближенные к администрации. Есть, скажем, ИП Г-в. И если посмотреть на его работу в сравнении с моей… Он обслуживает два маршрута – 35-й и 23-й. По 35-му маршруту у него за все праздники должно было выходить 20 машин, а выходило от силы пять, а по 23-му должно выходить 10, а выходит одна – ее называют призраком, потому что она сегодня есть, а завтра нет. И никто ничего не делает, зато я оказался слабым звеном. В общем, если будете писать статью, я знаю, как ее назвать: «Без крыши в Орле нет работы». А у нас нет крыши, у нас семейный бизнес, и мы вкладываем все в него и не задумываемся, что где-то надо «подмазать». Наверное, поэтому так и произошло… Парахин, которого вызывали в прокуратуру и предписали разобраться с перевозчиками, умолчал, что буксует именно МУП ТТП, взявшее на себя неподъемные обязательства. Опять же вопрос, как разобраться: добиться устранения нарушений, но ни в коем случае не расторгать контракты. Претензию я получил 20 января, 21 января я отправил ответ, а 22 января они уже объявили о расторжении контракта. То есть даже сроки не соблюли. Когда мне нужно было корректировать работу – ночью? Кстати, когда я на совещании у мэра высказался о работе ТТП, примерно через час мне позвонил Митин и сказал, мол, Сережа, ты ох…л? Теперь ходи и оглядывайся. По этому поводу я тоже буду обращаться в соответствующие органы. Не знаю теперь, то ли мне ходить оглядываться, то ли Митину начинать работать нормально… Я думаю, что и остальные перевозчики думают, как я, но, как вы понимаете, боятся открыто высказать свое мнение. Но я на совещании им сказал: следующим будет кто-то из вас…»

От редакции:

Подозреваем, что наши читатели, особенно те, кто пользуется общественным транспортом, захотят бросить в нас камень: защищать частных перевозчиков в Орле – дело рискованное. Но мы опубликовали комментарий Сергея Гришина вовсе не для того, чтобы кого-то защищать. Хотя, согласитесь, если 40 его сотрудников потеряют работу, то без средств к существованию останутся не только они, но и их семьи, а это уже более 100 человек. Но главное, нет никакой гарантии, что, если сегодня тот же ИП Гришин уйдет с рынка пассажирских перевозок, и его место займет кто-то другой, проблема с транспортной доступностью будет решена. Тем более, если на смену придет, как прогнозирует Гришин, ИП-посредник, не имеющий собственного автопарка. «Исповедь» предпринимателя мы опубликовали прежде всего для того, чтобы показать, что сама система организации пассажирских перевозок в Орле построена неправильно: на аукционы выставляются лоты, сформированные под конкретного перевозчика, в контрактах не прописаны действенные меры наказания для нарушителей – иначе нарушения не допускались бы, со стороны чиновников нет контроля за работой перевозчиков – о нарушениях сообщают либо граждане, либо СМИ. И как следует и рассказа ИП Гришина, в сфере пассажирских перевозок в городе Орле множество коррупциогенных факторов. В связи с этим «Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области обратить внимание на информацию, которую сообщил нашему изданию ИП Гришин, в случае необходимости провести проверку по изложенным фактам (в том числе касающимся работы МУП ТТП) и принять меры прокурорского реагирования. С другой стороны, редакция просит администрацию города Орла и лично мэра Юрия Парахина дать ответ на нашу публикацию и подтвердить либо опровергнуть сведения, изложенные в нашей публикации, в частности – в комментарии ИП Гришина.

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков:

Наблюдая за ситуацией, которая сложилась на рынке перевозок, хочу выразить свое мнение ДЕПУТАТА и гражданина. Прежде всего возникает вопрос: почему при прежнем директоре МУП ТТП Александре Коровине никаких преференций муниципальному предприятию не создавали, а сейчас в открытую лоббируют его интересы? По моему мнению, ответ очевиден: все дело в руководителе. Мы помним, как директором предприятия был назначен «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» АНДРЕЙ МИТИН, который, по информации СМИ, в течение почти десятка лет вообще нигде не работал, который не имеет ни профильного образования, ни достаточного опыта руководящей на предприятии горэлектротранспорта, как того требует закон. Эти факты я в свое время излагал в обращении к бывшему прокурору области Полуэктову, после чего были приняты формальные полумеры: к должности Митина добавили приставку и.о., а затем он стал заместителем директора ТТП по каким-то вопросам. Хочу заметить, фактически он единолично продолжает принимать решения по всем направления деятельности предприятия. Для примера: недавно в СМИ прошла информация, что ТТП получило новую партию автобусов в лизинг. Я навёл справки, и меня проинформировали, что гражданин Митин не предоставил в администрацию Орла технико-экономическое обоснование сделки и не согласовал крупную сделку с администрацией города. Насколько мне известно, был попытка согласовать эту сделку задним числом, но она не удалась. Если это так, то данную партию автобусов придется возвращать поставщику, что неминуемо повлечет немалые затраты.

В своё время я предупреждал ещё сити-менеджера Муромского, что выбор руководителя ТТП был неудачным, не того человека поставили рулить муниципальным транспортным предприятием. Что мы видим теперь? Перевозчики в добровольно-принудительном порядке вынуждены уступать часть своих маршрутов МУП ТТП? А кто не уступил, подвергся гонениям? При этом работа общественного транспорта не улучшается. По улицам нашего города ездят гнилые «подарки из Москвы», полностью амортизированные автобусы которым более 8 и 12 лет, хотя по положению о перевозках техника не может быть старше 8 лет. Но и эта техника не спасает положения: люди по-прежнему не могут нормально добраться на работу и с работы, ездят в переполненном транспорте, без соблюдения санитарных норм.

На что рассчитывал руководитель ТТП, когда заявлялся на участие в конкурсе, где кроме автобусов большой вместимости фигурировали автобусы малой вместимости, которых в достаточном количестве в ТТП нет? Как он рассчитывал обслуживать маршруты? И почему от этого должны страдать жители Орла?

Куда смотрит техническая инспекция, которая должна проверить ремонтную базу ТТП, квалификацию и численность персонала, его профпригодность. Кроме того, не мешало бы проверить, где и по каким ценам закупаются запасные части, имеются ли на них сертификаты соответствия. Ну а помимо критики у меня есть и предложения.

Я предлагаю мэру Парахину (как ранее Муромскому) срочно уволить из ТТП Митина и пригласить компетентного руководителя – Коровина, Гордюшина или еще кого-то с опытом работы и профильным образованием. Такие люди есть в нашем городе, но они почему-то не востребованы. Видимо, муниципальной исполнительной власти нужны не специалисты, а СВОИ ЛЮДИ…

В заключение отмечу, что с 1 февраля закрывается Красный мост. Уже заканчивается январь, а зам генерального директора ТТП по экономике Андрей Митин до сих пор не решил вопрос, где будут разворачиваться трамваи. А ведь было время, когда это можно сделать за небольшие деньги на площади перед памятником Лескова, а в Железнодорожном районе использовать трамвайный треугольник напротив бывшего гастронома «Россия», который использовался в 1999 году и бережно прикрыт (на всякий случай) трехсантиметровым слоем асфальта. В любом случае решение – за Парахиным, ведь теперь именно он и, возможно, два его первых зама будут нести ответственность за транспортное обслуживание населения в Орле.